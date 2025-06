Chuyến du lịch 'chạy mưa' từ Đà Nẵng đến Huế của khách Việt

Dầm mưa từ Đà Nẵng đến phố cổ Hội An, ngắm đèo Hải Vân ảm đạm qua ô cửa tàu, Trần Hiếu có chuyến trở lại miền Trung nhiều bất tiện nhưng đáng nhớ.

"Từ Đà Nẵng, qua Hội An, đến Huế, trời mưa liên tục, toàn bộ lịch trình theo kế hoạch bị hủy, phần lớn thời gian chúng tôi ở khách sạn", Nguyễn Trần Hiếu, đến từ TP HCM, nói về chuyến du lịch trúng đợt mưa trái mùa.

Do ảnh hưởng của bão Wutip, một số tỉnh thành miền Trung mưa liên tục từ đầu tuần, nhiều khu vực bị ngập lụt gây cản trở hoạt động du lịch. Hiếu cho hay anh và bạn đồng hành đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An từ đầu năm, chọn mùa nắng đẹp đầu tháng 6. Trước chuyến đi 2-3 ngày, Hiếu lo lắng khi nghe tin sắp có áp thấp nhiệt đới đổ bộ Đà Nẵng - Huế - Hội An. Do đã đặt trước vé máy bay, phòng khách sạn, lại là chuyến đi "trở lại sau 5 năm", Hiếu và bạn đồng hành vẫn quyết định khởi hành.

Đã có kinh nghiệm du lịch mùa mưa bão, từng đến Hà Nội trúng đợt bão Yagi nên anh chuẩn bị kỹ cho chuyến đi lần này. Lịch trình có nhiều đoạn di chuyển bằng xe máy nên anh chuẩn bị áo mưa, không mang vali lớn mà dùng túi đi phượt chống nước, chuẩn bị nhiều túi nilon bọc đồ.

Sáng 11/6, Hiếu đáp chuyến bay từ TP HCM đến Đà Nẵng, thời tiết lúc đó vẫn khô ráo. Đặt chân đến sân bay lúc 9h, anh nhận xe máy và lập tức khởi hành đến Hội An. Trời bắt đầu lâm râm khi anh vừa đến khu vực Ngũ Hành Sơn, mưa mỗi lúc một nặng hạt trên suốt quãng đường. Khi gần tới phố cổ Hội An, trời bất ngờ đổ mưa xối xả.

"Thấy mưa còn nhẹ và không tiện dừng xe giữa đường, chúng tôi cứ đi tiếp, đến phố cổ thì cả người ướt sũng, hành lý bọc kỹ nên không sao", Hiếu kể.

Sau khi gửi đồ ở khách sạn cách phố cổ 2 km, anh và bạn đồng hành tranh thủ đi ăn cao lầu, dự định ghé quán quen bán sữa đậu nành milo nhưng quán đóng cửa. Hiếu cho hay không khí trung tâm Hội An ảm đạm, hàng quán lác đác vài vị khách.

Quay lại khách sạn sau 12h trưa, trời tiếp tục mưa như trút. Nhiều đoạn đường trong phố cổ ngập nước đến mắt cá chân. Hiếu phải đổi qua lối khác để về khách sạn vì tuyến đường ban đầu bị ngập sâu, nước dâng quá ống bô xe máy.

"Tôi rẽ sang một con đường nhỏ hai bên là ruộng, trời mưa lớn nên đường vừa trơn vừa khó đi", anh nói.

Phòng khách sạn Hiếu đặt nằm ở tầng gác mái, nhận phòng cũng là lúc anh thấy nhân viên đang dùng chổi gạt nước mưa vừa tạt vào trong. Phía khách sạn giải thích căn phòng thiết kế không gian mở, nằm ở vị trí cao, thường đóng trong mùa mưa vì dễ bị tạt nước. Do đang là mùa du lịch đẹp, họ không lường trước được đợt mưa lớn bất thường nên vẫn để khách đặt. Phòng có giá 4 triệu đồng một đêm, Hiếu không có ý định đổi vì nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Nhân viên cũng trấn an nếu có sự cố, họ sẽ hỗ trợ đổi phòng ngay.

Buổi tối, Hiếu và bạn mỗi người cầm một chiếc ô đi bộ vào phố cổ, dù trời vẫn mưa. Họ đi bộ hơn một tiếng, vừa dạo phố vừa ghé tham gia lớp học làm lồng đèn, đi ăn mì Quảng. Kế hoạch đi chợ đêm, thả đèn hoa đăng trên thuyền xuôi dòng sông Thu Bồn bị hủy. Không thả bắt được taxi, Hiếu và bạn đành lội nước đi bộ về khách sạn lúc 20h.

Chuyến du lịch 'chạy mưa' từ Đà Nẵng đến Huế của khách Việt Du khách lội mưa ở phố cổ Hội An. Nguồn: NVCC

Về đến phòng, Hiếu phát hiện nước dột qua mái gỗ, ướt sũng hai góc giường nên đành đổi sang hạng phòng thấp hơn ở tầng 5. Buổi sáng thứ hai ở Hội An, Hiếu và bạn "kẹt" ở khách sạn vì không thể di chuyển đến làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, chụp ảnh phố cổ theo kế hoạch.

"Trải nghiệm làm đèn lồng đã cứu vớt cả chuyến đi ở Hội An", Hiếu nói.

Trưa 12/6, Hiếu trả phòng rời Hội An, tiếp tục hành trình quay lại Đà Nẵng bằng xe máy trong điều kiện thời tiết ngày càng xấu. Nhiều đoạn đường ngập gần nửa bánh xe, mưa lớn tạt vào mặt khiến anh chỉ có thể chạy chậm khoảng 30 km/h. Quãng đường vốn chỉ mất hơn nửa tiếng, kéo dài hơn một tiếng rưỡi.

Toàn bộ lịch trình tại Đà Nẵng cũng buộc phải hủy. Hiếu dự định ghé thăm lại những địa điểm quen thuộc như Ngũ Hành Sơn, chùa Huyền Không, dạo chợ Cồn, nhưng chỉ có thể ở trong khách sạn, gọi đồ ăn về phòng.

"Đường phố vắng bóng người, bãi biển Mỹ Khê chỉ lác đác vài du khách mặc áo mưa ra ngắm biển buổi chiều", Hiếu kể.

Từng sống ở Hội An, Đà Nẵng nửa năm đợt dịch Covid-19, lần quay lại sau 5 năm, Hiếu háo hức lên lịch trở lại những chốn thân quen nhưng kế hoạch nào cũng phải hủy bỏ. Anh "hụt hẫng" vì không thể làm được gì như dự định.

"Cũng may là khách sạn đẹp, không gian dễ chịu, những ngày mưa gió không thể ra ngoài, ở lại khách sạn thư giãn cũng là một cách tận hưởng", Hiếu nói.

Sáng 13/6, Hiếu trả phòng khách sạn và di chuyển ra ga Đà Nẵng, lên chuyến tàu di sản đi Huế. Dọc đường tàu qua đèo Hải Vân, trời lúc nắng lúc mưa, khung cảnh hai bên vẫn phủ một màu ảm đạm. Hiếu từng phượt xe máy qua đèo Hải Vân, lần đi tàu ngắm mưa bất đắc dĩ này mang đến trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ.

Chuyến du lịch 'chạy mưa' từ Đà Nẵng đến Huế của khách Việt Đèo Hải Vân trời mưa nhìn từ cửa sổ chuyến tàu Đà Nẵng đi Huế. Nguồn: NVCC

"Đi xe máy trời tạnh ráo sẽ thấy khung cảnh xanh mát, trên tàu ngắm trời mưa qua cửa sổ có cảm giác trầm lắng và hoài niệm", Hiếu nói.

Đến Huế khoảng 12h, anh ăn trưa rồi nhận xe thuê ngay tại ga. Trên đường về khách sạn, trời lại đổ mưa lớn đến tận chiều. Hiếu và bạn đồng hành vẫn "chôn chân" trong khách sạn, chưa thực hiện được lịch trình nào dù đã lên sẵn kế hoạch tham quan Đại Nội, ghé các lăng tẩm, tranh làng Sình, cồn Hến. Không khí ở Huế vắng vẻ, đường sá thưa thớt tương tự ở Hội An và Đà Nẵng. Hiếu hỏi người dân địa phương và được biết đây là đợt mưa trái mùa, thông thường tháng 6 trời nắng đẹp, tháng 7-8 mới vào mùa mưa lũ.

Hiếu dự định quay lại TP HCM vào cuối tuần này và hy vọng mưa ngớt để tiếp tục hành trình.

"Nghe dự báo trời sẽ tạnh dần từ ngày mai, mong có thể vớt vát chuyến đi những ngày cuối, ghé thăm các điểm ở Huế theo kế hoạch", Hiếu chia sẻ.

Bích Phương

Ảnh: NVCC