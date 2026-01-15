Chuyên gia bàn về ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe

Các chuyên gia bàn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc thể chất lẫn tinh thần, góp phần định hình con đường phát triển y tế trong kỷ nguyên AI.

Hội nghị khoa học "Ứng dụng công nghệ AI trong chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần" diễn ra tại Bệnh viện Gia An 115 (Khu Y tế kỹ thuật cao TP HCM) ngày 14/1, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ, ngành các cấp và 300 chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, công nghệ.

Đầu chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng chủ đề hội nghị phù hợp với bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào "kỷ nguyên vươn mình", tập trung toàn lực cho đổi mới sáng tạo. Trong đó, AI (trí tuệ nhân tạo) quan trọng với mọi lĩnh vực, nhất là y tế - mảng gắn liền người bệnh và đời sống xã hội.

Thứ trưởng nhấn mạnh điểm khác biệt cơ bản giữa AI và con người nằm ở "trái tim". "AI không có trái tim, còn con người, đặc biệt là thầy thuốc, quan trọng nhất là trái tim", ông nói, đồng thời khẳng định những giá trị như lương tâm, trách nhiệm và sự thấu cảm là điều AI không thể thay thế bác sĩ, dù công nghệ phát triển đến đâu.

PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa bà Trần Thị Lâm tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Phương

Cùng quan điểm trên, bà Trần Thị Lâm, nhà sáng lập tập đoàn Hoa Lâm, Trưởng ban chiến lược Khu y tế kỹ thuật cao TP HCM kiêm Chủ tịch danh dự Hội Khoa học sức khỏe TP HCM, nhận định trí tuệ nhân tạo đã, đang hiện diện trong từng quyết định, từng hệ thống lẫn phương thức chăm sóc sức khỏe.

"Câu hỏi quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để công nghệ phục vụ con người, chứ không để con người bị lấn át bởi công nghệ", bà Lâm đặt vấn đề. Với tinh thần ấy, Hoa Lâm định hướng xây dựng hệ sinh thái y tế toàn diện - nơi công nghệ cao song hành y đức, niềm tin cùng sự thấu cảm.

Tiếp đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, CEO Diễn đàn toàn cầu Boston kiêm nhà sáng lập AI World Society, cũng cho rằng AI mạnh mẽ nhưng chỉ con người mới khiến nó nhân văn hơn. Ông lý giải trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy y học chuyển từ điều trị thụ động sang chăm sóc chủ động, dự phòng và cá thể hóa, nhưng cần triển khai song hành với chuẩn mực đạo đức, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Phương

Tiếp cận chủ đề từ góc nhìn xã hội học, Giáo sư E Glen Weyl, nhà kinh tế học và sáng tạo chính trị xã hội, phân tích hiệu quả AI trong y tế không chỉ nằm ở thuật toán, mà còn ở mức độ người bệnh tin tưởng và sẵn sàng tham gia.

Giáo sư E Glen Weyl đề xuất nên xem hệ thống AI như một phần của hạ tầng xã hội - nơi tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò then chốt trong bảo vệ phẩm giá con người, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa bệnh nhân với hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ở lĩnh vực ung thư, Giáo sư Jan Mou Lee, Tổng giám đốc FullHope Biomedical, giới thiệu các nền tảng chẩn đoán chính xác và y học cá thể hóa ứng dụng AI trong chữa ung thư, bệnh tự miễn gồm: liệu pháp tế bào miễn dịch, xét nghiệm tế bào khối u lưu hành (CTC)...

Bổ sung từ thực tiễn lâm sàng trong nước, TS.BS Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa Điều trị A, Bệnh viện K, nói về vai trò ngày càng rõ nét của AI trong toàn bộ chuỗi chăm sóc ung thư - từ đánh giá nguy cơ, sàng lọc sớm, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh đến xây dựng phác đồ và theo dõi đáp ứng điều trị.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ xử lý hiệu quả khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, giảm sai sót chuyên môn và nâng cao chất lượng quyết định lâm sàng. Tuy nhiên, cần triển khai AI thận trọng, bảo đảm an toàn dữ liệu lẫn tính công bằng trong tiếp cận công nghệ.

Từ góc độ doanh nghiệp công nghệ y tế, bác sĩ Trịnh Hoàng Hà, Giám đốc đối ngoại cấp cao, tập đoàn Siemens Healthineers, nhận định các giải pháp AI cho phép tăng cường năng lực chẩn đoán với hầu hết bệnh đe dọa tính mạng như ung thư, bệnh lý thần kinh, tim mạch, đồng thời hỗ trợ bác sĩ ra quyết định chính xác, nhanh hơn.

Bà Trần Thị Lâm chụp lưu niệm cùng các chuyên gia, báo cáo viên. Ảnh: Huỳnh Phương

Trước khi khép lại sự kiện, nhiều khách mời đánh giá Khu y tế kỹ thuật cao TP HCM (tập đoàn Hoa Lâm đầu tư) là mô hình tiên phong kết hợp công nghệ y tế hiện đại và định hướng nhân văn, đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu "xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh, an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm".

