Chuyên gia bàn thảo minh bạch pháp lý và chuẩn hóa quản trị y tế Việt Nam

Tại hội nghị quốc tế về M&A y tế diễn ra ngày 21/11 tại Hà Nội, các chuyên gia trong nước và quốc sẽ bàn giải pháp chuẩn hóa pháp lý và tái cấu trúc doanh nghiệp y tế.

Hội nghị Quốc tế về mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành y tế năm 2025 - HIMA 2025 lần thứ nhất do Công ty TNHH Tư vấn Pháp lý Y tế Việt Nam (Medicallaw) tổ chức, quy tụ giới chuyên môn, quản trị, đầu tư và luật y tế trong nước và quốc tế. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành y Việt Nam đang đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống vận hành, chuẩn hóa pháp lý và chuyển đổi số sau Covid-19 - giai đoạn đòi hỏi khung quy chuẩn quản lý và mô hình hợp tác mới.

Những năm gần đây, mô hình quản trị bệnh viện tại Việt Nam liên tục thay đổi. Việc tự chủ tài chính, yêu cầu minh bạch và quản lý hiệu quả nguồn lực khiến công tác điều hành y tế trở nên phức tạp, đặc biệt ở tuyến công lập. Trong khi đó, khu vực tư nhân và các dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng trưởng mạnh, đặt ra nhu cầu chuẩn hóa quy trình pháp lý và hợp tác công tư.

Nếu thiếu khung pháp lý rõ ràng, quá trình tái cấu trúc dễ rơi vào khoảng trống giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Vì vậy, theo ban tổ chức, HIMA 2025 được kỳ vọng là diễn đàn trao đổi chính sách, tiêu chuẩn và kinh nghiệm quốc tế, giúp xây dựng nền tảng pháp lý và quản trị minh bạch cho hệ thống y tế Việt Nam.

Song song với quá trình chuẩn hóa quản trị, hoạt động M&A trong lĩnh vực y tế được xem là xu hướng tất yếu. Nhiều quỹ đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội thông qua việc tham gia các bệnh viện, phòng khám, trung tâm xét nghiệm hay chuỗi dinh dưỡng - dược phẩm trong nước. Tuy nhiên, M&A y tế có đặc thù phức tạp hơn các lĩnh vực khác, đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt về giấy phép, nhân sự và tiêu chuẩn chuyên môn. Đây cũng là phép thử cho năng lực pháp lý của cả bên mua lẫn bên bán.

Hội nghị năm nay hướng đến đối thoại chuyên sâu giữa các chuyên gia luật, tài chính, công nghệ và y tế, nhằm xây dựng bộ hướng dẫn và quy chuẩn riêng cho hoạt động M&A trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp doanh nghiệp tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững và niêm yết công khai (IPO).

Bên cạnh nội dung về pháp lý và đầu tư, HIMA 2025 còn tập trung bàn thảo vấn đề hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong y tế. Các diễn giả đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, xét nghiệm gene và số hóa hồ sơ bệnh án - những công nghệ đang góp phần nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ngoài giá trị học thuật, hội nghị được xem là cầu nối hợp tác giữa các tập đoàn y tế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực dinh dưỡng, sữa, mỹ phẩm và thiết bị y sinh, qua đó mở rộng cơ hội thu hút nguồn lực và tiếp cận mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới.

Đơn vị khởi xướng HIMA 2025 - Medicallaw, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong tư vấn pháp lý chuyên sâu cho lĩnh vực y tế và dược phẩm tại Việt Nam. Những năm qua, Medicallaw đã đồng hành cùng hơn 200 bệnh viện trên toàn quốc trong công tác chuẩn hóa quy trình pháp lý, quản trị và chuyển đổi mô hình hoạt động, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành hệ thống y tế.

Việc tổ chức HIMA 2025 không chỉ mang ý nghĩa sự kiện chuyên môn mà còn là bước tiến trong tiến trình hội nhập và chuẩn hóa của ngành y Việt Nam. "Khi khung pháp lý, cơ chế M&A và mô hình quản trị được minh bạch hóa, hệ thống y tế sẽ có nền tảng vững chắc hơn để phát triển bền vững, vừa phục vụ sức khỏe cộng đồng, vừa thúc đẩy kinh tế y tế quốc gia", đại diện đơn vị tổ chức cho biết.

