Chồng chỉ cần 'lên đỉnh', không quan tâm cảm xúc của tôi

Anh chỉ thích bàn về y khoa và thí nghiệm khi bên tôi, đến tối tôi vẫn phải hoàn thành chuyện chăn gối với anh dù không thoải mái.

Tôi 29 tuổi, lập gia đình được 4 năm. Chúng tôi trì hoãn việc sinh con để ổn định kinh tế. Chồng hơn tôi hai tuổi, học vị cao. Anh sinh ra trong một gia đình phức tạp và không hạnh phúc. Chúng tôi gặp nhau cách đây 7 năm, tôi cảm thấy thương và thông cảm với hoàn cảnh của anh nhưng cảm nhận anh rất cứng nhắc về mọi mặt. Trước tôi, anh có một vài mối tình những chỉ là đơn phương hoặc không sâu đậm.

Thời gian đầu sau cưới, chúng tôi vất vả nhiều vì phải tự lập và giúp đỡ gia đình. Hiện tại đời sống đã ổn định hơn nhưng kèm theo là cuộc sống hôn nhân ngày càng nhạt. Tôi có cách sống rất đơn giản và rõ ràng, anh lại cứng nhắc và ít khi chịu chia sẻ hay thông cảm. Anh chỉ thích bàn bạc về công việc y khoa và thí nghiệm của anh khi về nhà, ở bên tôi. Trong khi đó là lĩnh vực tôi hoàn toàn không biết. Nhiều lúc tôi cố gắng nghe những điều anh mãi lặp đi lặp lại.

Điều làm tôi mệt mỏi hơn hết chính là cách sống quá khác biệt nhưng không tìm thấy niềm vui được chăm sóc và chia sẻ. Đến tối, tôi vẫn phải hoàn thành chuyện chăn gối với anh mà không hề thấy thoải mái. Anh chỉ cần lên đỉnh, xong rồi thôi chứ chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi chán chồng, phải làm sao đây?

Huệ Ngân