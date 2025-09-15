Chồng hoàn hảo nhưng 'lệch pha' với vợ trong chuyện chăn gối

Nhiều đêm tôi đòi hỏi, anh chỉ hôn rồi ôm tôi ngủ, nhưng anh càng ôm thì càng làm tôi bứt dứt trong người.

Tôi 33 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn 7 năm, đã có hai bé. Kinh tế gia đình gọi là tạm ổn, đủ chi tiêu, con cái học hành, có chút tích lũy. Chồng tôi làm về mảng thiết kế, tôi làm mảng kinh doanh. Anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực, mọi vấn đề luôn đặt vợ con lên trên hết. Mọi người xung quanh đều đánh giá gia đình tôi hạnh phúc, êm ấm. Có một vấn đề thầm kín mà tôi không biết chia sẻ cùng chồng như thế nào để anh hiểu và không tự ái, mong nhận được lời khuyên của các bạn, đặc biệt là các đấng mày râu.

Vợ chồng tôi lệch pha nhau về chuyện chăn gối. Tôi chắc chắn chồng không có mối quan hệ nào ngoài vợ. Anh đi làm giờ hành chính, về nhà ăn trưa mỗi ngày, luôn đi về đúng giờ. Nếu phát sinh công việc gì, hay đi nhậu nhẹt gì anh đều báo cho vợ. Lương của anh 100% đưa vợ, điện thoại cũng không đặt mật khẩu gì, tôi muốn dùng lúc nào cũng được, vì thế nghĩ anh không thể nào ngoại tình.

Khoảng vài năm trở lại đây, nhu cầu chăn gối của anh ngày càng ít, tôi hầu như không thấy anh đòi hỏi, chủ yếu là do tôi chủ động. Ngược lại, nhu cầu của tôi vẫn vậy, như hồi mới kết hôn. Trước đây tôi cũng nhận thấy nhu cầu chăn gối của mình cao hơn chồng nhưng không quá lo lắng, tôi nghĩ dần dần rồi sẽ hòa hợp. Một tuần nếu không được gần chồng ba đến bốn lần là tôi cảm thấy bứt dứt, khó chịu. Xin hỏi các độc giả, ở tuổi tôi nhu cầu như vậy có phải quá cao không?

Tôi là người rất để ý đến ngoại hình, chăm chỉ tập thể dục thể thao, cao 1m58, nặng 48 kg, cơ thể cân đối, được mọi người đánh giá là trẻ hơn tuổi. Tôi cũng rất biết cách ăn mặc sao cho trẻ trung nên chắc chắn không phải vì lôi thôi, luộm thuộm mà chồng thấy chán. Tình trạng này kéo dài đôi ba năm nay và càng ngày tôi càng thấy chồng ít nhu cầu hơn. Nhiều đêm tôi đòi hỏi, anh chỉ hôn rồi ôm tôi ngủ, nhưng anh càng ôm thì càng làm tôi bứt dứt trong người. Tôi cũng tìm nhiều cách cải thiện như nấu các món ăn bồi bổ sức khỏe cho chồng, mua thuốc bổ cho chồng mà không thấy cải thiện.

Tôi nhiều lần ẩn ý, kiểu nửa đùa nửa thật với chồng về vấn đề này, dường như anh không để tâm lời tôi nói lắm. Tôi sợ nói thẳng ra làm chồng tự ái, tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Tôi thật sự rất yêu chồng, chưa bao giờ nghĩ sẽ vì chuyện này mà phản bội anh. Thế nhưng cứ chịu đựng như vậy tôi cảm thấy rất bức bối, mong nhận được lời khuyên từ các anh chị. Làm sao để hài hòa và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chân thành cảm ơn.

Huệ Ngân