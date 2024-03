Chuyển cuộc gọi đòi nợ đến điện thoại Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự

Cà MauThanh niên ở TP Cà Mau bị gọi điện đòi nợ nhiều lần nên chuyển cuộc gọi vào số máy đường dây nóng của Công an tỉnh "nhằm hù dọa chủ nợ".

Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định xử phạt nam thanh niên số tiền 5 triệu đồng về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên (áo đen) tại buổi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo xác minh, cuối năm 2023, anh này mượn tiền của nhiều người để tiêu xài. Đến tháng 1 năm nay, do liên tục bị chủ nợ gọi điện đòi tiền nên anh ta chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại của Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau.

Công an tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau mời nam thanh niên đến làm rõ hành vi. Khai với lực lượng chức năng, anh này cho biết, thấy trên trang web của công an tỉnh có hotline (số điện thoại của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự) để người dân báo tin về tội phạm. Do đó anh ta đã chuyển cuộc gọi của chủ nợ đến số điện thoại trên, để "gặp cán bộ công an sẽ bị bất ngờ, lo sợ" mà không tiếp tục làm phiền mình.

Anh này thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.

An Minh