Chuyên cơ chở ông Trump phải quay đầu vì sự cố

Chuyên cơ Không lực Một chở ông Trump tới Davos phải quay đầu do "sự cố nhỏ về điện", buộc Tổng thống Mỹ phải đổi máy bay để đến Thụy Sĩ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đêm 20/1 (sáng 21/1 giờ Hà Nội) xác nhận chuyên cơ Không lực Một phải quay đầu về căn cứ không quân Andrews ở Maryland, không lâu sau khi cất cánh để chở Tổng thống Donald Trump tới Davos, Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Bà Leavitt nói với các phóng viên tháp tùng trên chuyên cho rằng quyết định cho Không lực Một quay về được đưa ra để đề phòng sau khi phi hành đoàn phát hiện "sự cố nhỏ về điện" trên máy bay.

Một phóng viên tháp tùng kể rằng đèn trong khoang của nhóm báo chí đã tắt trong giây lát sau khi cất cánh, nhưng phi hành đoàn không đưa ra lời giải thích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ Andrews, Maryland, hôm 16/1. Ảnh: AFP

Thư ký báo chí Nhà Trắng sau đó còn nói đùa với các phóng viên rằng chuyên cơ mà Qatar tặng ông Trump hồi năm ngoái "có vẻ tốt hơn nhiều" vào lúc này.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews, Tổng thống Trump sẽ lên một chuyên cơ khác để tiếp tục khởi hành tới Davos, nơi ông dự kiến có bài phát biểu.

Hai máy bay đang được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một cho Tổng thống Mỹ đã hoạt động gần 4 thập kỷ. Tập đoàn Boeing từ lâu đã nghiên cứu thay thế hai chuyên cơ này, nhưng kế hoạch nhiều lần chậm trễ, bị hoãn đến ít nhất năm 2027 hoặc 2028.

Hoàng gia Qatar năm ngoái tặng cho chính quyền Tổng thống Trump máy bay Boeing 747-8 hạng sang, được ví như "cung điện bay", và nhấn mạnh đây có thể sẽ là món quà đắt nhất mà chính phủ Mỹ từng nhận được.

Không quân Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái xác nhận lực lượng này đã bắt đầu hoán cải chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng thành chuyên cơ cho tổng thống. Chi phí cải tạo chiếc máy bay này có thể tốn khoảng 400 triệu USD.

Ngọc Ánh (Theo AP, AFP, Reuters)