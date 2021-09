Chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục chuỗi cung ứng

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số hóa sẽ giúp nối lại chuỗi cung ứng hiệu quả, theo ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh chuyển đổi số (DTS).

Trong hội thảo ngày 17/9, ông Leon Trương cho biết sự bùng phát của Covid-19 cùng với việc áp dụng giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các đơn vị gặp khó khăn khi đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trên thị trường, đặc biệt vấn đề tiêu thụ các sản phẩm nông sản địa phương.

Trước các vấn đề thực tiễn, Liên minh Chuyển đổi số DTS, ITPC hợp tác sàn thương mại điện tử Sendo.vn phối hợp tìm kiếm đầu ra, đảm bảo sản xuất và lưu thông hàng hóa cung ứng cho TP HCM.

Chủ tịch Liên minh DTS khái quát, quá trình thay đổi của chuỗi cung ứng tại TP HCM thời gian qua bắt đầu từ yêu cầu hạn chế đông người, dịch vụ không cần thiết, dịch vụ quán ăn không được cung cấp tại chỗ. Lúc đó, người tiêu dùng sử dụng ứng dụng công nghệ đặt đồ ăn ngày càng nhiều.

Ông Leon Trương. Ảnh: NVCC

Thời điểm đó, Liên minh DTS khởi động chiến dịch chuyển đổi số hỗ trợ cho các nhà hàng ăn uống, hướng dẫn cách thức vận hành và giao nhận.

Khái niệm ready to eat (mua ăn liền) hay ready to cook (mua về nấu) hình thành. Họ tìm kiếm giải pháp cách đóng gói các sản phẩm giữ được hương vị như dùng tại quán. Về khâu bán hàng, sản phẩm được đưa lên các ứng dụng, sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội để tiếp cận khách hàng hiệu quả, an toàn.

"Chuyển đổi số và thương mại điện tử triển khai nhanh chóng, ngành dịch vụ ăn uống phải thay đổi cách thức hoạt động từ vận hành tại chỗ sang vận hành bán hàng online nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế", ông Leon Trương nhấn mạnh.

Khi chợ truyền thống bị hạn chế số lượng tiểu thương, người tiêu dùng phải đăng ký đi chợ. Lúc này, DTS bắt tay triển khai hoạt động "giải cứu" tiểu thương chợ. Chương trình tập trung các mục tiêu: đẩy thông tin và hàng hóa lên online; đào tạo kỹ năng trao đổi qua điện thoại, công cụ chat, gọi video; hướng dẫn đóng gói hàng hoá và làm việc với đơn vị vận chuyển; chăm sóc khách hàng qua các công cụ chat hay nhắn tin vì tương tác với khách hàng có vai trò rất quan trọng.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp lên kế hoạch và đề xuất đào tạo vận hành hiệu quả cho các khu chợ như dán, gửi thông tin tiểu thương cho dân cư trong khu vực; sử dụng đội xe ôm thành hình thức mua hàng hộ.

Giai đoạn tiếp theo, chợ truyền thống đóng cửa hoàn toàn. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử và các tạp hóa nhỏ lẻ có giấy phép được phép hoạt động. Các hội gia đình mất đi nguồn cung ứng hàng hóa quan trọng từ các tiểu thương chợ, họ tìm kiếm và mua hàng tại siêu thị.

Khi trạm kiểm soát lưu thông dựng lên, tiệm tạp hóa nhỏ lẻ khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến người tiêu dùng. Từ đây, các nhà cung cấp khó tiếp cận đơn vị thu mua của các siêu thị hay chuỗi cửa hàng tiện lợi. Siêu thị, cửa hàng và sàn thương mại điện tử chịu áp lực gấp 5-7 lần so với trước kia, gây nên tình trạng quá tải, ùn ứ đơn hàng.

Chuỗi cung ứng lại tiếp tục thay đổi và buộc người bán, người mua phải tìm các giải pháp kết nối trên online. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, Liên minh DTS phối hợp triển khai chương trình tạp hóa số nhằm nối lại chuỗi cung ứng; cung cấp rau củ quả, thịt tươi, hải sản...

"Tạp hóa số làm giảm áp lực cho các kênh cung cấp hàng hóa hiện có, thúc đẩy đơn vị kinh doanh truyền thống chuyển đổi số để đáp ứng xu hướng", ông Leon Trương phân tích.

Biện pháp phòng chống dịch tăng cường, hầu hết các nhà cung cấp bế tắc và sản phẩm nuôi trồng bị ảnh hưởng nặng nề khi nơi cần không có, nơi có không bán được. Các đơn vị bắt đầu tìm kiếm và hình thành một đường đi mới. Thay vì đến chợ đầu mối thì, nhà cung cấp nông sản làm việc với sàn thương mại điện tử. Các sàn cũng tập trung vào sản phẩm cực kỳ thiết yếu, đóng gói combo, số lượng lớn sản phẩm để giảm sự ảnh hưởng của giá vận chuyển trên một đơn hàng.

Trải qua quá trình và chứng kiến sự thay đổi của chuỗi cung ứng trong từng giai đoạn, nhiều đơn vị có chung định hướng chuyển đổi số là giải pháp tất yếu cho doanh nghiệp. Đó là lý do Liên minh DTS, ITPC cùng sàn thương mại điện tử Sendo trao đổi và chia sẻ về chương trình bán nông sản.

Theo thống kê từ ITPC, hội thảo thu hút hơn 80 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông sản, các đơn vị vận chuyển, trung tâm xúc tiến thương mại tham dự. Đồng thời, chương trình có 2.659 lượt tiếp cận, 775 lượt xem, 489 lượt chia sẻ thông qua nội dung livestream trực tuyến tại fanpage ITPC.

Minh Huy