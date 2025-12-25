Chuyến đi mua quà Giáng sinh bi thảm của hai đứa trẻ

Hàn Quốc77 ngày sau khi hai bé gái mất tích vào Giáng sinh, cảnh sát tìm thấy các bộ phận thi thể trên núi và dọc con suối, gây rúng động cả nước.

25/12/2007 đáng lẽ là một ngày vui vẻ đối với Woo Ye-seul 8 tuổi và Lee Hye-jin 10 tuổi - hai người bạn cùng khu phố ở Anyang, Gyeonggi.

Sau lễ Giáng sinh chiều hôm đó, hai cô bé háo hức rời nhà thờ để đi mua những món quà nhỏ cho gia đình. Đôi bạn đùa nghịch ở sân chơi gần đó rồi rời đi vào khoảng 16h. Đó là lần cuối cùng hai đứa trẻ được nhìn thấy.

Cả hai cô bé không có điện thoại di động. Thấy con mãi không về, hai gia đình lo lắng không yên. Đến nửa đêm, họ trình báo mất tích. Cảnh sát mở cuộc điều tra nhưng yêu cầu truyền thông không đưa tin công khai, vì lo sợ những đứa trẻ có thể bị bắt cóc.

Năm ngày sau, vẫn không có dấu vết của các cô bé, cảnh sát công khai thông tin và tuyên bố thưởng đến 30 triệu won để tìm manh mối. Nhiều tuần, rồi nhiều tháng trôi qua, các cuộc tìm kiếm không có kết quả.

Đến ngày 11/3/2008, 77 ngày sau khi hai bé gái mất tích, một sĩ quan dự bị đang huấn luyện trên ngọn núi ở Suwon, Gyeonggi đã phát hiện các bộ phận thi thể. Xét nghiệm ADN xác nhận hài cốt thuộc về Lee Hye-jin. Thi thể bị cắt thành 10 mảnh và chôn sâu khoảng 30 cm.

Ông Park Jong-hwan, Trưởng đồn cảnh sát Anyang, cho biết các điều tra viên nghi ngờ thủ phạm là nam giới sống một mình qua cách thức phân xác và vận chuyển bằng xe. Họ tập trung điều tra khoảng 680 đàn ông độc thân sống ở quận 6 và quận 8 của thành phố Anyang.

Cảnh sát phát hiện Jeong Seong-hyeon, 38 tuổi, đã thuê một chiếc Hyundai Sonata đời 2003 vào 25/12/2007 - ngày xảy ra vụ mất tích - và trả xe vào hôm sau. Khi kiểm tra, họ tìm thấy vết máu trong cốp. Xét nghiệm ADN cho thấy dấu máu đó trùng khớp với ADN của hai bé gái.

Jeong sống một mình trong căn hộ cách nhà hai bé gái chỉ khoảng 130 m. Anh ta sống khép kín, ban ngày làm thợ sửa máy tính và làm thêm nghề tài xế vào buổi tối.

Ngày 18/3, Jeong bị bắt tại nhà mẹ ở Boryeong, tỉnh Nam Chungcheong.

Đối với nhiều người, việc Jeong bị bắt là một cú sốc. "Anh ta khá ưa nhìn. Khó mà tin được một người như anh ta lại có thể giết người", một chủ nhà hàng ở địa phương nói.

Hai ngày sau khi Jeong bị bắt, nhà chức trách tìm thấy các bộ phận thi thể của Woo Ye-seul dọc con suối ở Siheung, Gyeonggi.

Thi thể Woo Ye-seul, 8 tuổi, được tìm thấy dưới suối ở Siheung, Gyeonggi. Ảnh: Yonhap

Lời khai quanh co của gã hàng xóm

Jeong ban đầu phủ nhận các cáo buộc, đưa ra những lời khai mâu thuẫn. Hắn nói đã vô tình cán xe qua hai bé gái. Sau đó, Jeong nói đã giết các nạn nhân vì kháng cự khi hắn muốn vỗ nhẹ vào đầu. Ngày hôm sau, câu chuyện của Jeong lại thay đổi. Hắn nói chỉ chạm vào vai hai đứa trẻ nhưng bị phản đối nên hoảng sợ, sát hại vì sợ chúng sẽ kể cho bố mẹ.

Cuối cùng, hắn thú nhận đã tấn công tình dục, phi tang thi thể hai cô bé.

Theo cảnh sát, Jeong có tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ ly hôn khi học cấp hai, phải sống cùng bố và mẹ kế, luôn sợ hãi bị bỏ rơi.

Jeong khai rằng hồi nhỏ thường xuyên bị người cha nghiện rượu đánh đập và bị bạn học bắt nạt. Khi trưởng thành, hắn cho biết đã nảy sinh lòng oán hận đối với phụ nữ sau nhiều lần bị từ chối.

Theo lời khai, vào ngày 25/12/2007, Jeong kết thúc ca lái xe đêm vào khoảng 7h, đi uống rượu soju với một bạn học. Sau đó, họ đến quán bar, hắn uống khoảng hai lít bia tươi. Khoảng 11h, khi trở về nhà, Jeong tiếp tục uống rượu và hít keo. Hắn khai rằng gây án trong lúc bị ảo giác.

Khoảng 17h30, Jeong rời nhà và nhìn thấy hai bé gái đang trên đường về sau khi mua quà cho mẹ. Hắn kể đã dụ các cô bé về nhà bằng cách nhờ chăm sóc "con chó bị bệnh". Hắn không hề nuôi chó.

"Trong trạng thái mơ màng, tôi kéo các bé gái vào nhà mình. Khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đang hành hung các bé gái. Tôi kinh hãi về những gì mình đã làm, và rồi tôi làm những việc đó", Jeong kể trong buổi dựng lại hiện trường vào ngày 22/3/2008.

Tuy nhiên, các công tố viên sau đó phát hiện Jeong không hề bị ảnh hưởng bởi rượu hay việc hít keo trước khi gây án. Sau khi giết các bé gái vào khoảng 19h30 đến 20h, hắn mới tiếp tục uống rượu và hít một lượng lớn keo ngay trước khi phân xác vào khoảng 22h30.

Trong quá trình khám xét nhà Jeong, cảnh sát tìm thấy 1.400 video và khoảng 10.000 bức ảnh có nội dung khiêu dâm.

Jeong Seong-hyeon bị cảnh sát dẫn đi thực nghiệm hiện trường, tháng 3/2008. Ảnh: Yonhap

Các điều tra viên sau đó phát hiện Jeong còn có liên quan đến một vụ án giết người chưa được giải quyết năm 2004 ở Gunpo, Gyeonggi. Hắn bị nghi sát hại một gái mại dâm sau tranh chấp về tiền bạc, phân xác nạn nhân rồi đem chôn.

Trong vụ án đó, cảnh sát đã thẩm vấn Jeong sau khi xác nhận hắn là người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân. Jeong không vượt qua được bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối nhưng vẫn khẳng định họ chỉ nói chuyện về dịch vụ lái xe. Hắn có bằng chứng ngoại phạm nhờ sử dụng dữ liệu định vị điện thoại di động và được thả do thiếu bằng chứng.

Án tử hình cho kẻ thủ ác

Tội ác của Jeong đã hủy hoại hai gia đình bé gái.

Bố Hye-jin không thể vượt qua chấn thương tâm lý vì con gái bị sát hại dã man. Ông bỏ công việc gắn bó 10 năm, sa vào rượu chè và qua đời vì đột quỵ vào tháng 3/2014 ở tuổi 53. Hàng xóm mô tả người cha "như cái xác không hồn, chỉ còn da bọc xương" sau cái chết của con gái.

Còn gia đình Ye-seul lặng lẽ chuyển đi sau đám tang mà không thông báo cho những hàng xóm thân thiết.

Ngày 18/6/2008, Jeong bị Tòa án quận Suwon tuyên án tử hình cho cả ba vụ giết người. Hắn kháng cáo lên Tòa án cấp cao nhưng bị bác đơn, sau đó tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Tháng 2/2009, Tòa án Tối cao giữ nguyên án tử hình đối với Jeong. Trong phán quyết, tòa nêu rõ Jeong đã hành hung và sát hại một phụ nữ vào năm 2004 vì tranh cãi nhỏ nhặt, sau đó vài năm lại dụ dỗ hai bé gái không có khả năng tự vệ, tấn công tình dục và sát hại các em.

Tòa án nhận định Jeong có hành vi tàn bạo tột cùng và lặp lại, không ăn năn hối cải, khả năng cải tạo rất thấp, vì thế án tử hình là hoàn toàn thích đáng.

Trong thời gian ở tù, Jeong thể hiện thái độ mâu thuẫn và thách thức. Năm 2012, hắn đệ đơn kiện chính phủ đòi bồi thường 40 triệu won (29.000 USD), cho rằng bị ép phải thú nhận trong quá trình điều tra. Năm 2017, hắn kiện một nhà báo tội phỉ báng vì đã gọi hắn là "kẻ giết người". Hai vụ kiện đều bị bác bỏ.

Năm 2022, khi đài truyền hình Channel A dự định phát sóng vụ án trong phim tài liệu về tội phạm, Jeong gửi 9 lá thư viết tay khẳng định vô tội. "Có ai nhìn thấy tôi giết họ không? Tôi chưa bắt cóc ai bao giờ. Làm sao tôi có thể giết họ được?", Jeong viết.

Jeong vẫn là tử tù đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ Seoul. Về mặt pháp lý, Hàn Quốc vẫn duy trì án tử hình, nhưng đã không thi hành kể từ năm 1997.

Tuệ Anh (theo JoongAng, Yonhap)