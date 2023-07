Chuyển đổi số để tối ưu vận hành sản xuất và bán hàng

DxTalks là chuỗi talkshow, quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ những câu chuyện thực tế về chuyển đổi số từ các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. DxTalks 2022 tập trung vào quá trình tiếp cận các nền tảng tổng quan để xây dựng lộ trình chuyển đổi số. DxTalks 2023 phân tích chuyên sâu hơn hành trình triển khai chuyển đổi số và giải quyết các bài toán cụ thể. Theo dõi toàn bộ các tập về chuyển đổi số tại đây

Chuỗi DxTalks được thực hiện bởi FPT Digital, công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT, chuyên tư vấn chuyển đổi số cho các tỉnh thành, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. FPT Digital hiện là đại diện duy nhất của Việt Nam được Gartner đưa vào danh sách toàn cầu trong hạng mục "Tư vấn Kiến trúc Doanh nghiệp hướng đến kết quả kinh doanh", đồng thời nhận đánh giá 5 sao từ khách hàng trên hệ thống Gartner Peer Insight. FPT Digital là đơn vị tư vấn đầu tiên tại Việt Nam đạt giải Vàng Globee Awards năm 2023 cho hạng mục "Top Consulting Provider of The Year", cùng hàng loạt các giải thưởng như hai giải Sao khuê cho Dịch vụ Đánh giá mức độ trưởng thành số và Đào tạo Chuyển đổi số và giải Asia - Pacific Stevie Awards cho "Innovation in Digital Transformation".