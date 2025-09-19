Chuyên cơ gặp sự cố, ông Trump phải chuyển sang trực thăng dự bị

Trực thăng Marine One gặp trục trặc với hệ thống thủy lực trong hành trình ở Anh, phải hạ cánh để ông Trump chuyển sang phi cơ dự bị.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 18/9 cho biết chuyên cơ Marine One (Thủy quân Một) chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp "trục trặc nhỏ về hệ thống thủy lực" khi bay từ dinh thự của Thủ tướng Anh ở Chequers đến sân bay Stansted ở thủ đô London.

Tổ lái Marine One quyết định chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay Luton gần đó để bảo đảm an toàn. Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania chuyển sang trực thăng dự bị để tiếp tục hành trình. Vợ chồng ông Trump sau đó hạ cánh tại sân bay London Stansted, lên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ mà không gặp thêm vấn đề nào.

Trực thăng gặp sự cố, ông Trump phải đổi phương tiện Trực thăng chở vợ chồng Tổng thống Trump đáp xuống sân bay Stansted hôm 18/9. Video: X/CobraEmergency

"Marine One" là định danh chính thức được thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng để gọi bất kỳ trực thăng nào chở Tổng thống Mỹ, nhằm tránh nhầm lẫn với các phi cơ khác. Tổng thống Mỹ thường sử dụng trực thăng để di chuyển ở khoảng cách ngắn hoặc trung bình, khi không thể dùng đến chuyên cơ Không lực Một hoặc đoàn chuyên xa hộ tống.

Chuyên trang hàng không Aviationist cho biết trực thăng gặp sự cố là một trong ba chiếc VH-3D Sea King được triển khai đến Anh để phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Trump. Phi cơ được cho là vẫn nằm lại sân bay Luton để kiểm tra.

Dòng VH-3D Sea King có tốc độ tối đa khoảng 260 km/h và tầm bay 725 km với một thùng nhiên liệu, đủ để đi lại giữa các sân bay và thành phố lân cận. Trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ, trực thăng được đưa đến điểm tập kết bằng vận tải cơ chiến lược.

VH-3D là mẫu trực thăng Sea King duy nhất còn hoạt động trong biên chế quân đội Mỹ, trong đó các máy bay đã được bàn giao từ hàng thập kỷ trước. Dù vậy, những trực thăng này được bảo dưỡng rất kỹ lưỡng và có số giờ bay ít, nên được đánh giá là tương đối đáng tin cậy.

Vợ chồng Tổng thống Trump rời trực thăng để lên chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Stansted hôm 18/9. Ảnh: AFP

Mỹ dự kiến loại biên trực thăng VH-3D dự kiến loại biên vào năm 2026 để thay bằng mẫu VH-92A Patriot mới hơn. Dự án Patriot khởi động từ năm 2014, dựa trên thiết kế trực thăng vận tải đa dụng Sikorsky S-92 và được quân sự hóa. Tổng cộng 23 máy bay được đặt hàng với tổng giá trị 4,7 tỷ USD vào thời điểm năm 2015, tương đương hơn 6 tỷ USD hiện nay.

Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề chưa được khắc phục với dòng VH-92A khiến những chiếc VH-3D vẫn được tin dùng.

Phạm Giang (Theo Aviationist, Newsweek)