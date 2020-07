Chuyến đi khắp Việt Nam của gia đình ba thế hệ

Những ngày cuối tháng 2 với thời tiết tuyệt đẹp, gia đình 3 thế hệ trong gia đình anh Tri Ân đã xách hành lí để lên đường. Mọi người cùng ngao du khắp Việt Nam trong 18 ngày, đi qua gần 40 tỉnh thành với quãng đường hơn 5.000 km, từ thủ đô Hà Nội đến mũi Cà Mau.

Chị Phạm Hoàng Ngân, vợ anh Tri Ân chia sẻ, mặc dù đã đi du lịch trong nước khá nhiều từ Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, nhưng lần đầu tiên đi khắp Việt mang lại cho chị và gia đình những niềm vui và kỷ niệm vô cùng sâu sắc.

Từ Hà Nội chạy thẳng vào Quảng Bình, rồi Huế - Đà Nẵng, Quy Nhơn, cả thiên nhiên rộng lớn, ngút ngàn lướt qua khung cửa sổ ô tô. Cứ mỗi điểm nào đẹp cả nhà lại dừng xe, xuống tản bộ, hít hà không khí trong lành và cùng cười giòn tan quên hết những mệt mỏi.

Tiếp tục thành trình, các thành viên khám phá Tây Nguyên, vùng đất đỏ bazan nổi tiếng với những cánh rừng cao su, rẫy cà phê, hồ tiêu và đồng bào dân tộc hiền hậu, mến khách.

Để nói về ấn tượng vùng đồng bằng sông Cửu Long, chị Ngân hào hứng kể lại kỷ niệm cả nhà cùng ngồi trên những chiếc xuồng len qua rừng đước, hay những giây phút ấm cúng, quây quần bên món cá nướng béo ngậy tại Cồn Sơn (Cần Thơ). Càng đi càng cảm thấy Việt Nam tuyệt đẹp và chuyến đi kết thúc bằng hành trình vòng qua Gia Lai, Kon Tum rồi trở về trên đường Trường Sơn huyền thoại.

Các thành viên trong đoàn đều khẳng định chỉ khi đi suốt chiều dài đất nước mới có thể cảm nhận rõ nét nhất sự khác biệt, thay đổi về cảnh sắc, văn hóa, phong tục tập quán. "Từ rừng núi, sa mạc đến đồi cát, biển đảo mang đến trải nghiệm phong phú và khác biệt. Con người ở mọi miền đất nước đều dễ mến, ẩm thực mỗi vùng có hương vị và nét độc đáo riêng. Kết thúc chuyến đi ai cũng tiếc nuối, lưu luyến vì không thể đi nhiều hơn, khám phá trọn vẹn đất nước mình hơn nữa, đành để dành điểm đến cho những chuyến đi sau", anh Ân bày tỏ.

Vì đặc thù nghề nghiệp, anh Ân không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Anh thường tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi vào những ngày không có lịch đi tour để chăm sóc gia đình. Gần 30 năm trong nghề, từng đặt chân tới 70 quốc gia trên thế giới nhưng anh vẫn có một mong ước được đưa cả gia đình đi xuyên Việt. Anh hiểu rõ Tổ quốc mình rất đẹp, hiếm có quốc gia nào lại có đầy đủ địa hình độc đáo từ biển, sông, rừng núi, thác nước, cao nguyên... để thỏa sức khám phá. Bên cạnh đó sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực các vùng miền cũng là nét hấp dẫn riêng.

Theo anh Ân, cái "lãi" lớn nhất của chuyến đi chính là sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Mọi người dường như gắn bó, hiểu nhau hơn và sẵn lòng chia sẻ với nhau nhiều hơn. Bố mẹ có thời gian chơi với con cái nhiều hơn. Còn các con anh có cơ hội vừa học vừa chơi, khám phá thiên nhiên cuộc sống bên ngoài trang sách. Anh tin, đó sẽ là những bài học bổ ích và lý thú cho các con mình.

Những lưu ý để có một hành trình đi khắp Việt Nam trọn vẹn

Để hành trình được trọn vẹn, những chuẩn bị trước chuyến đi là vô cùng quan trọng. Đối với hành trình dài ngày, bạn nên ưu tiên mang quần áo gọn nhẹ, áo khoác mỏng, thấm nước để phù hợp với thời tiết khí hậu các vùng. Bên cạnh đó, bạn nên tự mang theo đồ vệ sinh cá nhân như bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, dao cạo râu, thuốc đánh răng... vì chúng không quá tốn diện tích mà rất tiện lợi. Ngoài ra, bạn cũng nên chuẩn bị một số loại thuốc trị các bệnh thông thường như cảm sốt, đau bụng...

Việc sắp xếp thời gian, điểm đến cho cả gia đình 3 thế hệ trong 18 ngày là điều không hề đơn giản. Để có một lịch trình hợp lý, bạn nên ưu tiên các yếu tố sau: quãng đường di chuyển phù hợp đảm bảo có thời gian nghỉ ngơi, tham quan được các điểm đến nổi bật ở mỗi tỉnh thành, cung đường hợp lý không phải quay đi quay lại nhiều.

Sau đó bạn cần ghi lại các điểm muốn đến lên bản đồ, rồi tìm nhà hàng, khách sạn thuận tiện cho việc tham quan. Trong quá trình đi có nhiều phát sinh không nằm trong kế hoạch, tuy nhiên đó chính là những niềm vui bất ngờ mà chuyến đi mang lại. Chuyến đi có cả người lớn và trẻ nhỏ, bạn nên lưu ý bỏ qua những nơi vui chơi giải trí mạo hiểm hoặc những nơi địa hình hiểm trở. Và cuối cùng cả gia đình hãy chuẩn bị cho bản thân một sức khỏe thật tốt để khám phá Việt Nam.

Mở mùa chương trình khuyến mại hè mang tên "Nước Việt tôi yêu" diễn ra từ 16/7 – 6/9, Vietravel Hà Nội tung ra sản phẩm Đi dọc cung đường biển đẹp nhất Việt Nam.

Du khách có thể đăng ký đi theo từng chặng trong hành trình như: Hà Nội - Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An (7 ngày), Đà Nẵng - Hội An - Quy Nhơn - Tuy Hòa (7 ngày), Nha Trang - Vĩnh Hy - Mũi Né - TP.HCM (6 ngày), Đà Nẵng - Pleiku - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt (6 ngày), Đà Nẵng - Hội An - Quy Nhơn - Tuy Hòa- Nha Trang (9 ngày), Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang - Ninh Thuận - Mũi Né (15 ngày)...

Dịch vụ tiêu chuẩn 4 sao, phương tiện máy bay kết hợp ô tô 29 đến 45 chỗ limousine đời mới sẽ giúp du khách có thật nhiều giây phút thoải mái, khám phá trọn vẹn Việt Nam.

