Chuyện gì xảy ra nếu khách mua vé nhưng không lên chuyến bay?

Nếu hành khách không lên chuyến bay đã mua vé, phần lớn các hãng bay sẽ hủy vé chiều về hoặc các vé nối chuyến trong hành trình, thậm chí phạt tiền hoặc cấm bay.

Dù lý do khẩn cấp như thay đổi lịch trình hay đơn giản là đến trễ, không hủy hoặc điều chỉnh vé trước giờ khởi hành có thể khiến toàn bộ hành trình tiếp theo của hành khách bị hủy, vé không còn giá trị và phát sinh các khoản phí bất ngờ. Thậm chí, với nhiều hãng bay, hành khách còn đối mặt bị phạt tiền hoặc cấm bay.

Hiểu rõ chính sách no-show (không lên chuyến) của các hãng hàng không lớn sẽ giúp hành khách tiết kiệm tiền và biết cách xử lý đúng khi kế hoạch bay thay đổi vào phút chót.

Hành khách xếp hàng để đợi checkin tại sân bay ở Toronto, Canada. Ảnh: Chvnradio

Theo các chuyên gia của Alternative airline, website chuyên cung cấp các dịch vụ vé tại Anh, hành khách bị coi là no-show khi không lên chuyến bay đã đặt và không hủy, thay đổi đặt chỗ trước giờ khởi hành.

Phần lớn các hãng hàng không tự động hủy toàn bộ hành trình còn lại (bao gồm cả chuyến về) nếu hành khách không xuất hiện dù chỉ lỡ chặng đầu tiên, đặc biệt với vé khứ hồi hoặc nhiều chặng.

Chính sách phạt no-show khác nhau tùy hãng và loại vé, nhưng thường bao gồm hủy hành trình (mọi chuyến còn lại đều bị hủy), mất toàn bộ giá trị vé nếu là vé không hoàn tiền, phải mất thêm phí đổi vé hoặc chênh lệch giá nếu muốn đặt lại chuyến. Ngoài ra, khách có thể mất điểm thưởng hoặc dặm bay đối với vé thưởng. Nhiều hãng sẽ không hoàn tiền nếu no-show nhưng nếu khách thông báo đủ sớm, có thể được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ.

Các loại vé giá rẻ hoặc vé hạng phổ thông cơ bản (basic economy) thường bị áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhất. Với các khách hàng là thành viên VIP, chính sách có thể được nới lỏng hơn tùy từng hãng.

Một số hãng sẽ tính thêm phí nếu khách no-show dù điều này hiếm khi xảy ra. Ngoài ra, hành khách có thể đối mặt lệnh cấm bay, nhưng thường xảy ra nếu vắng mặt nhiều lần hoặc hãng nghi ngờ khách mua vé nhưng không có ý định thực hiện toàn bộ hành trình.

Các bước cần làm để tránh bị thiệt hại nếu no-show

-Kiểm tra loại vé, xác định xem vé có được hoàn tiền hoặc được đổi giờ hay không.

-Hủy hoặc đổi giờ bay sớm nhất có thể thông qua ứng dụng mua vé hoặc gọi cho hãng, đại lý trước giờ bay. Ngay cả khi khách phải hủy phút chót, điều đó vẫn tốt hơn không làm gì.

-Tận dụng thay đổi giờ trong ngày (nhiều hãng có chính sách đổi giờ bay lên sớm hoặc muộn hai tiếng sẽ không bị đóng thêm tiền).

-Kiểm tra bảo hiểm du lịch xem trong đó có gói bảo vệ quyền lợi khi lỡ chuyến không.

-Gọi cho hãng để xin ngoại lệ như trình bày tình huống khẩn cấp. Một số hãng có thể miễn phạt nếu có bằng chứng hợp lý.

-Vé hoàn tiền (Refundable): khách vẫn có thể nhận lại tiền nếu hủy, ngay cả sau khi bỏ lỡ chuyến bay.

-Vé không hoàn tiền (Non-refundable): Hoàn tiền rất hiếm, nhưng một số hãng có thể cấp tín dụng sử dụng cho chuyến sau.

-Trường hợp khẩn cấp: Nếu có giấy tờ chứng minh như hồ sơ bệnh viện hoặc tai nạn, hãng có thể miễn hoặc giảm phạt.

Anh Minh (Theo Alternative airline, Airlines Policities)