Chuyến du lịch thành 'ác mộng' vì đặt nhầm phòng trên du thuyền

Nữ du khách Joey Hadden ám ảnh bởi những cú rung lắc và tiếng va đập lớn trong phòng nghỉ ở mũi tàu suốt hành trình 7 ngày lênh đênh trên biển.

"Đêm đầu tiên trên chuyến du thuyền đầu đời của tôi thật sự đáng sợ", Joey Hadden, đến từ thành phố New York, Mỹ nhớ lại chuyến đi năm 2022 trên con tàu Wonder of the Seas cao 18 boong của hãng Royal Caribbean. Khi đó, nữ du khách đang ngủ bỗng giật mình vì những tiếng động ầm ầm vọng xuống từ các boong phía trên và dưới, sàn tàu rung lên dưới chân. Cô nghĩ đến việc đồ đạc trên tàu đang đổ, trượt và va đập vào tường rồi tạo nên âm thanh đang nghe thấy.

Joey ngồi cứng người trên ghế sofa vào nửa đêm, quyết tâm thức trắng và sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Cô đọc đi đọc lại hướng dẫn an toàn khi gặp sự cố khẩn cấp hàng giờ cho đến khi ngủ thiếp.

Joey chụp ảnh lưu niệm trên du thuyền cách đây 4 năm. Ảnh: BI

Khi tỉnh dậy, cô vội lao ra khỏi phòng để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn. Nhìn những hành khách dày dạn kinh nghiệm thản nhiên chen kín khu buffet và xếp hàng chơi cầu trượt nước, Joey mới nhận ra vừa trải qua một đêm hoàn toàn bình thường trên biển.

4 năm trước, cô đã chi 2.000 USD cho 7 đêm trên tàu. Joey chọn cabin rộng khoảng 17 m2 nằm gần mũi tàu, phía trước boong. Hạng phòng tầm trung này có giá cao hơn phòng không có cửa sổ, rẻ hơn phòng có ban công và kém hai bậc so với phòng hạng suite (hạng cao cấp trên tàu). Do chưa có kinh nghiệm, cô vô tình đặt nhầm phải phòng ở vị trí cảm nhận rõ nhất mọi chuyển động của tàu trên biển.

Sau đêm đầu tiên đầy bất an, Joey làm quen với các hành khách khác để hỏi xem họ có trải nghiệm giống cô hay không. Những người dạn dày kinh nghiệm đi du lịch cho biết mũi tàu là một trong những vị trí tệ nhất đối với nhưng người dễ say sóng. Các boong cao ở khu vực giữa tàu thường êm, ổn định hơn.

Du thuyền Wonder of the seas di chuyển trên biển. Ảnh: Cruise spotlight

Phòng của Joey nằm ở phía trước boong 8 (tầng thứ 8) của con tàu, cô luôn cảm nhận mọi rung lắc trong phòng. Là người chỉ cần mặt nước bồn tắm hơi động đã thấy chóng mặt, vị trí căn phòng được coi như cơn ác mộng với nữ du khách Mỹ, làm hỏng nhiều trải nghiệm của cô trong chuyến đi.

Nhiều đêm tàu lắc mạnh hơn bình thường. Vào những đêm sóng lớn nhất, vài phút Joey lại nghe và cảm thấy những chấn động như tiếng sấm vang lên dưới chân. Những tiếng va đập lớn và rung lắc mạnh trong phòng tựa như tiếng đồ nội thất cỡ lớn đang đâm vào nhau.

Phòng cao cấp trên du thuyền Wonder of the seas. Ảnh: Cruise mapper

7 ngày lênh đênh trên biển, việc ăn uống và tham gia các hoạt động đối với cô "đặc biệt khó khăn". Joey cũng không còn đủ sức để tham gia các chuyến tham quan tại điểm dừng chân, trong đó có cả những chuyến đi bộ đường dài dưới nắng.

Joey hối tiếc vì đã không tìm hiểu kỹ hơn về từng vị trí buồng phòng trên tàu và mức độ ảnh hưởng của chúng khi tàu di chuyển. Nếu cô chọn căn phòng khác, vị trí khác, chắc chắn chuyến đi hoàn hảo hơn.

"Lần tới, tôi sẽ chọn căn ở giữa tàu", Joey nói.

Lauren Mack, một chuyên gia du lịch và ẩm thực rút ra được nhiều kinh nghiệm về việc chọn phòng ngủ sau 25 chuyến đi trên du thuyền. Theo cô, một cabin lý tưởng nhất là có ban công, ở giữa tàu, tầng trung (không quá cao hay thấp). Ngoài ra để tiết kiệm mà vẫn có lợi, hãy đặt phòng đầu tiên ở rìa khu giữa vì sự khác biệt chỉ là xa thêm vài mét.

Anh Minh (Theo Business Insider)