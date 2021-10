Chuyển chỗ ở vì mùi hoa sữa

Hà NộiHơn một tuần nay cây hoa sữa gần nhà nở rộ khiến Mai choáng váng, buồn nôn, buộc cô phải tìm nơi ở mới.

"Ngay cả khi đóng chặt cửa, mình vẫn cảm giác có mùi hoa sữa phảng phất", Huyền Mai, 27 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai nói. Mỗi khi đến mùa hoa, cô chỉ dám ra ngoài khi đi làm.

Từ ngày lên Hà Nội, Mai cảm nhận rõ sự nồng nàn của hoa sữa mỗi độ thu về. Nhìn những chùm hoa xanh trên tán chuyển sang trắng ngà, cô rùng mình, chỉ mong mưa lớn cho hoa rụng bớt. "Nghe thì ích kỷ nhưng mình không thể chịu được mùi", cô bộc bạch.

Năm 2019, Mai đến trọ trên đường Định Công Thượng để tiện đường đi làm. Những đợt chuyển nhà trước, cô luôn để ý cây cối xung quanh, nhưng lần này Mai để lọt cây hoa sữa gần nhà. Năm ngoái mất mùa hoa, nhưng năm nay mọi thứ đã thay đổi.

Cây hoa sữa được chụp vào sáng 8/10 trên phố Định Công, cách nhà Mai khoảng 50 m khiến cô nhức mũi, choáng váng và ngộp thở. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hai tháng sang nhà bạn ở vì dịch, Mai gần như bị sốc khi về phòng. "Cây hoa sữa cách nhà khoảng 50 m nhưng ngào ngạt mùi", cô kể.

Ngày hai lần đi làm qua phố Bùi Xương Trạch, Vũ Tông Phan rồi đến Nguyễn Xiển, Mai bịt chặt khẩu trang, phóng xe thật nhanh khi cảm nhận mùi hoa sữa sộc lên mũi. Trên quãng đường di chuyển gần 4 km từ nhà đến công ty, khứu giác của cô liên tục bị tra tấn.

"Càng về khuya, hương hoa càng đậm", Mai nói. Về đến phòng, cô nhanh chóng bật điều hoà, xông tinh dầu để át mùi. Trời vào thu se lạnh, thi thoảng cô muốn mở cửa phòng cho thoáng, nhưng vừa hé cửa lại ngửi thấy mùi, Mai vội đóng chặt.

Bị rối loạn tiền đình, mệt mỏi khi phải tăng ca và liên tục hít mùi hoa sữa mỗi tối tan làm khiến cô mệt mỏi. Nhiều ngày bị mất ngủ, cảm giác đau đầu, choáng váng, buồn nôn gia tăng buộc Mai tìm chỗ trọ mới.

"Gần nhà mình có cây hoa sữa nào không?", Mai hỏi chủ trọ khi liên hệ xem phòng mới. Qua 4-5 chỗ nhưng chưa ưng ý, cô gái 27 tuổi vẫn tiếp tục tìm.

Khi biết Mai có ý định trả phòng vì mùi hoa sữa, không ít bạn bè nói cô "đang làm quá". Nhưng theo chuyên gia, các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi ngửi mùi hoa sữa của Mai là thường gặp. "Đây là triệu chứng của người có cơ địa bị dị ứng, phản ứng mẫn cảm khi mùi hoa quá nồng nặc. Dù không phải ai khi hít phải đều như vậy", lương y Vũ Quốc Trung, thành viên Hội Đông y Hà Nội cho biết.

Theo lương y, những người có cơ địa dễ dị ứng với mùi hoa sữa, nếu ngửi nhiều có thể gây ho, hen suyễn, mẩn ngứa, nhức đầu, choáng váng, chóng mặt, buồn nôn, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Phấn hoa sữa dễ làm người già, trẻ nhỏ viêm mũi dị ứng, viêm phế quản. Những người có tiền sử hen suyễn, viêm xoang càng bị dai dẳng hơn.

"Riêng những trường hợp dị ứng nặng nên tránh tiếp xúc với hương hoa nhiều nhất có thể", ông Trung nói.

Không đến mức phải chuyển nơi ở nhưng Hà An, 30 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm cũng choáng váng mỗi khi vào mùa hoa. An tả cảm giác ngộp thở, mùi nồng hắc sộc thẳng lên mũi mỗi lần đi qua cây, khiến cô ám ảnh. Đặc biệt với những người bị viêm mũi dị ứng như An, hương hoa quá nồng dễ gây những cơn hắt hơi kéo dài, cơ thể mệt mỏi.

Khảo sát trên các tuyến phố Duy Tân, Trung Kính, Trung Hoà, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vũ Tông Phan... phần lớn các hàng hoa sữa bắt đầu nở rộ. Mùa hoa bắt đầu từ cuối tháng 9 và kéo dài đến khoảng đầu tháng 12. Càng về cuối vụ, hương hoa sữa càng đậm.

Mùi hoa sữa gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của không ít người dân thủ đô. Trong một khảo sát trên VnExpress tháng 12/2017, 66% cho biết họ khó chịu khi phải đi trên những tuyến phố trồng toàn hoa sữa. Cuối năm 2018, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, người dân đã kiến nghị chính quyền thành phố di dời hàng cây hoa sữa trên phố Trích Sài, phường Bưởi. Cuối tháng 6/2019, gần 100 cây trên tuyến phố này đã được chuyển sang khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Bình hoa sữa được chị Thảo tự tay cắm vào tối 7/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trái ngược với Mai, An, Nguyễn Triển, 27 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm lại mê mẩn mỗi khi đến mùa hoa. "Mình bị nghiện mùi hoa sữa. Càng đến gần càng thích", anh nói. Thậm chí Triển còn hái vài cành đặt trong phòng.

Thừa nhận yêu Hà Nội vì yêu mùi hoa sữa, tranh thủ những lúc rảnh, Triển thường chạy bộ dọc đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì hay Tôn Thất Thuyết để thưởng thức hương hoa. Anh tả cảm giác được hít hương hoa sữa dịu mát quyện với cái se lạnh của sáng đầu thu, tâm hồn thư thái lạ thường.

Giống Triển, chị Lưu Phương Thảo, 40 tuổi, ở Hồ Tây cũng nghiện hương hoa sữa. Tối 7/10, trên đường về nhà chị có xin vài cành hoa về cắm trong phòng khách. "Gần nhà mình có 3 cây, tối nào cũng phải ra ban công hít. Sáng dậy được ngửi hương hoa trong phòng cũng rất dễ chịu", chị nói. Nhưng các thành viên khác lại tránh né vì sợ.

Còn với riêng Mai, cô mong sớm tìm được phòng trọ mới. Nơi không bị bao phủ bởi những cây hoa sữa đang đến độ bung hoa.

Quỳnh Nguyễn