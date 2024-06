Chuyên cơ hỏng, Thủ tướng New Zealand đi nhờ máy bay chở khách

Chuyên cơ chở Thủ tướng New Zealand gặp sự cố khi tiếp liệu giữa hành trình, khiến ông phải đi nhờ máy bay thương mại tới Nhật.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Bộ trưởng Thương mại Todd McClay và nhóm lãnh đạo doanh nghiệp tuần này tới Tokyo dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Fumio Kishida. Giữa hành trình, chuyên cơ của Lực lượng Không quân Hoàng gia New Zealand chở ông Luxon và phái đoàn dừng ở Port Moresby, Papua New Guinea để tiếp liệu hôm 17/6.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon rời máy bay của Lực lượng Không quân Hoàng gia New Zealand ở Port Moresby, Papua New Guinea ngày 16/6. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, khi tiếp liệu tại đây, chuyên cơ Boeing 757 hơn 30 năm tuổi gặp sự cố về cầu chì, buộc Thủ tướng Luxon phải bắt chuyến bay thương mại từ Papua New Guinea đến Tokyo.

Chuyên cơ sau đó chở phái đoàn tháp tùng tiếp tục bay đến thành phố Brisbane, Australia ở độ cao thấp hơn thông thường. May mắn là trong đoàn có Greg Foran, CEO của hãng hàng không Air New Zealand (ANZ). Foran đã sắp xếp để chuyến bay số hiệu NZ99 của hãng đang từ Auckland đến Tokyo chuyển hướng đến Brisbane để đón những người bị mắc kẹt.

ANZ cho biết máy bay hạ cánh xuống Tokyo lúc 20h34, chậm hai tiếng rưỡi so với thời gian dự kiến.

Một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy ông Foran phục vụ đồ uống trên khoang để bày tỏ xin lỗi tới những hành khách trên chuyến bay bị ảnh hưởng.

Greg Foran (áo trắng), CEO của Air New Zealand, phục vụ đồ uống cho hành khách trên chuyến bay phải chuyển hướng để đón phái đoàn chính phủ và doanh nghiệp nước này hôm 17/6. Ảnh: NZ Herald

Thủ tướng Luxon, người đắc cử năm 2023, cũng từng làm CEO ANZ 7 năm trước khi bước chân vào chính trường.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins mô tả tình huống này là "đáng xấu hổ". "Chuyên cơ đã cũ nhưng chúng ta lại hy vọng nó hoạt động như thể còn mới, tất nhiên việc đó là không thể", bà nói.

Theo Collins, chuyên cơ sẽ được sửa tại Brisbane, vì nó không thể bay trở về New Zealand an toàn. Máy bay cũng đã cũ đến mức chi phí sửa chữa thậm chí còn cao hơn cả mua mới.

Chính phủ New Zealand cũng đang xem xét để Thủ tướng thực hiện các chuyến công du nước ngoài trên máy bay thương mại, do chi phí để mua mới chuyên cơ quá tốn kém.

"Chẳng Thủ tướng nào muốn chi số tiền lớn vào thứ được coi là 'để cho đẹp' như vậy", bà Collins nói.

Đây không phải lần đầu sự cố máy bay khiến một lãnh đạo New Zealand mắc kẹt. Năm 2022, thủ tướng khi đó là Jacinda Ardern phải nán lại căn cứ Scott của đất nước ở Nam Cực khi máy bay dự kiến đưa bà trở về đã gặp sự cố. Cuối cùng, bà Ardern và phái đoàn phải lên máy bay quân sự của Italy để trở về.

Huyền Lê (Theo News.com.au, CNN)