Chuyên gia bàn hướng phát triển bền vững tại Hội thảo RTD 2024

Ứng dụng công nghệ, phương pháp đổi mới và phân tích dữ liệu toàn diện nhằm thúc đẩy bền vững, sẽ được thảo luận tại Hội thảo Khoa học Quốc tế 2024.

Hội thảo Khoa học Quốc tế "Resilience by Technology and Design" (RTD) do Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) hợp tác với nhiều đối tác trong nước và quốc tế triển khai. Đây là hoạt động khoa học quan trọng trong lĩnh vực công nghệ và thiết kế, gắn với phát triển bền vững, diễn ra hai năm một lần, từ năm 2022.

RTD 2024 sẽ diễn ra trong 4 ngày 15-18/7 tại TP HCM và tại Vĩnh Long, thuộc địa phận Đồng bằng Sông Cửu Long. Chương trình năm nay do Trường Công nghệ và Thiết kế UEH và UEH - Phân hiệu Vĩnh Long đồng chủ trì.

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Công nghệ và Thiết kế RTD 2024 diễn ra trong 4 ngày từ 15-18/7 tại TP HCM và Vĩnh Long. Ảnh: UEH

Chương trình tại TP HCM gồm 8 phiên tham luận, 11 phiên đặc biệt và các phiên thảo luận song song. Chương trình còn có triển lãm các công trình nghiên cứu, sản phẩm, ứng dụng mới... Ngoài ra, các doanh nghiệp tham dự còn mang đến các sáng kiến khoa học như: triển lãm mô hình năng lượng tái tạo, robot đánh đàn piano, robot receptionist (lễ tân), robot pha cà phê, lễ tân bằng hologram...

Với chủ đề "Fostering Sustainability - Thúc đẩy tính bền vững", hội thảo tập trung vào vai trò của công nghệ, phương pháp thiết kế đổi mới và phân tích dữ liệu toàn diện. Từ đó, các doanh nghiệp, tổ chức có thể tạo ra giải pháp phù hợp với nguyên tắc trách nhiệm môi trường, khả năng tồn tại kinh tế và công bằng. Mục tiêu chung là hướng tới sự bền vững của thành phố, khu vực, và xã hội.

RTD 2024 kêu gọi các nhà nghiên cứu, chuyên gia, cộng đồng học thuật và đối tác toàn cầu đóng góp về mặt khoa học. Đồng thời, chương trình còn khuyến khích tích hợp công nghệ, thiết kế và tính bền vững vào mọi mặt đời sống trong tương lai.

Điểm nhấn của chương trình là phiên Hội thảo RTD 2024 tổ chức tại Vĩnh Long từ ngày 17/7, nội dung sẽ xoay quanh chủ đề "For a More Sustainable Mekong Delta - Hướng tới một Đồng bằng sông Cửu Long bền vững hơn". Các chuyên gia sẽ cùng góp ý, đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho khu vực này. Song song đó, mọi người sẽ cùng thảo luận, hiến kế phát triển dựa vào thiên nhiên, chuyển đổi sinh thái xã hội, nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo... trên nền tảng công nghệ và thiết kế.

Chuyên gia chia sẻ tại hội thảo Khoa học Quốc tế RTD 2022 - Smart Living năm 2022. Nguồn: UEH

Ngoài các phiên thảo luận chính, RTD 2024 tổ chức chuyến tham quan thực địa tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 18/7. Các chuyên gia, diễn giả, giảng viên, sinh viên và người tham dự cơ hội trực tiếp quan sát, hiểu rõ hơn về thách thức, cơ hội trong phát triển bền vững và kết nối với cộng đồng địa phương.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc UEH, Trưởng Ban tổ chức RTD 2024 cho biết hội thảo năm nay hội tụ kết quả, giải pháp của các nghiên cứu liên ngành, đa ngành, xuyên ngành. Chương trình quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo, giáo sư, học giả, chuyên gia có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ, thiết kế, nghệ thuật, quản trị, quy hoạch.

Ông nêu mục đích của RTD 2024 là trở thành "ngọn hải đăng" cho việc trao đổi ý tưởng và giải pháp, nhằm thúc đẩy việc theo đuổi sự bền vững trong công nghệ và thiết kế.

"Hội thảo là nơi phản ánh cam kết trong việc giải quyết các nhu cầu cấp bách của thời đại, khám phá và nâng cao giới hạn của bền vững thông qua sự tham gia học thuật và đổi mới hợp tác.

UEH là đại học đang tiếp cận theo mô hình Đại học bền vững với 5 trụ cột đào tạo, nghiên cứu, quản trị, vận hành và kết nối cộng đồng gắn liền với việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hiệp quốc. PGS.TS Bùi Quang Hùng, thành viên trong ban xây dựng chiến lược Đại học UEH đa ngành, bền vững nói thêm.

Á Hiên