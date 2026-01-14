Chuyến đi không có ngày về của khách tới 'nơi hạnh phúc nhất thế giới'

Du khách Anh Tim Bird không nghĩ hành trình ngắn ngày đến Phần Lan 40 năm trước lại trở thành chuyến đi dài nhất cuộc đời.

"Tôi không muốn trở về Anh lúc này. Thực ra, tôi không muốn về, chấm hết", Tim Bird, hiện 70 tuổi, nói. Với ông, cuộc sống tại Phần Lan tốt hơn quê nhà trên mọi phương diện. Tháng 3/2025, Phần Lan lần thứ 8 liên tiếp được World Happiness Report, nghiên cứu thuộc Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc, vinh danh "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới".

Đầu những năm 1980, Tim khi đó ngoài 20 tuổi, luôn khao khát về các chuyến phiêu lưu ngoài biên giới. Chàng trai sinh ra tại thành phố Cambridge đã đăng ký trở thành giáo viên dạy tiếng Anh tại Phần Lan, kết hợp vừa du lịch vừa làm việc.

"Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó thú vị nên thử sống ở nước ngoài 1-2 năm. Phép thử này chẳng mất gì", Tim nói về quyết định hơn 40 năm trước. Chàng trai trẻ khi đó nghĩ sẽ đi vài năm, nhưng rốt cuộc đã ở lại hơn 4 thập kỷ.

Tim chụp ảnh trong một chuyến dã ngoại ở Phần Lan.

Hiện tại, Tim làm nhà văn, biên tập viên kiêm nhiếp ảnh gia và từng đoạt giải thưởng. Ông sở hữu song tịch Anh - Phần Lan, từng xuất bản cuốn sách Happy Land: Finding my inner finn: Forty Years In The World's Happiest Country (Miền đất hạnh phúc: Hành trình tìm ra "chất Phần Lan" trong tôi - 40 năm ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới). Trong cuốn sách này, ông đi sâu và lý giải sự thật về Phần Lan, vì sao đất nước này thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng về mức độ hạnh phúc toàn cầu.

Tim nói không phải người Phần Lan lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ theo cách dễ nhận thấy như nói cười rôm rả. Hạnh phúc của họ nằm ở sự mãn nguyện thầm lặng. Người dân ở quốc gia nổi tiếng với văn hóa tắm sauna (xông hơi), những thành phố có khí hậu mát mẻ và vị trí lý tưởng để ngắm cực quang này hiểu rất rõ thế nào là "cảm giác đủ đầy". Họ bằng lòng với cuộc sống, luôn thấy đủ.

Sau 40 năm sinh sống, Tim nhận ra điều thú vị nhất ở Phần Lan là mùa hè. Ánh mặt trời ngập tràn khắp nơi, mọi thứ đều bừng sáng trong khi mùa đông mang đến bầu không khí u ám hơn. Với người dân Phần Lan, mùa hè được ví như "phần thưởng" vì đã vượt qua mùa đông.

Cảm giác an toàn cũng trở thành yếu tố quan trọng khiến Tim muốn ở lại mãi đất nước này. Ông không muốn tô vẽ người Phần Lan giống như những vị thánh, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Dù vậy, ông đánh giá cao thành phố Helsinki vì sự an toàn, trung thực.

Nếu du khách để quên ví, điện thoại trên xe buýt hoặc đâu đó, khả năng rất cao sẽ có người mang chúng đến đồn cảnh sát. "Tất nhiên vẫn có tội phạm, nhưng nhìn chung ở đây an toàn hơn nhiều nơi khác", Tim nhận xét.

Người dân ngồi uống trà dưới ánh nắng mùa hè ở Helsinki. Ảnh: Visit Finland

Sự tin cậy, trung thực này còn thể hiện trong dịch vụ. Người Phần Lan làm mọi thứ đều cố gắng về mức hoàn hảo nhất, không có kiểu làm ăn chộp giật. Khi Tim cần sửa chữa thứ gì, ông hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ và yên tâm giao mọi chuyện cho thợ vì "họ luôn làm rất tốt".

Tình hình kinh tế ổn định giúp người dân có chất lượng cuộc sống tốt hơn, đời sống cao. Không phải mọi thứ ở quốc gia này đều hoàn hảo, chi phí vẫn đắt đỏ, vẫn tồn tại chênh lệch giàu nghèo ở các thành phố nhưng khoảng cách đã được thu hẹp.

Một sức hút cốt lõi khác của Phần Lan đến từ việc người dân thích hòa mình vào thiên nhiên, các thành phố có nhiều không gian xanh. Công viên Trung tâm, gồm một vạt rừng kéo dài tới tận trung tâm thủ đô Helsinki, cách nhà Tim khoảng 1 km. Cánh rừng này gồm nhiều cây cối cùng các lối đi bộ, đường dành cho xe đạp.

Cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng kết nối giữa các thành phố ở Phần Lan đều thuận tiện. Helsinki có đầy đủ các phương tiện hiện đại nhất như tàu điện, xe buýt, tàu địa phương, phà (do thành phố nằm sát biển). Tây nam Phần Lan có một quần đảo nhưng chưa được nhiều du khách biết đến. Với những người thích phiêu lưu, khám phá các đảo nhỏ của quần đảo này là một gợi ý.

Các ngôi nhà sơn màu sắc rực rỡ trên phố Huvilakatu, Helsinki. Ảnh: Visit Finland

Gia đình cũng trở thành yếu tố quan trọng khiến Tim gắn bó lâu dài. Ông kết hôn với Eeva-Helena, một người dân địa phương. Hai người quen nhau khi cùng làm việc cho một công ty xuất bản tạp chí tại Helsinki, kết hôn năm 1997. Trước khi lấy Tim, Eeva đã có hai con gái. Tim nói, hai cô con gái riêng của vợ nói tiếng Anh "còn tốt hơn nhiều người bản xứ" và cho rằng đây chính là tác dụng hiệu quả đến từ hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới của Phần Lan.

Với Tim, quốc gia Bắc Âu mang lại cho ông mức sống cao cùng nhiều tiện ích của nơi "đáng sống nhất thế giới". Phần Lan "đối xử tốt theo nhiều cách" và đó cũng trở thành lý do chính chuyến đi ngắn hạn tưởng chừng 1-2 năm của ông lại trở thành chuyến đi gắn kết cả cuộc đời.

