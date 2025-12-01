Chuyên gia bàn giải pháp giảm lạm dụng kháng sinh

Hơn 100 chuyên gia y tế, đại diện nhà thuốc và nhà sản xuất thảo luận về thực trạng lạm dụng kháng sinh, định hướng cách chăm sóc sức khỏe chủ động.

LiveSpo Summit 2025 diễn ra tại TP HCM hôm 26/11, xoay quanh chủ đề Chung tay cùng nhà thuốc - Vì tương lai không kháng sinh. Các chuyên gia lần lượt trình bày về dữ liệu thị trường, xu hướng sử dụng lợi khuẩn và sự thay đổi trong hành vi chăm sóc sức khỏe. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là tình trạng lạm dụng kháng sinh ở Việt Nam hiện khá cao, do đó cần kiểm soát việc dùng thuốc.

Theo WHO, giai đoạn 2020-2023, Việt Nam ghi nhận gần 270.000 ca tử vong liên quan đến đề kháng kháng sinh - mức đáng báo động. Dữ liệu từ chương trình Giám sát kháng thuốc toàn cầu Smart (IHMA) chỉ ra nước ta có tỷ lệ P. aeruginosa tiết carbapenemase 39,6% - cao nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Cụ thể, carbapenemase là enzyme phá hủy nhóm carbapenem - một trong những dòng kháng sinh mạnh nhất hiện nay, phản ánh hiệu lực điều trị các ca nhiễm khuẩn nặng đang bị thách thức nghiêm trọng. Tỷ lệ kháng thuốc duy trì ở mức cao còn xuất phát từ lạm dụng kháng sinh, bán thuốc không cần đơn và chỉ định chưa phù hợp trong điều trị.

"Tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam khiến các bệnh nhiễm trùng trở nên khó điều trị, gia tăng tỷ lệ tử vong lẫn chi phí y tế", TS.BS Lê Thị Tuyết Phượng, Ban chuyên gia, Bệnh viện Nhân dân 115, nhấn mạnh ở phần phát biểu.

Một góc sự kiện LiveSpo Summit 2025 tại TP HCM hôm 26/11. Ảnh: LiveSpo Pharma

Sau phần nêu thực trạng, đại diện nhà thuốc và chuyên gia được cập nhật xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động; đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh và đề xuất giải pháp hạn chế lạm dụng. Họ cũng có cơ hội tiếp cận các hướng đi khoa học giúp tăng cường sức khỏe tự nhiên, qua đó giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh trong nhiều trường hợp thường gặp.

Bàn về giải pháp, đại diện LiveSpo cho rằng sự phối hợp giữa doanh nghiệp, chuyên gia và hệ thống nhà thuốc có ý nghĩa quan trọng trong cung cấp thông tin chính xác cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng tư vấn, hạn chế nguy cơ kháng thuốc.

"Nhà thuốc là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Việc cập nhật kiến thức và dữ liệu giúp tư vấn đúng, góp phần giảm phụ thuộc vào kháng sinh", Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT LiveSpo.

Tiến sĩ Hòa Anh cũng trình bày cách doanh nghiệp của ông tiếp cận, giải quyết vấn đề trên dựa trên việc cân bằng hệ vi sinh tại 7 cửa ngõ cơ thể. Điển hình là công nghệ bào tử lợi khuẩn dạng nước có độ bền, được chứng minh lành tính, hiệu quả qua nghiên cứu lâm sàng, công bố trên tạp chí khoa học quốc tế.

Đại diện nhà thuốc, chuyên gia và LiveSpo thực hiện nghi thức cam kết hướng tới "Tương lai không kháng sinh". Ảnh: LiveSpo Pharma

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện LiveSpo trình bày công bố trên Communications Medicine (Nature Portfolio), cho thấy bào tử lợi khuẩn dạng xịt mũi LiveSpo Navax có thể rút ngắn một ngày dùng kháng sinh trong trị viêm phổi ở trẻ, tương đương giảm gần 15% lượng kháng sinh và cải thiện nhanh triệu chứng đường hô hấp.

Cùng ngày, LiveSpo khai trương văn phòng Đại diện tại TP HCM nhằm mở rộng sự hiện diện trên toàn quốc, tăng cường phối hợp với các nhà thuốc khu vực phía Nam và đồng hành, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả.

LiveSpo Summit 2025 đặt mục tiêu thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà thuốc, góp phần giảm phụ thuộc kháng sinh qua loạt giải pháp khoa học, đồng thời khuyến khích cộng đồng chăm sóc sức khỏe chủ động.

Công ty LiveSpo chuyên nghiên cứu, phát triển bào tử lợi khuẩn dạng nước - công nghệ giúp lợi khuẩn có độ bền cao, sống sót qua môi trường axit dạ dày và phát huy hiệu quả tại cơ quan đích.

Đơn vị đề cao sứ mệnh "Vì tương lai không kháng sinh" với giải pháp ứng dụng bào tử lợi khuẩn dạng nước trong tiêu hóa, hô hấp và cửa ngõ khác, từ đó cân bằng hệ vi sinh và tăng cường hàng rào miễn dịch đầu tiên, bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của tác nhân (virus, vi khuẩn). Loạt sản phẩm được thử nghiệm lâm sàng độc lập, đăng ký tại ClinicalTrials.gov cùng nhiều nghiên cứu được bình duyệt, công bố trên Nature Portfolio.

Đông Vệ