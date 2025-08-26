Chuyên gia cảnh báo về khủng hoảng tâm lý ở du học sinh Canada

Giới chuyên gia cho biết nhiều du học sinh bị lo âu, căng thẳng do áp lực nhà ở, tài chính và học tập tại Canada, nơi vốn được coi là miền đất hứa.

Đằng sau sự bùng nổ giáo dục quốc tế tại Canada là một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang leo thang. Nhiều sinh viên quốc tế từng bị thu hút bởi những hứa hẹn cơ hội, hiện phải đối mặt với sự cô lập, kiệt sức, vỡ mộng, trong khi các trường đại học đang nỗ lực ứng phó.

Theo khảo sát năm 2023 của Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada, 65% du học sinh gặp căng thẳng liên quan đến quá trình học tập ở nước này.

"Hầu hết du học sinh mà chúng tôi hỗ trợ trải qua tình trạng lo âu, trầm cảm, cô đơn, căng thẳng mạn tính, gắn liền chặt chẽ với áp lực nhà ở, tài chính, học tập", Christina Furtado, chuyên gia sức khỏe tâm thần tại tổ chức hỗ trợ du học sinh guard.me, nói với tạp chí Canadian Immigrant hồi đầu tháng.

Bà cho biết một trong những xu hướng đáng báo động là tình trạng gia tăng sử dụng chất kích thích như hình thức tự điều trị.

"Chúng tôi thấy ngày càng nhiều sinh viên tìm đến rượu bia hoặc cần sa, không phải để giải trí, mà để kiểm soát chứng lo âu, căng thẳng và mất ngủ. Nhiều người muốn dừng lại nhưng không biết cách. Họ sợ việc tìm kiếm sự giúp đỡ có thể ảnh hưởng cho tư cách sinh viên hoặc triển vọng nhập cư", bà Furtado nói.

Sinh viên đi bộ trên phố St. George gần Đại học Toronto, tháng 11/2022. Ảnh: Globe and Mail

Bên cạnh những tổn thương tinh thần khi xoay sở với sinh hoạt phí, nhà ở, áp lực kiếm tiền, một số du học sinh còn đối mặt tình trạng bị phân biệt, bị đổ lỗi cho những vấn đề quốc gia đã tồn tại từ trước, đặc biệt là vấn đề thiếu nhà ở.

Khi áp lực tài chính, tinh thần gia tăng, một số sinh viên còn lâm cảnh vô gia cư, phải sống trong các trại tạm trú. Dữ liệu của Cơ quan Di trú Canada (IRCC) cho thấy lượng sinh viên quốc tế nộp đơn xin tị nạn đạt kỷ lục 20.245 người trong năm 2024. Chỉ riêng trong quý đầu năm nay, IRCC nhận thêm 5.500 đơn xin tị nạn, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Canada từng được xem là vùng đất của cơ hội, nay trở thành vùng sinh tồn", Melanie Quimson, phó giáo sư dịch vụ nhân sinh tại Đại học Brookes, mô tả. "Rất nhiều sinh viên đến đây, tràn trề hy vọng, nhưng ra về với nợ nần và tổn thương tinh thần. Chính sách cũng thay đổi liên tục khiến họ hoang mang. Nhiều tri thức trẻ đang rời bỏ Canada".

Quimson cho biết nhiều sinh viên của bà chia sẻ phải đối mặt một số hình thức bóc lột, đặc biệt là tình trạng lương thấp, quỵt tiền lương, trong khi sinh viên quốc tế là động lực kinh tế lớn, đóng góp khoảng 37 tỷ USD cho nền kinh tế Canada năm 2022.

"Dù họ đóng góp nhiều, điều họ chưa có là một hệ thống hỗ trợ toàn diện. Và không một lĩnh vực riêng lẻ nào, từ giáo dục, y tế hay nhập cư, có thể giải quyết được. Cần phải có một cách tiếp cận chiến lược, đa tầng, với sự tham gia của cả ba cấp chính quyền Canada để tạo ra thay đổi thực chất và lâu dài", bà Quimson nói.

Du học sinh 21 tuổi gốc Ấn Độ tản bộ tại Toronto, Ontario, Canada, tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Giới quan sát nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình nâng cao nhận thức từ sớm, trong bối cảnh mạng lưới các đại lý tư vấn du học Canada cố gắng thu hút càng nhiều sinh viên càng tốt để tăng hoa hồng.

"Các đại lý đang rao bán những giấc mơ giả tạo cho sinh viên nước ngoài. Đó là lý do tại sao công tác quản lý chặt chẽ các bên tư vấn lại quan trọng thế", Aksnoor Singh Kamboj, cố vấn đặc biệt về các vấn đề sinh viên quốc tế tại Liên minh Sinh viên Đại học (CSA), nói.

Các tỉnh bang như Saskatchewan, Manitoba và British Columbia đang đào tạo các đại lý tuyển sinh quốc tế để đảm bảo sinh viên nhận được thông tin chính xác và dịch vụ hỗ trợ chất lượng. Các chương trình này, được triển khai phối hợp với Bộ Giáo dục Sau trung học Canada, cũng buộc các trường phải chịu trách nhiệm về các đại lý tuyển sinh đại diện cho họ. CSA đang khuyến khích chính quyền Ontario xem xét vấn đề tương tự.

"Với du học sinh, thành công ở Canada không chỉ đơn giản là được nhận vào một đại học", phó giáo sư Quimson nói. "Đó còn là việc đến nước này với sự tỉnh táo, xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Lời hứa hẹn về Canada không nên chỉ là một khẩu hiệu, mà cần được bảo chứng bằng những hỗ trợ thực chất, dễ tiếp cận, giúp sinh viên thực sự phát triển".

Đức Trung (Theo Canadian Immigrant, Pie News, CBC)