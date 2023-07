Chuyển động mới tại dự án casino 4 tỷ USD Nam Hội An

Dự án tỷ đô Nam Hội An sẽ không đầu tư kinh doanh nhà ở, đồng thời quyền quản lý đã chuyển từ ông trùm Alvin Chau sang gia tộc giàu thứ ba Hong Kong.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ quy hoạch và triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Dự án này, tên khác là Hoiana, là dự án casino lớn bậc nhất Việt Nam, với quy mô đầu tư 4 tỷ USD tại huyện Duy Xuyên và Thăng Bình (Quảng Nam). Công văn cho biết, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - đơn vị phát triển dự án - xác định không đầu tư kinh doanh nhà ở. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ quy hoạch liên quan.

Trước đó, đầu tháng 6, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn cho biết phần diện tích đất ở tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An là chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Một phần đã hoàn thành của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana). Ảnh: Ricons

Theo Bloomberg, gia tộc Cheng ở Hong Kong đã tiếp nhận quyền kiểm soát dự án này từ chủ sở hữu trước đó. LET Group Holdings, từng là một phần của đế chế kinh doanh Suncity Group của ông trùm Alvin Chau, đã ngừng tham gia quản lý khu nghỉ dưỡng Hoiana. Thay vào đó, công ty đầu tư của gia tộc Cheng, Chow Tai Fook Enterprises, hiện nắm quyền kiểm soát hoạt động của khu nghỉ dưỡng này.

Suncity Group từng là công ty điều hành hệ thống sòng bạc lớn nhất Macao. Sau khi ông trùm Alvin Chau bị bắt vào tháng 11/2021 vì tổ chức các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp, Suncity Group chuyển hướng trọng tâm kinh doanh sang mảng nghỉ dưỡng và đổi tên thành LET Group.

Trong khi đó, người đứng đầu Chow Tai Fook là Henry Cheng, cũng là Chủ tịch Tập đoàn New World Development – đơn vị phát triển mảng bất động sản của gia tộc này. Chow Tai Fook là đơn vị kinh doanh trang sức, có vốn hóa thị trường lớn thứ hai thế giới chỉ sau Tiffany.

Theo Forbes, Henry Cheng và gia đình có tổng tài sản năm 2023 ước tính khoảng 28,9 tỷ USD, giàu thứ ba tại Hong Kong và là gia tộc giàu thứ 8 của châu Á.

Việc tiếp quản Hoiana của gia tộc Cheng diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà vận hành sòng bạc ở Macau tìm đến Đông Nam Á để kinh doanh, khi đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn và thuế cao hơn ở thị trường trong nước. Việt Nam được coi là một trong những điểm đến hàng đầu của họ.

Dự án Nam Hội An được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 12/2010 và thay đổi lần ba vào cuối năm 2020. Ban đầu, đơn vị đầu tư dự án này là liên doanh VinaCapital - Genting. Tuy nhiên, đến tháng 9/2012, Genting đã xin rút khỏi liên doanh.

Nhà đầu tư của Nam Hội An sau đó là Công ty Đầu tư Nam Hội An (Hoi An South Investments Pte), đăng ký tại Singapore. Đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An.

Dự án này, theo chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 9/2020, dự kiến có tổng vốn đầu tư hơn 81.200 tỷ đồng (4 tỷ USD), xây dựng khu kinh doanh trò chơi có thưởng, kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, sân golf, vui chơi giải trí cao cấp. Dự án được chia thành 7 giai đoạn thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi vào tháng 10/2016, quy mô vốn điều lệ của Công ty Phát triển Nam Hội An là 15.600 tỷ đồng (tương đương 800 triệu USD), thuộc sở hữu của Hoi An South Investments Pte. Phần vốn này được ủy quyền cho 6 cá nhân, trong đó có Chủ tịch VinaCapital Don Lam.

Cuối năm 2021, quy mô vốn của doanh nghiệp này giảm xuống còn hơn 4.000 tỷ đồng (tương đương 178,1 triệu USD) và ủy quyền toàn bộ vốn cho ông Steven Wolstenholme (quốc tịch Mỹ).

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất vào ngày 26/6, Phát triển Nam Hội An có 5 người đại diện pháp luật gồm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Steven Wolstenholme, Phó chủ tịch Lam Chi Keung và ba giám đốc là Lok Man Wai, Jimmy Rene Yvan Lopez và Gillian Murphy.

Quy mô vốn của Công ty Phát triển Nam Hội Nam tính tới cuối tháng 6/2023 là hơn 5.900 tỷ đồng, tương đương hơn 259 triệu USD.

Minh Sơn