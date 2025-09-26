Chuyến đi đổ bể vì bão của gia đình Việt lần đầu đến Hong Kong

5 ngày ở Hong Kong, gia đình chị Ngọc gần như ở trong khách sạn vì siêu bão Ragasa hoành hành, kế hoạch tham quan, trải nghiệm ẩm thực đổ bể.

Chuyến du lịch Hong Kong 5 ngày (22-26/9) của gia đình chị Minh Ngọc, 38 tuổi, được lên kế hoạch như một món quà cho mẹ chị vừa nghỉ hưu. Tuy nhiên, thay vì đến các điểm tham quan nổi tiếng, họ trải qua phần lớn thời gian trong khách sạn, nhìn mưa và nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ vì siêu bão Ragasa.

"Chuyến đi này cuối cùng lại đáng nhớ theo một cách không ai ngờ tới", chị Ngọc nói.

Mẹ chị Ngọc mặc áo mưa tham quan vịnh Đồng La, chiều ngày 24/9.

Gia đình chị đến Hong Kong ngày 22/9 lúc trời bắt đầu mưa kèm gió mạnh. Ngày 23/9, Hong Kong phát cảnh báo bão cấp 10 - mức cao nhất - khi tâm bão Ragasa áp sát, kéo theo mưa lớn, gió giật dữ dội và sóng biển dâng cao.

"Nghe tin cảnh báo bão cả nhà đều lo. Mẹ tôi nói rằng an toàn là trên hết, mọi kế hoạch khác đều có thể thay đổi", chị Ngọc kể lại.

Những ngày sau đó, lịch trình tham quan của gia đình "đổ bể", chị nói. Kế hoạch ngắm toàn cảnh thành phố từ đỉnh Victoria bị hủy do mây mù và mưa lớn. Thay vì khám phá ẩm thực đường phố, họ chủ yếu dùng bữa tại khách sạn hoặc dựa vào thực phẩm dự trữ mua từ các cửa hàng tiện lợi còn mở cửa.

Khi mưa ngớt vào 24/9, cả nhà quyết định bắt taxi đến vịnh Đồng La (Causeway Bay) vì "ở trong phòng mãi cũng chán". Chặng đường 6 km có giá cước gần 800.000 đồng, gấp đôi ngày thường. Tài xế giải thích phụ phí là do thời tiết xấu. "Chúng tôi chỉ đi một chuyến rồi về lại khách sạn vì chi phí quá đắt đỏ", chị Ngọc nói.

Khung cảnh vịnh Đồng La khác xa tưởng tượng, vắng lặng và xám xịt. Khu Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui - trung tâm du lịch, mua sắm và văn hóa lớn của Hong Kong) gần khách sạn vẫn sáng đèn nhưng không một bóng người qua lại.

Sau khi bão tan tối 24/9, họ đi dạo và chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang. Nhiều cây xanh bật gốc nằm chắn ngang đường, các tấm biển hiệu vỡ nát.

Một ngày trước khi họ kết thúc chuyến đi, Hong Kong hửng nắng, thời tiết mát mẻ như một sự bù đắp. Gia đình chị tranh thủ khoảng thời gian còn lại để đi nốt những điểm trong kế hoạch. Họ ghé thăm Bảo tàng M+, chùa Man Mo và trở lại vịnh Đồng La. Kế hoạch đến công viên Disneyland bị hủy bỏ do nơi này cần thời gian dọn dẹp cây đổ. Thay vào đó, chị chọn chuyến du thuyền trên cảng Victoria, ngắm nhìn đường chân trời Hong Kong rực rỡ về đêm.

Ngày 26/9, gia đình chị Ngọc trở về TP HCM, kết thúc chuyến đi "bão táp". Với chị, dù không được trải nghiệm một Hong Kong như trong phim ảnh, chuyến đi vẫn thú vị theo cách riêng. Đó là những khoảnh khắc cả gia đình trò chuyện bên nhau, cùng cập nhật tin tức về cơn bão trong khách sạn.

"Lần đầu đến Hong Kong lại trúng siêu bão, cũng là trải nghiệm nhớ đời. Visa của tôi còn hiệu lực, chắc chắn tôi sẽ quay lại vào một ngày nắng đẹp để khám phá trọn vẹn thành phố này", chị Ngọc nói.

Mai Phương

Ảnh: NVCC