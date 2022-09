Chuyến đi không kế hoạch của cô gái Đức ở Việt Nam

Alex, quốc tịch Đức, bỏ công việc về tài chính và đi du lịch vòng quanh thế giới sau sinh nhật tuổi 30, trong đó Việt Nam là điểm đến thứ hai.

Alex bắt đầu hành trình một mình khám phá thế giới hồi tháng 5. Cô chưa bao giờ tới Việt Nam và chỉ thực sự chú ý đến Việt Nam khi được xem những bức ảnh du lịch trên mạng xã hội. Vì vậy sau Maldives, cô chọn Việt Nam là điểm đến thứ hai.

"Tôi tìm hiểu các thông tin cần thiết về Việt Nam qua Internet và biết rằng, sẽ mất ít nhất một tháng để khám phá và thực sự cảm nhận được vẻ đẹp nơi này", Alex chia sẻ.

Ngoài việc xin visa, đặt vé máy bay tới TP HCM và chuẩn bị tâm lý khám phá Việt Nam lâu, Alex hầu như không có bất cứ lịch trình cố định nào vì hoàn toàn không biết gì về Việt Nam. Ban đầu cô định đi từ TP HCM ngược về phía Bắc. Nhưng khi tới nơi, gặp gỡ và nói chuyện với hai người bạn, cô mới thấy nếu đi từ Bắc vào Nam thì sẽ tiện hơn cho hành trình tiếp theo và cũng hợp lý hơn khi khám phá từ miền núi tới điểm cuối là những khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Cô đã bay ra Hà Nội và bắt đầu thực sự khám phá Việt Nam trong vòng 30 ngày.

Dù chỉ có một ngày ở Hà Nội nhưng Alex đã tới được nhiều nơi, trong đó cô thích nhất là phố bích họa Phùng Hưng và phố cà phê đường tàu. Những điểm đến của Alex cũng khá ngẫu hứng. Đó có thể là một điểm đến đẹp cô tìm được trên một blog, hay một hình ảnh trên Pinterest, hoặc một gợi ý từ Instagram, thậm chí trong một cuốn sách dành cho các cô gái đi du lịch một mình. Cô lập thành một danh sách những nơi muốn đi dọc từ Bắc tới Nam và cân đối thời gian cho phù hợp.

"Tôi chỉ đặt khách sạn và phương tiện di chuyển trước đúng một ngày, vì thế mà chuyến đi có rất nhiều thay đổi. Đôi khi tôi có những quyết định rất ngẫu hứng sau khi trò chuyện với những người bạn mới gặp. Ví dụ như chuyến đi tới Đồng bằng sông Cửu Long là một địa điểm hoàn toàn không có trong danh sách nhưng sau khi nói chuyện với chủ của một nhà hàng, tôi đã quyết định thử khám phá", Alex chia sẻ.

Chủ nhà hàng ấy cũng là người Đức và anh cho rằng Đồng bằng sông Cửu Long là nơi đặc biệt, không quá đông khách du lịch, nơi du khách có thể hòa vào cuộc sống địa phương, khám phá nhiều hoạt động thú vị chỉ trong một ngày. "Cuối cùng, đó đúng là một chuyến đi thật sự thú vị", Alex nói thêm.

Những ngôi nhà nhỏ nhắn với tường vàng, mái rêu ở Hội An gây ấn tượng sâu sắc với cô.

Chuyến đi một ngày tới miền Tây dù không định trước cũng mang tới cho Alex nhiều trải nghiệm mới mẻ. Đó là chuyến đi trong ngày, dừng chân ở Mỹ Tho và Bến Tre. Tại đây, Alex được đi thuyền qua những hàng dừa nước

"Đó là trải nghiệm khá đặc biệt mà tôi chưa được trải qua bao giờ. Tôi cũng nhìn thấy những ngôi nhà cuộc sống của những người dân vùng sông nước, tất cả đều mới mẻ, thú vị. Với một hành trình khoảng 10 tiếng đồng hồ, tôi thấy đó là một chuyến đi rất tuyệt. Ngoài ra, đây cũng là chuyến đi rẻ nhất trong hành trình vì chi phí từ đưa đón tận khách sạn, ăn trưa và toàn bộ cho chuyến đi chỉ khoảng 600.000 đồng (khoảng 26 USD)", Alex kể

Alex đã trải qua rất hầu hết những phương tiện di chuyển để đi dọc từ Bắc tới Nam, từ máy bay, xe ôtô tới xe máy, đi thuyền. Với Alex, mỗi thành phố cô đi qua đều có sự khác biệt và đặc biệt riêng. TP HCM khác xa Hà Nội về sự ồn ào, giao thông và cả về không khí. Trong khi TP HCM nóng và giống như "ma trận" toàn xe cộ thì Hà Nội trầm và mang vẻ hoài cổ nhiều hơn. Sa Pa lại thu hút Alex bởi những biển mây và những ruộng bậc thang ngút ngàn - cô còn có trải nghiệm lần đầu được cấy lúa cùng bà con dân tộc.

Trong mắt Alex, vịnh Hạ Long với "núi trên biển" mang vẻ đẹp quyến rũ và yên bình. Trong khi đó, Nha Trang lại là sự kết hoàn hảo của cuộc sống đô thị sôi động và đường bờ biển dài tuyệt đẹp. Còn Phú Quốc thực sự là một ốc đảo nghỉ dưỡng hoàn hảo, nơi Alex cho rằng đây là bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Ở Hạ Long, Alex tham quan vịnh bằng một thuyền cá nhỏ thay vì chọn du thuyền lớn. Cô thích thú với khung cảnh núi trên biển hùng vĩ khi nhìn từ trên cao.

Cô cũng tới thăm Ninh Bình với cố đô Hoa Lư. Cô miêu tả thiên nhiên và phong cảnh Ninh Bình giống như một bức tranh thiên nhiên màu xanh yên bình. Dù những ngày ở đây trời mưa nhiều, nhưng mưa càng làm cho không gian thêm yên tĩnh. Cố đô Huế lại có những dấu ấn, hoa văn kiến trúc khiến Alex thích thú. Cô cũng mê đồ ăn Huế với rất nhiều món quà bánh trái mà theo cô là "xinh xắn và đầy hấp dẫn". Đà Lạt theo cảm nhận của Alex giống như nơi ở của hoàng tộc xưa với những ngôi biệt thự cổ nhưng theo phong cách châu Âu pha lẫn hiện đại.

Cuối cùng, nơi yêu thích nhất của Alex trong hành trình một tháng khám phá Việt Nam là Hội An. Cô chia sẻ: "Ngay khi tới Hội An, tôi đã bị những con phố cổ xinh xắn mê hoặc. Tôi thích tất cả những chi tiết ở đây, từ không khí, những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà màu vàng. Đặc biệt là khung cảnh buổi tối với những ngọn đèn lồng đầy màu sắc mê hoặc. Hội An đã cho mình thấy một không gian thật đẹp và thật đặc biệt".

Đồng bằng sông Cửu Long với những ngôi nhà thuyền và cuộc sống chốn sông nước mang để vẻ đẹp mới mẻ cho nữ du khách người Đức.

Chuyến đi cũng đem lại những trải nghiệm đáng nhớ cho Alex ở Việt Nam khi lần đầu tiên cô tập đi xe máy thành thạo. Cô cũng lần đầu tiên vừa choáng ngợp vừa cảm thấy thú vị khi chứng kiến giao thông và sự đông đúc ngay khi bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Cô cho biết, giao thông ở Việt Nam khác xa với nước Đức, quê hương cô, cũng như với tất cả những nơi cô đã qua trước đó.

Những kế hoạch có thể thay đổi vào phút chót, nên Alex đưa ra kinh nghiệm, đừng quá lo lắng về việc bạn đi đâu, làm gì mà hãy tận hưởng mọi thứ diễn ra bằng cách tích cực nhất. Với cô, Việt Nam là đất nước an toàn, ngay cả với người du lịch một mình. Alex chia sẻ, cô thường chú ý an toàn ở các thành phố lớn khi đến nơi đông người hoặc khi cô tự chạy xe máy. Trong chuyến đi cô cũng gặp nhiều người thân thiện và nhiệt tình chia sẻ với cô trên hành trình từ Bắc tới Nam.

Alex khẳng định sẽ còn quay lại Việt Nam. Lần tới, cô sẽ ở lại Hà Nội lâu hơn, rồi sẽ đi phượt bằng xe máy tới Hà Giang cũng như ngắm Sa Pa vào mùa lúa chín.

Veronica Linh

Ảnh: Alexi.tri