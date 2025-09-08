Chuyển đổi số - đòn bẩy tái cấu trúc cho hệ sinh thái Masan

Masan đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả vận hành, tiết giảm chi phí, hiện đại hóa chuỗi bán lẻ và mở rộng giá trị hệ sinh thái tiêu dùng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn lẻ mà đã trở thành nền tảng then chốt trong chiến lược hiện đại hóa ngành tiêu dùng - bán lẻ. Các giải pháp số đang được Masan triển khai trên nhiều trụ cột, từ chuỗi bán lẻ WinCommerce đến ngành hàng thực phẩm thiết yếu, thịt và vật liệu công nghệ cao.

Dây chuyền sản xuất thịt mát của MML. Ảnh: Masan

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý II/2025, ông Yuri Misnik, Giám đốc Công nghệ Masan Group, nhấn mạnh mục tiêu của chuyển đổi số là đơn giản hóa quy trình, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu. Những nền tảng như trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống dữ liệu thời gian thực đang được triển khai theo hướng linh hoạt, đáp ứng bài toán vận hành trên quy mô lớn.

Một trong những giải pháp nổi bật là Winare, nền tảng ứng dụng AI và dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ tự động hóa quy trình đặt hàng thay thế phương pháp thủ công. Giải pháp này giúp nâng cao độ chính xác, giảm sai sót và cải thiện khả năng cung ứng sản phẩm tươi đến tay người tiêu dùng.

Masan đã triển khai thành công hệ thống tự động hóa đặt hàng Winare trên nhiều ngành hàng chủ lực, dự kiến giúp giảm tải ít nhất 15% khối lượng công việc cho nhân viên cửa hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ vào dự báo và đặt hàng, nhân viên có nhiều thời gian hơn để phục vụ khách hàng thay vì xử lý thủ công.

Người dùng lựa chọn các sản phẩm thịt mát của đơn vị. Ảnh: Masan

Winare được áp dụng cho các ngành hàng như thịt ủ mát và FMCG. Trong mảng thịt, Masan MeatLife (MML) tích hợp Winare vào chuỗi cung ứng để tối ưu hiệu quả vận hành. Với chuỗi giá trị tích hợp 3F (Feed - Farm - Food), MML vừa kiểm soát chất lượng sản phẩm, vừa mở rộng độ phủ linh hoạt. Dự kiến, đến cuối năm nay, gần 70% ngành hàng tại hệ thống bán lẻ WinCommerce sẽ được tự động hóa hoặc bán tự động. Lộ trình tiếp theo là mở rộng sang các nhóm hàng đông lạnh, thực phẩm tươi sống như hải sản, rau củ và thực phẩm chế biến.

Tại TP HCM, trong hơn 600 cửa hàng, tỷ lệ hủy hàng ngành thịt đã giảm gần 2% trên doanh thu từ tháng 5 đến cuối tháng 8, giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Cùng lúc, tỷ lệ hàng hiện diện trên kệ (DR) tăng từ 80% lên gần 90%, trong khi vẫn duy trì mức tồn kho hợp lý, góp phần thúc đẩy doanh thu.

Song, việc mở rộng hệ thống bán lẻ và ứng dụng công nghệ cũng đặt ra nhiều thách thức. Doanh nghiệp cần tiếp tục tối ưu logistics, chuẩn hóa dữ liệu và đào tạo nhân sự để Winare vận hành hiệu quả trên quy mô lớn. Đồng thời, Masan cũng đối mặt với bài toán cân bằng giữa giá trị gia tăng và khả năng chi trả của người tiêu dùng, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng an toàn - chất lượng cao ngày càng rõ nét.

Bối cảnh tiêu dùng thay đổi nhanh chóng cũng là động lực để Masan điều chỉnh chiến lược. Nhu cầu về thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc và tốt cho sức khỏe đang tăng mạnh sau các đợt dịch và các sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo khảo sát của Cimigo (2022), 61% người tiêu dùng theo đuổi chế độ ăn lành mạnh, 72% trong nhóm am hiểu tiêu chuẩn sẵn sàng chi thêm 10% cho sản phẩm đạt VietGAP, Organic hay ISO. Số liệu trên cho thấy chất lượng và an toàn ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong hành vi tiêu dùng.

Quầy thịt mát MeatDeli trong siêu thị. Ảnh: Masan

Nắm bắt xu hướng "ăn sạch - sống khỏe", MML đầu tư phát triển chuỗi thịt tích hợp từ thức ăn chăn nuôi đến chế biến. Doanh nghiệp vận hành hai nhà máy Meat Hà Nam và MeatDeli Sài Gòn cùng trang trại heo công nghệ cao tại Nghệ An đạt chuẩn GlobalGap. Đồng thời, MML áp dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Trong tháng 7, doanh thu trung bình mỗi ngày của MML tại từng cửa hàng WinCommerce đạt gần 2,3 triệu đồng. Nếu hiện diện tại toàn bộ khoảng 4.200 cửa hàng, doanh thu bình quân hàng ngày ước đạt gần 9,5 tỷ đồng, thể hiện dư địa tăng trưởng lớn từ kênh bán lẻ hiện đại. Tỷ trọng doanh thu MML tại WCM cũng tăng lên 69% trong quý II/2025, so với 62% cùng kỳ và 49% năm 2023, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của MML trong việc thúc đẩy tăng trưởng mảng thịt.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trọng tâm trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ. Masan đặt mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hơn 100 triệu người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái đơn vị gồm nhiều công ty thành viên và thương hiệu tiêu biểu như: Masan Consumer (Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247); Masan MeatLife (MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi). Bên cạnh đó còn có WinCommerce (WinMart, WinMart+); Phúc Long Heritage (Phúc Long); Masan High-Tech Materials (vật liệu công nghệ cao).

Hoàng Đan