Chuyển đến vùng khác sống có phải tốt hơn cho tôi lúc này?

Tôi đang rơi vào trạng thái rối ren, tiến thoái lưỡng nan, làm gì cũng lo lắng do quá ít kinh nghiệm, cộng với số vốn còn lại đang mỏng.

Tôi đang ở giai đoạn rối nhất khi mà lùi không được, tiến cũng không xong. Mọi thứ không biết có phải tại mình còn nông nổi, chưa đủ chín chắn hay không? Tôi đang có shop đồ ăn nhỏ tại Hà Nội, mở ra ngay tại mặt bằng nhà của mình. Nói là thế nhưng bố mẹ tôi không có khoản thu nào khác, cho nên mỗi tháng tôi dành ra năm triệu đồng (khoảng 30% doanh thu) để gửi cho bố mẹ chi tiêu lặt vặt. Tiền đầu tư vào cửa hàng của tôi hiện rơi vào khoảng 100 triệu đồng, tuy nhiên ngày thu hồi vốn còn bỏ ngỏ. Tôi chỉ bán được hàng vào buổi sáng, mặt hàng mỳ trộn và bánh bao, trưa chiều tối lác đác do khu tôi ở rất vắng. Đơn hàng online cũng có số lượng nhất định, nhưng có hôm đông, hôm vắng, vẫn còn rất chậm.

Tôi rất đau đầu và tìm nhiều cách để marketing như chạy ads, lên content tiktok, lên quảng cáo các hội nhóm khu vực sống... nhưng thuận lợi chưa mỉm cười với tôi. Bánh và mỳ đều tự tay tôi làm, chuẩn bị tươi ngon hàng ngày và có chất lượng tốt. Khách ăn phản hồi đa số tích cực, tôi chưa nhận được lời phàn nàn nào, hoặc có những khách không hài lòng họ cũng không phản hồi lại nên tôi không thể nắm bắt được. Đa số khách nào quay lại mua hàng tôi đều cố gắng trò chuyện và hỏi về chất lượng sản phẩm, họ đều khen ngon và rất thích hương vị của quán tôi.

Chính vì doanh thu lác đác, tôi mới đánh giá lại toàn bộ từ không gian shop đến năng lực bản thân. May mắn hôm trước, tôi gặp được một người chị kinh nghiệm trong ngành F&B (dịch vụ ẩm thực), chị ăn thử sản phẩm của tôi và nói: "Do em chọn mặt bằng sai chứ nếu chất lượng bánh như vậy em mang ra nơi đông đúc bán, chị tin em thành công". Câu nói này làm tôi chột dạ, suy nghĩ và muốn đưa ra quyết định mới, mong được mọi người trên trang tư vấn:

Lựa chọn một: Tôi sẽ chuyển mặt bằng đến TP Hạ Long, quyết định này khá táo bạo vì sẽ chuyển toàn bộ cửa hàng đến một thành phố mới, gồm rất nhiều máy móc, thiết bị và đồ làm bánh. Lý do vì đó là quê hương người yêu của tôi, bạn ấy đã vất vả, bon chen trên Hà Nội lâu năm để được ở cạnh tôi. Bây giờ kinh doanh trên này không như ý, bạn và tôi rất yêu nghề bánh nên muốn thử về quê phát triển (sự cạnh tranh về nghề bánh dưới đó không cao như trên Hà Nội). Các chi phí để chuyển về quê không quá cao, mặt bằng khá rẻ trong tầm dự liệu của chúng tôi, trong khi mức sống ở Hạ Long khá tốt, vì thế tôi băn khoăn.

Lựa chọn hai: Tôi vẫn ở Hà Nội nhưng cần phải chuyển mặt bằng ra khu đông đúc hơn. Hiện chi phí thuê mặt bằng các khu tôi hướng đến rất cao do cần không gian rộng rãi để sản xuất, đóng gói bánh. Số tiền tôi dự trù kinh doanh chỉ còn cỡ trăm triệu đồng, nếu thuê mặt bằng ở đây cộng với đặt cọc có lẽ sẽ hết sạch số vốn tích lũy còn lại.

Lựa chọn ba: Tôi vẫn buôn bán ngay tại mặt bằng nhà mình. Sức mua ở đây yếu nên tôi chỉ còn cách bơm tiền, đẩy mạnh kênh online. Tuy nhiên, mọi cách người đi trước bày cho tôi đã làm thử mà chưa thành công, còn không có dấu hiệu khả thi, nên tôi rất mông lung về hướng marketing. Có một điểm tôi rất đau đáu, khu tôi sống nhiều họ hàng vây quanh, có một nhà họ đang lăm le lấy vỉa hè nhà tôi để bán hàng do thấy lượng khách nhà tôi ít. Tôi đã ngăn cản và xảy ra xô xát, chửi nhau nên họ dẹp quán, bán ở một góc ngay cạnh rìa nhà tôi. Tuy nhiên, chỉ cần nhà tôi vừa đóng cửa là họ sẽ bày biện bàn ghế la liệt ở vỉa hè nhà tôi, khiến cho không gian mặt bằng phía trước rất nhếch nhác. Tôi và nhà đó đã cạch mặt nhau do cãi cọ nhiều lần về việc này mà họ cứ trơ ra. Tôi chưa báo công an vì bố mẹ ngăn cản, nói rằng đã quen sống ở đây nên có gì đừng làm căng thẳng mọi chuyện lên.

Xin nói thêm, họ đã bán hàng ngay cạnh rìa nhà tôi nhiều năm nhưng cũng không bao giờ đưa tiền hay có những hành động khéo léo với nhà tôi, thậm chí chỉ cần nhà tôi để xe trước nhà là họ chửi láo nên mọi người hiểu cho thái độ của tôi có phần rất khắt khe, vì muốn bảo vệ nhà của mình. Cộng với việc bây giờ tôi cũng kinh doanh, không thể hiểu việc họ cứ thích lấy mặt bằng nhà tôi để buôn bán cộng sinh làm gì trong khi tôi không hề thích điều đó (mặt hàng nhà họ bán là đồ ăn vặt, rất cạnh tranh với nhà tôi).

Một số người có lời khuyên thử đi làm thuê lại để lấy cảm giác, nhưng giờ suy thoái kinh tế, xin việc làm khó, cộng với đống máy móc làm bánh bỏ xó có nguy cơ hỏng. Tôi rất yêu nghề bánh và cửa hàng mà tôi đã bỏ nhiều công sức gây dựng đứng trước nguy cơ thất bại như vậy nên tôi thực sự khó nghĩ. Mong được mọi người trên trang đưa ra lời khuyên hợp lý lúc này, rất cảm ơn mọi người.

Ngọc Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc