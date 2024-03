Chuyên gia bóng đá Anh: 'FA Cup cũng không cứu được Ten Hag'

AnhCựu tiền đạo Chris Sutton và nhà báo Ian Ladyman của Sportmail đều cho rằng HLV Erik ten Hag sẽ bị sa thải ngay cả khi giúp Man Utd vô địch Cup FA mùa này.

"Những người ủng hộ Ten Hag đã phải chịu đựng rất nhiều mùa này", Sutton nói trên kênh podcast 'It's All Kicking Off' sau khi Man Utd loại Liverpool ở tứ kết Cup FA ngày 17/3. "Man Utd thiếu bùng nổ và vô vị, dù có những khoảnh khắc mà họ chơi tốt. Thực sự tôi không thấy diễn biến trận đấu sẽ dẫn đến kết quả chung cuộc như vậy. Tôi không nghĩ Ten Hag sẽ dẫn dắt Man Utd sau mùa giải này".

Ladyman chia sẻ tương tự. Ông thừa nhận đã nghĩ rằng Man Utd sẽ thua ba hoặc bốn bàn khi bị dẫn ngược 1-2 sau hiệp một, trước khi cục diện thay đổi sau đó. Ladyman cũng cho rằng Ten Hag có thể chịu số phận tương tự HLV đồng hương Louis van Gaal - người bị sa thải vài giờ sau khi cùng Man Utd đoạt Cup FA năm 2016. "Có thể điều đó sẽ diễn ra sau chiến thắng ở Cup FA", ông dự đoán.

HLV Ten Hag ăn mừng cùng các cầu thủ Man Utd sau trận thắng Liverpool ở tứ kết Cup FA. Ảnh: AFP

Tháng trước, cựu hậu vệ Gary Neville cũng cho rằng Ten Hag khó trụ lại đến hết mùa, bởi chủ sân Old Trafford đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm. Neville cho rằng lý do Man Utd cần đưa ra quyết định sớm với Ten Hag là vì Liverpool, Barca và Bayern đều đã thông báo lần lượt sẽ chia tay các HLV hiện tại của họ vào cuối mùa này. Các đội này đã gặp gỡ đại diện của những HLV, và bắt đầu đàm phán.

Trong cuộc đại chiến vừa qua trên sân Old Trafford, Man Utd và Liverpool làm nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Scott McTominay mở tỷ số ở phút 10, nhưng Alexis Mac Allister và Mohamed Salah lần lượt lập công giúp Liverpool vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-1. Phút 87, cầu thủ vào sân thay người Antony tỏa sáng với cú đá chân phải về góc xa, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Tại đây, Harvey Elliott tiếp tục tái lập lợi thế dẫn bàn cho Liverpool, trước khi Marcus Rashford quân bình tỷ số 3-3. Cuối cùng, ở phút bù thứ nhất của hiệp phụ thứ hai, Alejandro Garnacho kiến tạo để Amad Diallo sút chéo góc hạ thủ thành Caoimhin Kelleher, ấn định chiến thắng 4-3 cho chủ nhà.

"Bạn có thể đánh đổi bất cứ điều gì để trải nghiệm chiến thắng như vậy", Ladyman bình luận thêm về trận đấu. "Ở sân vận động, trong quán rượu với bạn bè, ở nhà, xem tivi. Bạn không thể mua được, thứ cảm xúc đó là vô giá. Bất kể tương lai thế nào, Ten Hag sẽ luôn được nhớ tới với những gì đã diễn ra trên sân Old Trafford hôm đó. Tương tự, người hâm mộ Man Utd sẽ nhớ nhất Ten Hag về chiến thắng này. Họ có lẽ sẽ không nghĩ đến việc thua Bournemouth trên sân nhà hay thảm bại trên sân Brentford mùa trước".

Đây là lần thứ 11 Liverpool bị Man Utd loại khỏi Cup FA, đồng thời vỡ mộng giành cú ăn bốn lịch sử trong mùa giải cuối của HLV Klopp. Trong khi đó, Man Utd nuôi hy vọng đoạt danh hiệu duy nhất mùa này, khi sẽ gặp Coventry - đội đang chơi tại Championship - ở bán kết Cup FA. Nếu thắng, thầy trò Ten Hag sẽ đụng Man City hoặc Chelsea ở chung kết.

Hồng Duy