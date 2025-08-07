Chuyên gia chỉ cách dùng AI lập kế hoạch du lịch

Chuyên gia cho rằng AI "biết" rất nhiều, nhưng không biết rõ bạn là ai, bí quyết là học cách đặt câu hỏi và biết khi nào nên tìm hiểu thêm ngoài những gì thuật toán gợi ý.

Quá trình chuẩn bị cho chuyến đi cũng thú vị không kém hành trình thật sự. Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy, Phó chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn tại Đại học RMIT Việt Nam nhận định AI mang lại tốc độ, sự tiện lợi và một điểm khởi đầu thông minh nhưng vẫn chưa thể thay thế trực giác của con người, hiểu biết địa phương hay trải nghiệm thực tế.

"AI giống như một người bạn đọc nhiều sách nhưng không thân, biết rất nhiều, nhưng không biết rõ bạn là ai, bí quyết là học cách đặt câu hỏi và biết khi nào nên tìm hiểu thêm ngoài những gì thuật toán gợi ý", bà Daisy Kanagasapapathy nói và đưa lý giải vì sao AI vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, gợi ý cách tận dụng AI để lên lịch trình chuyến đi.

AI đưa gợi ý về lịch trình du lịch Đà Lạt. Ảnh chụp màn hình

Lý do AI có thể đưa gợi ý sai

Về mặt kỹ thuật, có hai lý do phổ biến khiến AI đưa ra gợi ý không chính xác. Thứ nhất, dữ liệu huấn luyện bị giới hạn thời gian. Nhiều mô hình AI như ChatGPT (phiên bản miễn phí) chỉ được huấn luyện trên dữ liệu cập nhật đến một thời điểm nhất định, chẳng hạn đến cuối 2023. Vì vậy, AI có thể "không biết" một nhà hàng vừa đóng cửa tháng trước, một triển lãm mới mở hoặc giá vé vừa thay đổi.

Thứ hai, AI thiếu khả năng cập nhật theo thời gian thực. AI không phải công cụ tìm kiếm mặc định. Nếu không được kết nối với dữ liệu web trực tiếp (thông qua plugin, API hoặc truy cập web theo thời gian thực), AI không thể cung cấp giá vé hoặc tình trạng đặt chỗ hiện tại. Nếu hỏi AI: "Hiện tại vé vào cổng Bà Nà Hills là bao nhiêu?", người dùng có thể nhận được mức giá từ hai năm trước thay vì mới nhất. Chưa kể giá cả có thể thay đổi theo mùa hoặc chương trình khuyến mãi.

Nội dung do người dùng tạo ra có thể thiên kiến hoặc chưa được xác minh. Nếu AI đọc được hàng loạt bài blog cũ về một địa điểm đã đóng cửa trong dịch Covid-19, công cụ này vẫn có thể gợi ý nơi đó mà không nhận ra thực tế nơi đó đã dừng hoạt động.

Địa điểm do AI gợi ý đã đóng cửa vĩnh viễn. Ảnh chụp màn hình

Vì sao lịch trình AI gợi ý thường đại trà?

Các công cụ AI như ChatGPT, Google Gemini hay các nền tảng lên lịch trình du lịch dựa trên AI thường gợi ý những địa điểm nổi tiếng là vì phần lớn chúng được huấn luyện dựa trên lượng nội dung phổ biến có sẵn. Nếu hàng triệu bài blog, nội dung đăng trên mạng xã hội và website du lịch đều cùng nói về các địa danh như "tháp Eiffel" hay "vịnh Hạ Long", những điểm đến này sẽ thống trị dữ liệu huấn luyện AI. AI sẽ gắn tính phổ biến với mức độ liên quan, kể cả khi người dùng trông đợi những nơi ít nổi tiếng hơn.

Du khách trẻ tuổi thường tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, đậm nét địa phương hoặc thuộc các nhóm sở thích đặc biệt, phản ánh cá tính hay giá trị xã hội của họ. Các từ khóa tìm kiếm ít thông dụng. Những gợi ý kiểu này thường phức tạp và khó tìm hơn trừ khi người dùng thảo luận sâu, thường xuyên đánh giá và gắn thẻ một cách nhất quán.

AI phản ánh thông tin đại trà nếu người dùng không đưa ra yêu cầu cụ thể. Do đó, Gen Z thường sử dụng AI để phác thảo ý tưởng sơ bộ, rồ đào sâu hơn trên TikTok, Threads hoặc các nhóm Facebook để cá nhân hóa kế hoạch.

Dùng AI lên kế hoạch du lịch cá nhân hiệu quả

Dù còn hạn chế, AI vẫn là công cụ hữu ích nếu bạn biết cách khai thác một cách thông minh.

Bắt đầu với AI nhưng đừng dừng lại ở đó. Dùng AI để lên lịch trình sơ bộ như "Ba ngày khám phá ẩm thực ở Osaka" hay "Tuyến du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long". Sau đó, kiểm tra lại trên Google Maps, TripAdvisor, TikTok để đọc đánh giá và xem hình ảnh cập nhật.

Nhóm du khách trẻ lên kế hoạch du lịch Mũi Né tự túc bằng AI kết hợp tìm kiếm thông tin từ các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Mai Trung

Đưa ra câu hỏi thật cụ thể. Thay vì hỏi "Nên làm gì khi đi du lịch TP HCM, hãy thử "Gợi ý lịch trình hai ngày ở TP HCM với món ăn đường phố, phòng tranh và sử dụng phương tiện công cộng. Càng nhiều chi tiết như ngân sách, phong cách du lịch, chế độ ăn uống, kết quả càng sát với nhu cầu.

Yêu cầu AI so sánh các lựa chọn. Ví dụ "so sánh Mũi Né và Quy Nhơn cho kỳ nghỉ thư giãn với hải sản địa phương" hoặc "có địa điểm nào ít người biết ở Ninh Bình được sinh viên yêu thích không?".

Tự xác minh thông tin có thể thay đổi theo thời gian. Luôn kiểm tra lại giờ mở cửa, giá vé và tính thời vụ trên website chính thức hoặc Google. Hãy xem AI là khởi điểm, không phải công cụ thay thế hoàn toàn.

Tìm công cụ AI có tích hợp dữ liệu trực tiếp. Một số nền tảng hiện đã kết hợp AI với cập nhật thời gian thực như Expedia, Kayak hay Klook. Đây là lựa chọn đáng tin cậy hơn để tra cứu giá cả và tình trạng đặt chỗ.

Bích Phương