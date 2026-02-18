Chuyên gia Anh: 'Cuộc đua AI đe dọa sự an toàn của loài người'

Chuyên gia người Anh Stuart Russell cảnh báo các CEO công nghệ đang bị cuốn vào "cuộc chạy đua vũ trang AI", ngốn lượng tiền và năng lượng khổng lồ khiến con người đứng trước nhiều mối đe dọa.

Trong cuộc đua này, các quốc gia và công ty bỏ ra hàng trăm tỷ USD để xây hàng loạt trung tâm dữ liệu, vốn tiêu thụ mức năng lượng khổng lồ, nhằm đào tạo và vận hành các công cụ AI tạo sinh. Chúng đang phát triển nhanh chóng, hứa hẹn nhiều lợi ích nhưng cũng có thể dẫn đến mất việc làm, tạo điều kiện cho việc giám sát, lạm dụng trực tuyến cùng nhiều mối đe dọa khác.

"Bên cạnh đó là nguy cơ các hệ thống AI chiếm quyền kiểm soát và nền văn minh nhân loại chịu tổn thất ngoài ý muốn trong quá trình này", Stuart Russell, giáo sư Đại học California, Berkeley, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị thượng đỉnh về Tác động của AI ở New Delhi (Ấn Độ) diễn ra ngày 16-20/2. Russell đã tìm hiểu về AI hơn 40 năm, là một trong những nhà nghiên cứu AI có ảnh hưởng nhất thế giới và từng nhận Huân chương OBE nhờ những đóng góp cho khoa học máy tính.

Russell tin rằng CEO của những công ty AI hàng đầu đều hiểu mối nguy từ các hệ thống siêu thông minh và muốn "giải trừ vũ khí", nhưng không thể đơn phương làm vậy vì sẽ bị nhà đầu tư sa thải. "Một số người đã nói điều đó trước công chúng và một số thì nói riêng với tôi", ông nói thêm, lưu ý rằng ngay cả Sam Altman - người đứng đầu OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT - cũng từng phát biểu trí tuệ nhân tạo có thể khiến loài người tuyệt chủng.

Stuart Russell, giáo sư Đại học California, Berkeley. Ảnh: Swiss-image

Theo Russell, trách nhiệm cứu nhân loại thuộc về các nhà lãnh đạo thế giới và họ có thể cùng nhau hành động. Ông nhận xét các chính phủ "tắc trách" khi cho phép thực thể tư nhân chơi trò may rủi với con người trên Trái Đất, đồng thời cho rằng những hội nghị AI quốc tế như sự kiện tuần này sẽ giúp xây dựng quy định quản lý chặt chẽ hơn. "Việc mỗi chính phủ đều hiểu được vấn đề này thực sự rất hữu ích", ông nói.

Cuối năm ngoái, Russell cho biết, các nhà lãnh đạo chính trị đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp 80% khi AI dần thay thế những kỹ năng từng được coi là chỉ dành cho người chuyên môn cao. "Các hệ thống AI đang làm gần như mọi thứ mà hiện nay chúng ta gọi là công việc", ông nói trong chương trình podcast Diary of a CEO.

Theo AFP, một số nhân viên của OpenAI và Anthropic, công ty nổi tiếng với chatbot AI Claude, từng công khai từ chức và lên tiếng về những lo ngại liên quan đến đạo đức. Tuần trước, Anthropic cảnh báo các mô hình chatbot mới nhất của họ có thể bị điều khiển để cố ý hỗ trợ nỗ lực phát triển vũ khí hóa học và tội ác khác, dù chỉ ở mức độ nhỏ.

Thu Thảo (Theo AFP, Business Insider)