Chuyên gia cảnh báo về thừa cân, béo phì trong giai đoạn giãn cách

“Thừa cân, béo phì là nguyên nhân lớn dẫn đến các bệnh không lây nhiễm, chiếm đến 70% gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam”, theo ông Kidong Park, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam.

Chia sẻ này được ông Kidong Park đưa ra trong lễ phát động chương trình truyền thông "Vì một thế hệ trẻ em cao lớn chuẩn BMI - Đồng hành dinh dưỡng cùng con mùa dịch" hôm 25/9. Chương trình do Bộ Y tế tổ chức với sự đồng hành của Nutifood, nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng phòng, chống thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam. Các chuyên gia của Bộ Y tế, WHO và các chuyên gia dinh dưỡng khác nhận định, giãn cách xã hội kéo dài khiến trẻ ăn uống tự do, đầy đủ hơn, nhưng ít cơ hội tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, dẫn đến nguy cơ thừa cân, béo phì.

Thừa cân, béo phì gây nhiều nguy cơ trong dịch bệnh

Nhiều nghiên cứu mới đây đã xác định béo phì là một yếu tố nguy cơ tiến triển các triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng có thể phải nhập viện, phải chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ máy thở trong giai đoạn đầu của bệnh.

Tình trạng trẻ thừa cân, béo phì đang ở mức báo động tại Việt Nam. Theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019 - 2020 của Viện Dinh dưỡng quốc gia, tỉ lệ trẻ em thừa cân, béo phì ở Việt Nam tăng gấp 2,2 lần, từ 8,5% năm 2010 lên 19,0% năm 2020. Cũng theo điều tra của Viện Dinh dưỡng, có đến 53% phụ huynh không biết con mình bị thừa cân, hoặc đánh giá thấp hơn mức bình thường.

"Bên cạnh các biện pháp phòng và điều trị hữu hiệu Covid-19, chúng ta cũng cần lưu ý đến chiến lược chăm sóc sức khoẻ lâu dài cho người dân Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển toàn diện của trẻ em", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu trong buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trong lễ phát động chương trình truyền thông "Vì một thế hệ trẻ em cao lớn chuẩn BMI - Đồng hành dinh dưỡng cùng con mùa dịch" được VTV2 truyền hình trực tiếp.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân lớn khiến trẻ tăng cân quá mức là mất cân đối về dinh dưỡng, phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn về thể trạng của con. Bác sĩ Trần Thị Lệ, Tổng Giám đốc Nutifood cho biết: "Qua những chuyến thăm khám định kì cùng với những nghiên cứu lâm sàng, chúng tôi nhận thấy trẻ không chỉ thừa cân, mà còn thiếu chất vì chế độ dinh dưỡng không đa dạng, đồng đều. Đa số trẻ có xu hướng thừa chất đạm, béo, tinh bột, trong khi đó lại thiếu vitamin, xơ và khoáng chất - những dinh dưỡng cần thiết để phát triển toàn diện. Thực trạng trẻ thừa cân, đặc biệt là thừa cân thiếu chất đang ngày một nghiêm trọng, và đe doạ để lại nguy cơ nặng nề với sức khoẻ của trẻ em Việt".

Tổng Giám đốc Nutifood, bác sĩ Trần Thị Lệ trong lễ phát động chương trình truyền thông "Vì một thế hệ trẻ em cao lớn chuẩn BMI - Đồng hành dinh dưỡng cùng con mùa dịch" được VTV2 truyền hình trực tiếp.

Loạt hành động nhằm kiểm soát thừa cân béo phì, để trẻ cao lớn chuẩn BMI

Khống chế thừa cân béo phì, rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng, dự phòng các bệnh mạn tính không lây và kiểm soát các yếu tố nguy cơ có liên quan ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành là một trong các nhiệm vụ được Bộ Y tế thực hiện trong năm nay. Bộ Y tế đặt ra mục tiêu đến năm 2030, khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 10% (khu vực thành phố ở mức dưới 11% và khu vực nông thôn ở mức dưới 7%); trẻ 5-18 tuổi ở mức dưới 19% (khu vực thành phố ở mức dưới 27% và khu vực nông thôn ở mức dưới 13%); người trưởng thành 19-64 tuổi ở mức dưới 20% (khu vực thành phố ở mức dưới 27% và khu vực nông thôn ở mức dưới 17%).

Bộ Y tế nhận định, để thực hiện đồng bộ các giải pháp chiến lược, hướng tới mục tiêu nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng, cần có sự tham gia của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, nhóm giải pháp về truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, như chương trình "Vì một thế hệ trẻ em cao lớn chuẩn BMI" là rất quan trọng để nâng cao nhận thức đúng và đủ về dinh dưỡng.

Bộ Y tế đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với công ty Nutifood Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023, các hoạt động triển khai sẽ được thực hiện hướng tới mục đích giá trị vì cộng đồng. Ở giai đoạn 1, chương trình sẽ triển khai các hoạt động như thăm trường mẫu giáo tại Hà Nội và TP HCM, hoạt động tương tác nâng cao nhận thức trên mạng xã hội "Em bé khoẻ - Gia đình vui", các nghiên cứu khoa học và các diễn đàn trao đổi...

Bên cạnh hoạt động đồng hành cùng Bộ Y tế, Nutifood đã ký kết hợp tác chiến lược với 7 hiệp hội Y khoa và 5 trường đại học Y dược để ra mắt Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thuỵ Điển - NNRIS. "Chuỗi hoạt động của Nutifood hướng đến mục tiêu mang đến những giải pháp dinh dưỡng chuẩn cao châu Âu, phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam, góp phần tối ưu tiềm năng phát triển tầm vóc và trí tuệ trẻ em Việt", đại diện Nutifood cho biết.

Kim Anh