Chuyển dấu hiệu vi phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao đến Bộ Công an

Chiều 30/10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về dự án xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Ngoài nghi vấn vi phạm về hình sự, Thanh tra cũng chuyển kết luận tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét theo thẩm quyền.

Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng, do Cục phó Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, là chủ trì.

Theo cơ quan thanh tra, trong quá trình thực hiện dự án, hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc đã tự ý thay đổi mức điểm tối thiểu từ 70 điểm xuống 60, vi phạm quy chế làm việc của hội đồng. Việc này bị cho rằng nhằm đưa đơn vị tư vấn đã bị loại do đạt điểm thấp hơn quay trở lại và được lựa chọn.

Kết luận nêu, Bộ Ngoại giao tổ chức chỉnh thầu và ký hợp đồng 20 gói thầu làm vượt 904 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt; vi phạm nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; vi phạm điều cấm trong đấu thầu, đồng thời trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Việc trình, thẩm tra, phê duyệt dự toán và ký hợp đồng, thuê tư vấn nước ngoài cũng có vi phạm.

Các sai phạm trên dẫn đến các phát sinh, vướng mắc làm chậm tiến độ của dự án. Thanh tra Chính phủ đánh giá các dấu hiệu vi phạm khi thực hiện dự án có nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tạm tính là hàng trăm tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu sang Bộ Công an để làm rõ dấu hiệu nghi vấn hình sự về các tội: Vi quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (điều 222, Bộ luật Hình sự), Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (điều 224) và Vi phạm quy định về sử dụng, quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí (điều 219).

Trụ sở Bộ Ngoại giao mới ở mặt đường Lê Quang Đạo. Ảnh: Hoàng Giang

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo được khởi công tháng 8/2009 có tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu gần gần 3.500 tỷ đồng, sau điều chỉnh hơn 4.000 tỷ đồng, tổng diện tích 8 ha, gồm 3 khối nhà. Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt. Diện tích xây dựng 16.282 m2, tổng diện tích sàn 126.282 m2 (không kể diện tích ngoài trời như khu vực để xe, thảm cỏ, khu thể thao giải trí và đường giao thông nội bộ).

Trụ sở này kỳ vọng trở thành khu tổ chức các nghi lễ chính thức, hội nghị quốc tế lớn, họp báo quốc tế, tiếp khách, chiêu đãi. Đây còn dự kiến là khu làm việc của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Văn phòng và các Cục, Vụ, Viện chức năng của bộ này. Tuy nhiên, dự án xây xong nhiều năm song hiện chỉ sử dụng một phần nhỏ, còn lại để không.

Ngày 25/3, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đã thống nhất đưa dự án này vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Phạm Dự