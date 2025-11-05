Chuyến du lịch Hội An 'nhớ đời' của hai chàng trai New York

Video ngày 3/11 ghi cảnh hai chàng trai ngoại quốc đeo găng tay cùng xúc cát, vác bao lên đắp bờ kè nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hơn bốn triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận sau hơn một ngày.
Maxwell, 27 tuổi, và Sasha, 26 tuổi, đều ở New York, Mỹ, đồng sáng lập một công ty về robot. Họ có sở thích trải nghiệm văn hóa bản địa ở nhiều nơi. Cuối năm ngoái, cả hai sống ba tháng trong rừng tuyết ở Quebec (Canada), sau đó chuyển đến Trung Đông nửa năm. Hai người sang Việt Nam từ cuối tháng 8 để du lịch, tìm hiểu thị trường và tuyển dụng nhân sự.
Maxwell và Sasha đến Hội An đúng đợt lũ lớn khiến phố cổ ngập sâu. Khu vực ven sông Hoài nhiều nơi ngập hơn một mét, người dân phải sơ tán đồ đạc lên tầng hai. Suốt một tuần, nước rút chậm, bùn đất phủ dày, việc buôn bán gần như tê liệt.
Maxwell Nusbaum kể lần đầu anh trải qua cảm giác lội nước về nhà. Giữa những ngày ngập lụt, người dân Hội An vẫn mang đồ ăn sang tiếp tế cho hai anh. Họ vui vẻ kể về những lần trước phải dọn nhà chạy lụt, đi thuyền trong nước lũ, đối mặt với những ngày mất điện.
"Tôi cảm nhận được sự đoàn kết rất cao của người Việt", Maxwell nói. "Và thật tuyệt khi được trở thành một phần của họ".
Chứng kiến cảnh lụt lội, hai du khách đã cùng người dân dọn dẹp. Sáng 3/11, khi nghe nhân viên khách sạn nói về cơn bão số 13 sắp tới và mực nước sông Thu Bồn đang dâng cao, Sasha cùng Maxwell chạy đến hỗ trợ.
Đến nơi, các xe tải xếp hàng dọc bờ sông, người dân dùng cả xe máy, xe ba gác để chở bao cát. Hai chàng trai xắn tay áo, xúc cát vào bao, buộc chặt và nâng lên xe tải. Dưới cơn mưa nhẹ, bộ đội, người già và thậm chí là những đứa trẻ cũng giúp chuyển từng bao cát ra khu vực ngập lụt, xếp thành lớp chắn nước.
Sau giờ làm, một số người già đi mua thức ăn và nước, tiếp tế cho những người đang tham gia khắc phục hậu quả lũ.
"Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất là tinh thần lạc quan của mọi người. Trẻ em vẫn tìm cách vui chơi, hát hò giữa cảnh ngập lụt. Người dân mang đồ ăn cho chúng tôi và kể về những lần chạy lũ. Bằng cách tự nhiên, Hội An trở thành nhà của mình", Maxwell chia sẻ.
Khi nghe tin bờ kè An Lương có nguy cơ vỡ, họ coi việc giúp đỡ là điều hiển nhiên. Dưới cơn mưa nhẹ, họ làm việc không nghỉ cùng người già, trẻ em, bộ đội. Khi mệt, một số người dân lớn tuổi lại đi mua thức ăn, nước uống tiếp tế cho đội đắp đê.
"Nhiều nhà cửa và tài sản có thể bị mất nếu đê không được gia cố. Chúng tôi hạnh phúc khi góp được một phần sức nhỏ", Sasha nói.
Chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của cả hai về Việt Nam. "Trong tất cả những nơi từng đi, chúng tôi chưa từng được đối xử thân thiện và chào đón như ở Hội An. Việt Nam khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà", Maxwell khẳng định.
Vì sự gắn bó này, Maxwell và Sasha dự định ở lại Việt Nam ít nhất một đến hai năm để mở rộng hoạt động công ty.
Ngọc Ngân