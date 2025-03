Chuyến đi tìm bố mẹ ruột giúp cô gái gặp tri kỷ

Chuyến đi tới Hàn Quốc 25 năm trước không chỉ giúp Linsay gặp lại bố mẹ ruột, cô còn tìm được người bạn thân tốt nhất đến giờ.

Linsay DeBates, người Hàn Quốc, được một gia đình người Mỹ nhận nuôi khi mới 6 tháng tuổi. 18 tuổi, cô nhận được lá thư từ cơ quan nhận con nuôi, về việc bố mẹ ruột muốn kết nối với cô.

Với mong muốn hiểu được lý do bố mẹ cho mình khi còn nhỏ, Linsay đồng ý. Sau đó, cô viết thư qua lại với bố mẹ ruột ở Hàn. Năm 2000, khi 19 tuổi, Linsay có cơ hội đến Seoul cùng một nhóm người Hàn Quốc được nhận nuôi khắp thế giới. Chuyến đi này do chính phủ Hàn tài trợ, kéo dài nửa tháng. Trong lần này, cô gặp được cha mẹ ruột của mình sau 18 năm xa cách. Họ sống ở thành phố Daejeon, cách Seoul khoảng hai tiếng lái xe. Trong 10 ngày ở cùng bố mẹ ruột, cô và gia đình không nói chuyện nhiều do Linsay không nói được tiếng Hàn, còn người thân không nói được nhiều tiếng Anh. Cô gái trẻ thấy lạc lõng trong ngôi nhà.

Doug (phải) và Lindsay có tình bạn gắn bó suốt 25 năm. Ảnh: CNN

Để ổn định tinh thần, Linsay bắt tàu để đến Itaewon, ngoại ô Seoul, nơi có nhiều du khách quốc tế tụ tập. Cô thấy thoải mái khi ở nơi này. Một buổi tối, khi đi ngang các quán bar và nhà hàng ở Itaewon, cô nghe thấy giọng Mỹ và nhận ra một nhóm du khách Mỹ đang tụ tập gần đó. Cô nhanh chóng hòa nhập với nhóm đồng hương. Họ là những quân nhân, đang đóng quân tại Hàn Quốc, hào hứng tiếp chuyện cô gái. Một người trong nhóm đó, Doug Gist, ngoài 20 tuổi, nhận ra Linsay đang trong tình cảnh nhạy cảm về chuyện gia đình và cần tìm người chia sẻ với tư cách bạn bè hơn tán tỉnh, hẹn hò. Anh đã ngồi nghe cô tâm sự đến đêm.

Khi chia tay, Doug đưa Linsayvề nhà trọ cô thuê tạm. Dù vậy, anh đánh giá nơi này không an toàn và đề xuất sẽ ngồi canh cho cô. Doug đảm bảo sẽ nằm ngủ dưới sàn. Đêm đó, họ không ngủ vì bận nói chuyện, kể cho nhau nghe về gia đình hai người. Sau hôm đó, họ trở thành những người bạn thân thiết, thường xuyên liên lạc.

Vào năm 2000, các phương tiện thông tin liên lạc chưa phát triển như hiện nay. Linsay và Doug chọn cách trao đổi qua thư điện tử, đôi khi gặp nhau ở Hàn Quốc và Mỹ. Khi Doug kết hôn ở Hawaii, anh mời Linsay dự lễ cưới và trả tiền khách sạn cho cô. Anh giới thiệu với gia đình cô là người bạn thân thiết nhất, điều đó khiến Lindsay "vô cùng cảm động". Mỗi lần về Mỹ, Doug cũng tranh thủ thời gian ghé thăm cô bạn thân. Bất kỳ khi nào cô về Hàn Quốc thăm bố mẹ ruột, Lindsay đều gọi cho Doug đi đón.

Nhiều năm trôi qua, Doug chia tay vợ đầu và tái hôn rồi có con gái, vợ chồng anh mời cô làm mẹ đỡ đầu. Cô cũng rất thân thiết với vợ mới của Doug. "Vợ anh ấy không bao giờ ghen, cô ấy chào đón tôi như một người bạn", Linsay nhớ lại.

Lần gần nhất hai người bạn thân gặp nhau là năm 2023, tại Hawaii. Gia đình mới của Doug đang sống ở Đức, Linsay sẽ đến thăm họ vào tháng 4 và cô đang đếm ngược từng ngày.

Hiện tại, Linsay đang làm việc ở Minnesota, Mỹ. Ngoài mối quan hệ bạn bè với Doug, cô cũng có mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ ruột ở Hàn Quốc trong nhiều năm. Cô cũng thường xuyên trò chuyện với cháu gái qua mạng. Bố mẹ nuôi của Linsay luôn biết ơn Doug vì đã hỗ trợ con gái họ trong thời gian ở Seoul.

Năm nay, hai người bạn kỷ niệm 25 năm quen biết nhau. "Tôi vô cùng biết ơn vì đã gặp Doug vào đêm hôm đó ở Itaewon", Linsay nói về tri kỷ của mình.

Anh Minh (Theo CNN)