Chuyên gia bàn về chiến lược phát triển doanh nghiệp sau đại dịch

Chương trình có chủ đề "Doanh nghiệp đổi mới, đón đầu thử thách hậu đại dịch", do Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Hiệp hội các Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam) đồng tổ chức. Leaders Talk số thứ 6 sẽ diễn ra vào 15h dưới hình thức trực tuyến.

Khách mời bao gồm: bà Marieke van der Pijl - Quản lý (Practice Manager) tại Công ty luật ACSV Legal và ông Gareth Davies - Chuyên gia Công nghệ số, Công ty tư vấn quản lý và chiến lược McKinsey & Company. Tại đây, các diễn giả sẽ chỉ ra vấn đề vận hành, pháp lý và công nghệ của doanh nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Tính đến đầu năm 2022, Việt Nam nằm trong nhóm 6 quốc gia có tỷ lệ độ bao phủ vaccine lớn trên thế giới, về đích trước 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo. Trên cơ sở này, Chính phủ Việt Nam dần tiến hành những biện pháp nới lỏng, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, kinh doanh, hướng tới việc thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19.

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, phát triển bền vững dần trở thành xu hướng đối với các doanh nghiệp, đòi hỏi sự chuyển dịch định hướng, chiến lược kinh doanh, vận hành quản lý. Trong đó có hoạt động chuyển đổi số, duy trì nhân lực và đưa ra quyết định linh hoạt trong các yếu tố chiến lược. Do đó, bà Marieke van der Pijl và ông Gareth Davies sẽ chia sẻ, thảo luận các khía cạnh này từ góc độ của chuyên gia về pháp luật và công nghệ.