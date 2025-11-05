Chuyến du lịch Hội An 'nhớ đời' của hai chàng trai New York

Chuyến du lịch Hội An 'nhớ đời' của hai chàng trai New York









Đà NẵngMaxwell Nusbaum cúi người, nhấc bao cát đặt lên vai Sasha Khazatsky cùng hơn 100 người dân Hội An hối hả đắp bờ kè An Lương ngăn nước lũ.