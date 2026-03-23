Chuyên gia bàn về ‘chìa khóa’ hội nhập của đại học Việt Nam

Tập 2 vodcast "Đối thoại giáo dục" phân tích vai trò bảo đảm chất lượng, xây dựng niềm tin, nâng cao giá trị bằng cấp, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học Việt Nam.

Vodcast mang chủ đề "Đảm bảo chất lượng trong giáo dục - hướng tới hội nhập quốc tế", dự kiến phát sóng ngày 20/3. Tập 2 có sự tham gia của PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP HCM; TS Lê Huy Phúc, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Công nghiệp TP HCM. Chương trình còn có sự tham gia của TS Tullio Lobetti, Cố vấn bảo đảm chất lượng toàn cầu, Tổ chức Bảo đảm Chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (QAA).

Trong thời lượng 30 phút, các chuyên gia phân tích về các yếu tố được xem là nền tảng của hội nhập: chất lượng đào tạo.

Tập 2 vodcast Vodcast mang chủ đề "Đảm bảo chất lượng trong giáo dục - hướng tới hội nhập quốc tế". Video: British Council

Thông qua cuộc trao đổi, các khách mời đưa ra nhiều góc nhìn về vai trò của bảo đảm và kiểm định chất lượng trong việc nâng cao giá trị học thuật và năng lực hội nhập của các trường đại học Việt Nam. Theo đó, bảo đảm chất lượng không chỉ là hoạt động đánh giá, mà còn là quá trình xây dựng văn hóa chất lượng với sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái giáo dục, từ nhà quản lý, giảng viên đến sinh viên và doanh nghiệp. Bảo đảm chất lượng xây dựng niềm tin và tạo nền tảng bền vững để hợp tác và hội nhập quốc tế.

Các chuyên gia cũng đề cập thực trạng triển khai tại Việt Nam, khi bảo đảm chất lượng đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhưng vẫn tồn tại sự chênh lệch giữa các cơ sở giáo dục về năng lực và mức độ sẵn sàng. Thách thức lớn nằm ở việc chuyển từ tư duy "đáp ứng tiêu chuẩn" sang "cải tiến thực chất", hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo một cách liên tục.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng trao đổi kinh nghiệm tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn từ Tổ chức Bảo đảm Chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (QAA) - tiêu chuẩn được xem là một hướng đi giúp các trường chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ và tăng tính minh bạch.

Chương trình cũng kết nối với TS Tullio Lobetti, chuyên gia từ Tổ chức Bảo đảm Chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (QAA) để làm rõ hơn các đánh giá và cách thức đạt được tiêu chuẩn này.

Vodcast cũng làm rõ vai trò của Hội đồng Anh trong việc kết nối hệ sinh thái bảo đảm chất lượng, thông qua các hoạt động tập huấn, đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của Vương quốc Anh. Các sáng kiến này góp phần nâng cao năng lực cho các trường đại học và trung tâm kiểm định tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập theo chiến lược của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với bối cảnh trong nước.

Hội đồng Anh (British Council) là tổ chức hợp tác văn hóa và giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh, được thành lập năm 1934 và có mặt tại Việt Nam từ năm 1993. Mỗi năm, tổ chức này kết nối hàng nghìn sinh viên, giảng viên, nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu thông qua các chương trình phát triển năng lực giảng dạy, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và học bổng quốc tế. Riêng trong năm 2024-2025, các hoạt động của đơn vị đã tiếp cận tới 600 triệu người.

Vodcast "Đối thoại giáo dục" do VnExpress phối hợp Hội đồng Anh thực hiện, gồm 7 tập với sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh. Nội dung chương trình xoay quanh các chủ đề then chốt như hợp tác giáo dục đại học, bảo đảm chất lượng, phát triển kỹ năng và du học, nhằm gợi mở góc nhìn đa chiều về tiến trình hội nhập.

Thái Anh