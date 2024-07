Chuyến du lịch bất trắc của đoàn khách trên xe lao xuống vực

Đăk NôngSau tiếng nổ lớn trước đầu xe, bà Dương Thị Liễu, 66 tuổi, thấy ôtô chúi đầu xuống vực, trượt dài, nhiều người đổ dồn về một bên thân xe la hét, hoảng loạn.

"Xe lao xuống vực rất nhanh, tôi thấy may mắn khi còn sống", bà Liễu bàng hoàng khi kể về vụ tai nạn xe giường nằm chở 48 người lao xuống vực ở đèo Cùi Chỏ, xã Quảng Khê, huyện Đăk G'long, khiến 22 người bị thương, chiều 1/7.

Bà Liễu nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đăk G'long sau vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Oanh

Nằm giường bệnh ở trung tâm y tế huyện Đăk G'long, bà gặp khó khăn khi xoay xở với nhiều vết thường ngoài da, đau nhức khắp người. Bà Liễu là thành viên của đoàn 45 người từ Bình Dương và TP HCM trên chuyến du lịch đi Măng Đen, Kon Tum, trong 4 ngày. Xe khởi hành từ Bình Dương cùng với hai tài xế và một phụ xe hôm 27/6, sau một ngày đã đến nơi để tham quan, nghỉ dưỡng.

Sáng qua, xe bắt đầu trở về Bình Dương. Trên đường đi, đoàn khách ghé vào khu du lịch Tà Đùng, huyện Đăk Song nghỉ ngơi, ăn trưa sau đó di chuyển. Đến gần 13h, ôtô tiếp tục hành trình qua nhiều tuyến đường đèo khúc khuỷu.

Bà Liễu kể khi đang chợp mắt trên hàng ghế ở giữa, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn ở phía trước, sau đó xe chao đảo, tông vào dải phân cách chúi đầu xuống vực chỉ trong tích tắc. Khi ôtô trượt dài xuống dưới, bà cùng khách trên xe hoảng loạn, la hét thất thanh. Cửa kính xe đập xuống mặt đất vỡ nát, nhiều đồ đạc, mảnh vỡ văng tung toé trúng nhiều người bị thương.

Hành khách được giải cứu sau khi xe lao xuống vực. Ảnh: Minh Bằng

Khi xe dừng lại cạnh bụi cây, dây leo, nhiều người dồn về một phía. Cơ thể bà Liễu bị nhiều người khác đè lên không thể nhúc nhích. Lúc này, bà cố gắng la hét để những người khác nhích lên, tạo khoảng trống giúp người phụ nữ chui theo cửa sổ bị vỡ chui ra ngoài. Sau khi thoát ra, bà được nhiều người khác ở phía trên đường chạy xuống đưa lên xe cấp cứu.

Đi cùng chuyến xe với bà Liễu, bà Lê Thị Bạch Tuyết, 65 tuổi, chịu sự va đập mạnh trong sự cố, song may mắn không bị thương. Bà kể khi đang ngồi ở hàng ghế thứ 5 thì đột nhiên xe chao đảo. Lúc này người phụ nữ nghe tài xế nói lớn "xe bị nổ lớp, mất thắng".

Vừa dứt lời, ôtô chở 48 người đã lao xuống phía dưới hàng chục mét trước khi đầu xe tông trúng tảng đá lớn dừng lại. Nữ du khách choáng váng khi va đập vào thành ghế trước xe. Theo bà Tuyết, thời điểm này, hai tài xế còn tỉnh táo đã đập kính chắn gió, tạo khoảng trống để mọi người chui ra. Cùng lúc, hàng chục cảnh sát cùng người dân lao xuống bên dưới kéo những người mắc kẹt trong xe ra ngoài trong khi người già, trẻ em khóc lóc vì đau đớn.

Ôtô lật nghiêng khi lao xuống vực được xe cẩu kéo lên mặt đường. Ảnh: Ngọc Oanh

Sau tai nạn, nhiều người dân cùng gần 50 cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. Chỉ huy tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng công an huyện Đăk G’long, cho biết do dốc nghiêng như thẳng đứng nên các chiến sĩ phải nắm lấy tay nhau tại thành lan can như cầu thang để nhiều người bị nạn đi bộ lên phía trên.

Còn những người bị thương nặng, lực lượng phải cõng trên vai, cùng nhau khiêng để lên trên. Để việc cấp cứu nhanh chóng, CSGT đã chủ động phân luồng điều hơn chục xe cứu thương đến đưa nạn nhân vào các bệnh viện, trung tâm y tế sớm nhất.

Theo thượng tá Hùng, xe bị nạn khi đang đổ dốc tại khúc cua hình "khuỷu tay". Khu vực này có nhiều dây leo, thảm cỏ dày "như cái nệm" đã hạn chế va đập lúc rơi xuống vực. Ôtô cũng lật sang một bên trượt dài chứ không lộn vòng giúp giảm chấn động cho người ngồi bên trong nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trung tâm y tế huyện Đăk G’long đã tiếp nhận 22 người để chăm sóc y tế, trong đó 6 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Đăk Nông, còn lại bị xây xát ngoài da.

Khu vực đèo nơi ôtô gặp nạn. Đồ họa: Đăng Hiếu

Ôtô xảy ra tai nạn do tài xế Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, trú ở Bình Dương, cầm lái chở 47 người khi đi qua đèo Cùi Chỏ ở quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Khê. Qua kiểm tra, ông này không có nồng độ cồn, chất kích thích. Ông Hoài khai "do phanh xe không hoạt động" khi đổ dốc đã đâm vào dải phân cách, lao xuống vực. Cơ quan chức năng xác định một phần nguyên nhân là "tài xế không quen đường, thiếu quan sát' dẫn tới tai nạn.

Đoạn đèo Cùi Chỏ nơi xảy ra tai nạn nằm trên quốc lộ 28 dài hơn 300 km, chạy qua địa phận Bình Thuận, Lâm Đồng, Đăk Nông. Đây là tuyến huyết mạch ở khu vực Tây Nguyên, song quanh co, khó di chuyển, liên tục có dốc gấp khúc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

