Chuyện đời tài tử có 'nắm đấm mạnh nhất Hong Kong'

Trần Huệ Mẫn - người từng được Lý Tiểu Long đánh giá khả năng thực chiến mạnh nhất Hong Kong - vượt qua bệnh ung thư, sống kín tiếng.

Theo St Headline, Trần Huệ Mẫn được nhiều khán giả quan tâm, động viên khi một người bạn đăng hình gần đây của ông. Nghệ sĩ năm nay 82 tuổi, sống cùng vợ con, hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Thi thoảng, ông tổ chức tiệc để gặp bạn bè.

Những năm gần đây, tài tử chống chọi ung thư phổi. Năm 2021, ông được chẩn đoán mắc ung thư não, tiếp tục điều trị tại bệnh viện ở Hong Kong. Theo HK01, vợ con chăm sóc Trần Huệ Mẫn chu đáo, giúp tinh thần của ông ổn định. Tuy nhiên năm ngoái, nghệ sĩ gặp vấn đề ở khớp xương hông, phải phẫu thuật. Mỗi khi ra ngoài, Trần Huệ Mẫn chống gậy.

Tài tử Trần Huệ Mẫn tuổi ngoài 80. Ảnh: HK01

Hồi tháng 5, trợ lý của ông Trần Huệ Mẫn đăng video nghệ sĩ giao lưu fan, ông nói: "Sức khỏe tôi còn tốt, mọi người yên tâm, cảm ơn các bạn hỏi thăm". Trợ lý cho biết Trần Huệ Mẫn hồi phục tốt sau điều trị ung thư.

Nghệ sĩ có vị trí quan trọng trong làng phim Hong Kong. Ông học võ từ bé, từng lập kỷ lục khi đánh bại võ sĩ Nhật Bản Morisaki Tsuyoshi trong 35 giây. Năm 1972, Trần Huệ Mẫn đoạt quán quân giải đấu kickboxing ở Đông Nam Á.

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long từng đánh giá Trần Huệ Mẫn là "diễn viên thực chiến mạnh nhất Hong Kong" bấy giờ. Làng võ truyền tụng câu: "Nắm đấm không ai mạnh như Trần Huệ Mẫn, cú đá chân không ai qua Lý Tiểu Long". Ông luôn có tên trong top 5 danh sách sao võ thuật mạnh nhất do các tạp chí điện ảnh thực hiện.

Trần Huệ Mẫn trong "Nghĩa đảm hùng tâm" Trần Huệ Mẫn (xuất hiện từ giây đầu tiên) trong "Nghĩa đảm hùng tâm" (1990). Video: Bilibili

Trần Huệ Mẫn đóng phim từ thập niên 1970, lưu dấu ấn với nhiều vai lão đại của băng đảng xã hội đen. Các phim tiêu biểu của ông gồm Người trong giang hồ, Jumping Ash, The Club, Long hiệp, Lưỡi hái tử thần, Giọt lệ anh hùng, The Kingdom Of Mob, Tế Công 1993. Năm 2023, ông đóng vai khách mời trong Endless Battle (Huỳnh Tông Trạch, Tạ Thiên Hoa đóng chính).

Các vai "lão đại" của Trần Huệ Mẫn lưu dấu ấn sâu đậm với fan phim Hong Kong. Ảnh: St Headline

Nghệ sĩ và bà Ngô Quốc Anh gắn bó hơn 50 năm, có ba người con nhưng tới năm 2020, họ mới đăng ký kết hôn. Theo Yicai, chuyện tình của Trần Huệ Mẫn ly kỳ. Năm 17 tuổi, ông là thành viên băng đảng xã hội đen còn bà Quốc Anh làm thu ngân ở quán bar mà gia đình bà kinh doanh. Hàng ngày, 12h tối, ông đều đến quán để thu "phí bảo kê", nhìn thấy Trần Huệ Mẫn, bà Ngô Quốc Anh luôn tự động trả tiền.

Vợ chồng Trần Huệ Mẫn và con gái. Ảnh: HK01

Diễn viên nói: "Tôi thường ra vào hộp đêm, có kiểu phụ nữ nào mà tôi chưa từng gặp. Chỉ có bà ấy là hiền lành, thật thà, là hình mẫu vợ hiền mẹ tốt. Lúc cưới, bà ấy 17 tuổi, tôi 25 tuổi".

Gia đình Ngô Quốc Anh phản đối hôn nhân vì cho rằng Trần Huệ Mẫn "lăng nhăng, lại là dân xã hội đen, suốt ngày đánh nhau". Nhưng sau khi cưới, Trần Huệ Mẫn rút khỏi tổ chức. Ông cho biết: "Các chị em của bà xã cưới rồi ly hôn, còn tôi với bà ấy bên nhau nửa thế kỷ, hôn nhân không gặp mâu thuẫn nào".

Nghinh Xuân