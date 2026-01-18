Chuyến đi cuối cùng của người mẹ ung thư đến Thụy Sĩ an tử

Mayumi, một người mẹ Nhật Bản 44 tuổi, lặng lẽ chuẩn bị từng tấm thiệp sinh nhật, quay video động viên các con trước khi tự ấn nút tiêm trợ tử, khép lại cuộc đời tại Thụy Sĩ.

Đài truyền hình Fuji TV lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả khi phát sóng loạt phim tài liệu "The Nonfiction" năm 2024, ghi lại hành trình cuối cùng của Mayumi. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 12/2020 khi Mayumi được chẩn đoán mắc một loại ung thư cổ tử cung hiếm gặp liên quan virus HPV. Khối u di căn với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài tháng, tế bào ung thư đã xâm lấn đến âm đạo, tuyến tụy, phổi và cả não bộ của Mayumi.

Dù kiên cường thử mọi phương pháp điều trị, gánh nặng chi phí y tế khổng lồ cùng với nỗi đau thể xác hành hạ mỗi ngày khiến Mayumi cảm thấy cuộc sống của mình còn tồi tệ hơn cả cái chết. Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Mayumi thường chia sẻ về sự giày vò của bệnh tật và dần nảy sinh ý định tìm đến cái chết nhân đạo. Cô từng viết: "Tôi có thể chịu đựng được nỗi đau nhưng điều đáng sợ hơn cả là vòng lặp vô tận của những hy vọng rồi lại thất vọng. Nếu có thể sống, tôi thực lòng không muốn chết".

Mayumi trò chuyện với con gái qua video trước khi tự tay nhấn nút tiêm và thanh thản đi vào giấc ngủ ngàn thu. Ảnh: Fuji TV

Giữa ranh giới mong manh của sự tuyệt vọng, người mẹ hai con chọn đến Thụy Sĩ để thực hiện quyền trợ tử do việc này ở Nhật Bản chưa được hợp pháp hóa. Tháng 11/2023, Mayumi thông báo với gia đình về quyết định này. Chồng cô, Makoto, sốc nhưng sau những giằng xé nội tâm, anh chọn cách tôn trọng ý nguyện của vợ. Trái với sự điềm tĩnh, hiểu chuyện của con gái lớn, người luôn coi mẹ là biểu tượng của sự độc lập, cô con gái út học lớp 6 không ngừng níu kéo qua những dòng tin nhắn: "Mẹ đi thật sao?", "Không thể lùi lại được ạ?". Mayumi giải thích với con rằng cô buộc phải đi khi còn đủ sức để lưu lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong mắt các con rồi xin lỗi vì bệnh tình của mình.

Trước chuyến đi định mệnh của Mayumi, cả gia đình cùng nhau tận hưởng những giây phút ngắn ngủi còn lại. Mayumi tỉ mỉ chuẩn bị một album ảnh làm quà cuối cùng cho các con. Ngày khởi hành, tại sân bay, hai cô con gái cố kìm nước mắt, gượng cười để mẹ mang theo hình ảnh vui vẻ nhất của mình nhưng lúc quay đi, cả hai đều bật khóc. Chồng Mayumi đồng hành cùng vợ đến Thụy Sĩ, chuyến xuất ngoại đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô.

Trong hai ngày trước khi thực hiện trợ tử, vợ chồng cô cùng nhau dạo bước trên những đường phố Thụy Sĩ, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Tại khách sạn, Mayumi viết thư tạm biệt người thân, bạn bè. Cô còn cẩn thận lập một bảng excel sắp xếp sẵn các tấm thiệp mừng sinh nhật và lời nhắn mà chồng sẽ thay cô gửi cho các con trong nhiều năm tới. Cô cũng bí mật quay video khích lệ, hy vọng rằng nếu sau này các con gặp khó khăn, những lời ấm áp của mẹ sẽ luôn là nguồn an ủi.

Mayumi cùng chồng và hai con gái tại nhà ở Nhật Bản. Ảnh chụp màn hình: The Nonfiction

Vào ngày thực hiện cái chết nhân đạo, khi bác sĩ chuẩn bị thuốc, chồng Mayumi đã gọi video về cho các con. Ở đầu dây bên kia, hai cô con gái nghẹn ngào: "Con mừng vì mẹ đã được tự do". Câu nói này đã khiến Mayumi bật khóc: "Mẹ rất vui vì các con ủng hộ quyết định của mẹ nhưng nghĩ đến việc mẹ sắp đi rồi, chẳng còn cơ hội để đền đáp lại sự ủng hộ đó, mẹ cảm thấy vừa hối tiếc vừa cay đắng". Cuối cùng, trong vòng tay người thân, Mayumi tự tay nhấn nút tiêm và thanh thản đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Năm 2025, tập phim tài liệu này được phát sóng trực tuyến nhân kỷ niệm 30 năm chương trình "The Nonfiction" của đài truyền hình Fuji. Trên dịch vụ xem lại TVer, chương trình đạt kỷ lục 730.000 lượt xem trong hạng mục "Tin tức và Tài liệu" chỉ sau 8 ngày. Tác phẩm cũng giành được huy chương vàng tại cuộc thi truyền thông quốc tế New York Festival.

Mùa hè năm ngoái, anh Makoto cùng hai con gái đến thăm Thụy Sĩ, nơi vợ anh đã trải qua những ngày cuối đời hai năm trước. Giờ đây, con gái lớn của Mayumi đã đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước, con gái út cũng thuận lợi bước vào cấp hai. Những lời chúc phúc và tình yêu của người mẹ quá cố vẫn tiếp tục che chở cho hai chị em.

Vợ chồng Mayumi cùng dạo bước trên đường phố Thụy Sĩ, tận hưởng những giờ phút còn lại bên nhau. Ảnh chụp màn hình: The Nonfiction

Bình Minh (Theo Oricon News, Sing Tao Headline)