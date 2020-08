Chuyên cơ chở Trump suýt va chạm máy bay không người lái

Chuyên cơ Không lực Một suýt bị vật nghi là máy bay không người lái cỡ nhỏ đâm trúng khi chuẩn bị hạ cánh gần thủ đô Washington ngày 16/8.

Thiết bị màu vàng và đen, có hình chữ thập xuất hiện ngay bên phải chuyên cơ Không lực Một ngay trước khi máy bay hạ cánh tại căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland, gần thủ đô Washington, lúc 17h54 ngày 16/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở trên máy bay khi đó. Vài người trên máy bay đã nhìn thấy vật thể. Một phóng viên đăng Twitter rằng anh phát hiện vật thể trông như máy bay không người lái, thêm rằng chuyên cơ bay "ngay trên một vật thể nhỏ ở khoảng cách rất gần".

Cơ quan Mật vụ Mỹ không bình luận về thông tin. Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đề nghị chuyển câu hỏi cho Cơ quan Mật vụ, trong khi Cục Hàng không Liên bang (FAA) chuyển câu hỏi về vấn đề này cho không quân Mỹ.

Không quân Mỹ cho biết chuyên cơ hạ cánh an toàn và họ đang xem xét báo cáo về máy bay không người lái.

Trump bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một tại sân bay Burke Lakefront ở bang Ohio, hôm 6/8. Ảnh: Reuters.

Các nhà điều tra an toàn hàng không thường gặp khó trong xác minh những sự kiện chớp nhoáng như vậy. Tuy nhiên, hàng nghìn sự cố an toàn liên quan đến các thiết bị bay không người lái đã được ghi nhận ở Mỹ, khiến cơ quan thực thi pháp luật và an ninh nước này kêu gọi siết chặt quản lý để hạn chế nguy hiểm.

Hầu hết máy bay không người lái dân dụng chỉ nặng vài kg và khó làm rơi phi cơ phản lực cỡ lớn. Tuy nhiên, nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho thấy chúng vẫn là hiểm họa với máy bay vì có thể làm vỡ kính buồng lái hoặc hỏng động cơ.

FAA nhận hàng nghìn báo cáo mỗi năm, chủ yếu từ phi công, về máy bay không người lái bay quá gần các phi cơ dân dụng hoặc hoạt động trong khu vực hạn chế. Theo quy định hiện hành, máy bay không người lái phải bay trong tầm nhìn của người điều khiển và không quá 120 mét so với mặt đất.

Theo dữ liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NSTB), đã có một số trường hợp máy bay không người lái va chạm máy bay, nhưng không dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Sự xuất hiện của máy bay không người lái đôi khi làm gián đoạn hoạt động tại các sân bay lớn.

FAA hy vọng sẽ ban hành quy định yêu cầu máy bay không người lái dân dụng phải truyền thông tin vị trí và nhận diện vào cuối năm nay. Yêu cầu mới nhằm giúp ngăn chặn thiết bị được khủng bố sử dụng và giảm thiểu rủi ro chúng gây ra cho máy bay truyền thống.

Huyền Lê (Theo Bloomberg, Reuters)