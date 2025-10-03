Chuyên gia ẩm thực dành lời khen cho loại bánh cookie Việt

Bánh cookie hạnh nhân của Fancy Foods được các chuyên gia ẩm thực của Pháp, Hà Lan, Trung Quốc khen ngợi nhờ hương vị độc đáo, lạ miệng.

Bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto là sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu Fancy Foods, thuộc Nhất Hương Group.

Đại diện thương hiệu cho biết sản phẩm được nghiên cứu, sáng tạo và thử nghiệm trong ba năm nhằm mang đến trải nghiệm khác biệt cho người thưởng thức. Mỗi chiếc cookie hạnh nhân là sự giao thoa phong vị Á - Âu, hòa quyện giữa vị mặn – ngọt, vừa tinh tế theo phong cách châu Âu - vừa đậm đà bản sắc Á Đông.

Bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto mang đến trải nghiệm thưởng thức thú vị cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Nhất Hương Group

Với 8 hương vị đa dạng, từ quen thuộc như bơ, chocolate, matcha, mè đen đến mới lạ, táo bạo như tôm, cá, moka hay rong biển, sản phẩm phá vỡ định kiến cookie chỉ có vị ngọt và sẵn sàng đáp ứng khẩu vị, nhu cầu khác nhau của người thưởng thức.

Bên cạnh đó, Sun Guzto được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, không sử dụng chất bảo quản, đóng gói bằng công nghệ hiện đại giúp giữ trọn độ giòn và hương vị. Đặc biệt, với 20% thành phần là hạnh nhân, Sun Guzto không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng nhờ bổ sung vitamin E, protein và chất béo tốt cho sức khỏe.

Giáo sư - Tiến sĩ thực phẩm Ruud Bottemanne bên những gói bánh cookie Sun Guzto. Ảnh: Nhất Hương Group

Nhờ hương vị độc đáo, Sun Guzto nhận được lời khen của nhiều chuyên gia ẩm thực quốc tế. Trong đó, Giáo sư - Tiến sĩ Ruud Bottemanne, một trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng tại Hà Lan, cho biết đây là loại cookie ngon nhất mà ông từng ăn. "Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu với hương vị châu Á đã tạo nên một trải nghiệm hết đặc biệt, chưa từng có trước đây. Tám hương vị, mỗi cái lại mang đến một bất ngờ riêng, khiến tôi không thể ngừng cảm nhận", ông nói.

Giáo sư - Tiến sĩ Ruud Bottemanne là giảng viên của nhiều trường đại học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng, đồng thời là tác giả của 11 đầu sách chuyên ngành về bánh mỳ, bánh ngọt và sản xuất phô mai. Những đóng góp của ông không chỉ ảnh hưởng tại châu Âu mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia, nơi ông tham gia giảng dạy và chia sẻ chuyên môn.

Chuyên gia Tan Chooi Leng bị thu hút bởi hương vị của Sun Guzto. Ảnh: Nhất Hương Group

Bánh cookie Sun Guzto còn thu hút sự chú ý của chuyên gia người Trung Quốc Tan Chooi Leng. Ông nhận xét: "Sun Guzto là một trong những loại cookie ngon nhất thế giới, cắn một miếng là tôi mê ngay. Ai cũng nên thử để cảm nhận phép màu trong từng chiếc bánh".

Ông Tan là một chuyên gia kỳ cựu trong ngành chocolate với hơn 37 năm kinh nghiệm. Ông từng giữ chức Giám đốc bộ phận sản xuất của Tập đoàn Barry Callebaut Malaysia – một trong những đơn vị sản xuất chocolate công nghiệp lớn nhất thế giới; đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành cấp cao tại các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm công nghiệp ở Anh, Malaysia và Trung Quốc.

Đầu bếp người Pháp David Broutin dành lời khen ngợi cho bánh cookie của Việt Nam sau khi thưởng thức. Ảnh: Nhất Hương Group

Còn đầu bếp người Pháp David Broutin lại mang đến góc nhìn của một người làm nghề lâu năm: "Nhất Hương đã biến công thức cookie phương Tây thành một sản phẩm mang tính đột phá. 8 hương vị đều cân bằng, làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của tôi về cookie".

Ông Broutin là đầu bếp dày dạn kinh nghiệm, từng làm việc trong hệ thống Mövenpick Restaurant cũng như nhiều thương hiệu lớn tại Pháp và Việt Nam. Ông có hơn 16 năm cố vấn và quản lý các thương hiệu bánh, nổi tiếng với khả năng kết hợp tinh tế giữa ẩm thực châu Âu hiện đại và khẩu vị Á Đông.

Đại diện Nhất Hương Group cho biết Sun Guzto ra mắt không chỉ góp phần mở rộng danh mục sản phẩm hoàn thiện của doanh nghiệp, vốn đã có thương hiệu Queenam trong lĩnh vực chocolate, mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế. Thông qua việc đưa sự giao thoa ẩm thực Á - Âu vào cookie, Fancy Foods đặt dấu ấn trong phân khúc cao cấp, đồng thời tạo nền tảng để sản phẩm này xuất hiện trên kệ quà tặng và chuỗi bán lẻ quốc tế trong tương lai.

Như Ý