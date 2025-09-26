Chuyến đi 'đổ bể' vì bão của gia đình Việt lần đầu du lịch Hong Kong

5 ngày ở Hong Kong, gia đình chị Ngọc gần như ở yên trong khách sạn vì mưa bão, kế hoạch tham quan 'đổ bể', nhưng chị vẫn gọi đó là chuyến du lịch đáng nhớ.

"Một ngày trước khi chuyến đi kết thúc, trời tạnh ráo, cả nhà tôi mới ra đường đi chơi", chị Ngọc nói về chuyến du lịch Hong Kong trúng dịp bão Ragasa đổ bộ.

Chị Minh Ngọc, 38 tuổi, sống tại TP HCM, cho hay gia đình du lịch Hong Kong từ 22/9 đến 26/9. Gia đình chị đặt vé máy bay và khách sạn trước nửa tháng, chi phí trọn gói gần 40 triệu đồng, cộng thêm phí làm visa và mỗi thành viên mang theo 500 USD để chi tiêu.

"Chuyến đi đánh dấu thời điểm mẹ tôi vừa nghỉ hưu, cũng là dịp để cả nhà nghỉ ngơi, gắn kết, khám phá những điểm đến nổi tiếng của thành phố", chị Ngọc nói và cho hay chuyến đi không như dự tính vì bất ngờ gặp bão.

Gia đình chị đến Hong Kong ngày 22/9 lúc trời bắt đầu mưa kèm gió rít. Cơn mưa ngày một lớn. Ngày 23/9, Hong Kong phát cảnh báo bão cấp 10 - mức cao nhất - khi tâm bão áp sát, kéo theo mưa lớn, gió giật dữ dội và sóng biển dâng cao.

Siêu bão Ragasa, được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực trong nhiều năm, đã khiến Hong Kong gần như tê liệt. Hàng trăm chuyến bay bị hủy, toàn bộ hệ thống xe buýt, tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Các cửa hàng, nhà hàng đồng loạt đóng cửa gia cố.

"Nghe tin cảnh báo bão mức cao nhất, cả nhà đều lo. Mẹ tôi dù sợ nhưng vẫn lạc quan, nói rằng an toàn là trên hết, mọi kế hoạch khác đều có thể thay đổi", chị Ngọc kể lại.

Ngày 23/9, Hong Kong bước vào cao điểm mưa gió. Buổi chiều cùng ngày, chị Ngọc và gia đình vẫn "thử ra ngoài" đi dạo quanh khu vực khách sạn. Chị cho hay lúc đó chỉ có gió lớn và mưa nhỏ, nhưng tối đến, mưa to, gió rít, cả nhà đành ở yên trong phòng khách sạn. "Nghe mưa lớn, gió rít suốt mà thấp thỏm cả đêm", chị nói.

Ngày 24/9, khi mưa ngớt, cả nhà quyết định bắt taxi đến vịnh Đồng La (Causeway Bay) vì "ở trong phòng mãi cũng chán". Chặng đường 6 km có giá cước gần 800.000 đồng, gấp đôi ngày thường.

"Tài xế giải thích phụ phí là do thời tiết xấu. Chúng tôi chỉ đi một chuyến rồi về lại khách sạn vì chi phí quá đắt đỏ", chị Ngọc nói.

Sau hơn hai ngày bão quần thảo thành phố, tối 24/9 trời dần tạnh mưa, gia đình chị Ngọc đi dạo ra cảng biển và thấy cây bật gốc ngổn ngang trên đường, gió vẫn thổi mạnh. Phố đi bộ khu Tiêm Sa Chủy cách khách sạn chị tham quan vài trăm mét vẫn sáng đèn nhưng hầu như vắng bóng khách. Nhiều khách sạn trong khu vực vẫn đóng chặt cửa, gia cố cẩn thận phòng gió giật mạnh.

Mẹ chị Thuỷ mặc áo mưa tham quan vịnh Đồng La, chiều ngày 24/9.

Lịch trình đảo lộn, chuyện ăn uống của cả nhà cũng bị ảnh hưởng vì hầu hết hàng quán đóng cửa đến ngày 24/9. Quá nửa chuyến đi, cả nhà đành ngậm ngùi không thể ghé các quán ngon đã lên kế hoạch trước đó. Gia đình chị Ngọc chủ yếu ăn uống tại khách sạn và mua đồ dự trữ từ một số cửa hàng tiện lợi trong khu.

Sáng 25/9, chị Ngọc cho hay thành phố Hong Kong hửng nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ, bù đắp lại ba ngày mưa bão trước đó. Gia đình chị tranh thủ ra ngoài đi chơi nốt những ngày cuối ở thành phố cảng. Cả nhà đi bảo tàng M+, chùa Man Mo, trở lại vịnh Đồng Hy. Theo kế hoạch trước đó, chị Ngọc đặt vé đến Disneyland tối 25/9 nhưng phải hủy vì công viên ngổn ngang cây đổ sau bão, chưa dọn dẹp xong. Cả nhà đổi kế hoạch lên du thuyền ngắm cảnh cảng Victoria, chi phí khoảng 800.000 đồng mỗi người.

Khung cảnh đường phố Hong Kong sáng 25/9.

Ngày 25/9, bão Ragasa suy yếu, đường phố cây đổ, dịch vụ đình trệ. Chính quyền Hong Kong nhanh chóng khắc phục, dọn dẹp, mở lại sân bay và các tuyến giao thông. Sân bay Hồng Kông bắt đầu khôi phục dần hoạt động từ 6h ngày 25/9, với cả ba đường băng cùng vận hành để đáp ứng hơn 1.000 chuyến bay dự kiến.

Ngày 26/9, gia đình chị Ngọc trở về TP HCM theo kế hoạch kết thúc chuyến đi 5 ngày "khó quên" ở Hong Kong. Với chị, Hong Kong vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp, từ cảnh cảng về đêm đến những chiếc xe điện Ding Ding gợi nhớ phim TVB thời thơ ấu. Tuy nhiên, chi phí du lịch ở đây khá cao so với trải nghiệm nhận được.

"Ẩm thực không phong phú bằng Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, trong khi giá cả lại nhỉnh hơn. Ngay cả khách sạn cũng thuộc nhóm đắt đỏ nhưng diện tích phòng nhỏ", chị Thủy nói và cho biết thêm dù đã chọn hạng phòng cao hơn để phù hợp đi cùng gia đình, chị vẫn cảm thấy chật chội.

Chị Thủy cho hay chuyến đi Hong Kong lần là một kỷ niệm đặc biệt, dù phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong khách sạn, nhìn mưa gió ngoài cửa sổ.

"Lần đầu đến Hong Kong lại trùng đúng siêu bão, cũng là một trải nghiệm nhớ đời", chị Thủy nói. Visa của chị còn hiệu lực ba lần nhập cảnh, chị hy vọng sẽ trở lại khi thời tiết thuận lợi hơn để có trải nghiệm trọn vẹn".

Mai Phương

Ảnh: NVCC