Chuyển công năng bến du thuyền Vũ 'Nhôm' sang mục đích công cộng

Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chuyển bến du thuyền Vũ "Nhôm" thành công trình phục vụ cộng đồng, sau nhiều năm dự án bỏ hoang và gây tranh cãi về hiệu quả sử dụng đất.

Ngày 5/12, Sở Xây dựng cho biết thành phố đã làm việc với Công ty I.V.C, chủ đầu tư dự án Nhà hàng và Bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn, để thực hiện chủ trương thu hồi.

UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo Ban cán sự đảng UBND và Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó thống nhất chuyển đổi công năng công trình. Việc xử lý bến du thuyền được cử tri quan tâm, đòi hỏi đánh giá tác động xã hội, nguồn lực thành phố và bảo đảm hài hòa quyền lợi các bên, trước khi Sở Xây dựng tổ chức hội thảo và báo cáo.

Bến du thuyền của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") sẽ được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng thay vì đập bỏ. Ảnh: Nguyễn Đông

Từ năm 2018, Thành ủy yêu cầu làm việc với chủ đầu tư để thu hồi dự án, nghiên cứu hai hướng: chuyển công trình phục vụ công cộng hoặc phá dỡ mở rộng không gian phía Tây sông Hàn. Trong quá trình triển khai các đồ án quy hoạch dọc trục Bạch Đằng - Trần Phú, thành phố thi tuyển phương án kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng; kết quả được phê duyệt đầu năm 2025, định hướng giữ lại bến du thuyền và khai thác công năng mới.

Sau đó, Sở Xây dựng kiến nghị thống nhất chủ trương đầu tư và giao Sở Tài chính thẩm định. Các sở ngành đang triển khai bước tiếp theo, trong khi Công ty I.V.C được đề nghị phối hợp bảo vệ hiện trạng, giữ gìn mỹ quan.

Khu vực có bến du thuyền đã được thành phố quy hoạch làm Quảng trường ở trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Bến du thuyền đối diện 38 Bạch Đằng (phường Hải Châu, gần Trung tâm hành chính, Bảo tàng Đà Nẵng và phía trước di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải) gồm ba tầng, diện tích đất hơn 2.100 m2 và phần mặt nước gần 1.900 m2.

Năm 2018, thành phố tính toán chi phí thu hồi khoảng 100 tỷ đồng, gồm bồi hoàn giá trị công trình, không bồi thường đất thuê. Chưa thống nhất được phương án khiến công trình bỏ hoang nhiều năm, trở thành điểm tập kết rác. Các phương án quy hoạch cảnh quan sông Hàn gần đây đều đề xuất bảo tồn và chuyển đổi bến du thuyền thành công trình phục vụ cộng đồng.

