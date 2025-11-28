Chuyên gia bàn về xu hướng ngành bất động sản tại VRES

Hơn 1.500 lãnh đạo, chuyên gia sẽ tham gia Hội nghị Bất động sản Việt Nam đầu tháng 12 nhằm phân tích dữ liệu và định hướng chiến lược cho thị trường.

Hội nghị Bất động sản Việt Nam (Vietnam Real Estate Summit - VRES) 2025 do Batdongsan (thuộc PropertyGuru) tổ chức là diễn đàn quy mô của ngành. Sự kiện bước sang năm thứ 11, với chủ đề "Đà mới - Nhịp vững", diễn ra tại Hà Nội ngày 9/12 và TP HCM ngày 11/12. Hội nghị thu hút đại diện từ khoảng 400 doanh nghiệp với 80% khách mời là lãnh đạo cấp cao.

Ban tổ chức cho biết VRES năm nay tập trung cung cấp dữ liệu thị trường, dự báo xu hướng và thảo luận các yếu tố định hình dòng vốn trong năm tới.

Sự kiện đặt mục tiêu cung cấp bản đồ phân hóa cơ hội đầu tư theo vùng và phân khúc. Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào diễn biến chính sách tiền tệ, thay đổi thuế, dòng vốn FDI, tác động hạ tầng và hành vi người mua. Ban tổ chức nhấn mạnh nhu cầu tiếp cận dữ liệu chuẩn xác là thiết yếu để doanh nghiệp ra quyết định trong giai đoạn thị trường phân hóa.

Toàn cảnh hội nghị VRES 2024. Ảnh: Ban tổ chức

VRES 2025 cũng mở rộng góc nhìn quốc tế. Diễn đàn sẽ mời các chuyên gia trao đổi về kịch bản toàn cầu hóa, so sánh mô hình phát triển đô thị và bài học thu hút đầu tư. Một nội dung quan trọng khác là phân tích hành vi người mua đang thay đổi dưới áp lực lãi suất, công nghệ và xu hướng sống mới, từ đó dự báo nhu cầu sản phẩm trong tương lai.

Ngoài ra, sự kiện còn tổng kết tình hình bất động sản Việt Nam một năm qua, từ cột mốc sáp nhập, biến động chu kỳ đến sự trỗi dậy của đô thị mới, từ đó đưa ra bài học thực tiễn và định hình chiến lược dài hạn.

Theo dữ liệu từ nền tảng Batdongsan, bức tranh thị trường trong năm đang phân hóa. So với tháng 4/2025, mức độ quan tâm trên nền tảng tăng rõ rệt đến tháng 9/2025. Trong đó, lượng quan tâm chung cư tăng 22%, nhà riêng tăng 13%, nhà phố tăng 11% trong khi đất nền giảm 11%.

Ở miền Bắc, chung cư tiếp tục là loại hình sôi động tại các đô thị lớn; giá rao bán tăng còn giá thuê giữ ổn định. Đất nền miền Bắc ghi nhận phục hồi ở một số địa phương. Chẳng hạn, so sánh quý I/2025 với cùng kỳ 2023, giá rao bán đất nền tại Hòa Bình cũ tăng 200%, Bắc Giang cũ tăng 108%, Hưng Yên cũ tăng 80%. Hải Phòng là địa phương có lượng quan tâm đất nền lớn nhất trong 3 quý đầu năm 2025.

Miền Trung hưởng lợi từ du lịch phục hồi. Đà Nẵng ghi nhận tăng đột biến cả về giá và lượng quan tâm đất nền trong quý III/2025. Tại Thừa Thiên - Huế, GRDP nửa đầu năm đạt 9,39%, kéo theo mức tăng giá bất động sản bình quân 14% so với cùng kỳ 2024.

Miền Nam vẫn là đầu tàu thu hút quan tâm. Batdongsan cho biết mức quan tâm tại TP HCM tăng 95%; Bình Dương tăng 178%; Đồng Nai tăng 104% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm bất động sản TP HCM từ người Hà Nội tăng 49% trong quý III/2025 so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng chuyển dịch nhu cầu và dòng tiền liên vùng.

Các chuyên gia cho rằng, khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, các doanh nghiệp trong ngành phải rà soát năng lực tài chính, hoàn thiện pháp lý và xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực. Dự án có pháp lý minh bạch, vị trí tốt và mô hình kinh doanh rõ ràng sẽ có lợi thế trong môi trường thị trường phân hóa.

Hoài Phương