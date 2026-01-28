Chuyện chăn gối bế tắc vì vợ không cùng quan điểm

Có hôm mãi vợ chồng không thể hòa hợp, cuối cùng mỗi người nằm quay một bên rồi ngủ luôn.

Tôi 36 tuổi, kết hôn 10 năm, vợ kém hai tuổi, có hai bé trai, bé lớn học lớp 4, bé nhỏ học lớp một. Vợ tôi thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng, tôi kinh doanh tự do, thu nhập tương đương. Cơm nước tôi biết nấu, chỉ cần học trên mạng là nấu ngon luôn. Nhà cửa ngày nào tôi cũng lau sạch sẽ, đưa đón con cái. Nói chung mấy chuyện đó tôi thấy bình thường, không chỉ làm được mà còn làm nhanh và gọn gàng. Ngược lại, vợ cẩu thả, không biết cách sắp xếp thời gian, tôi đều bỏ qua vì luôn biết xử lý. Lương được bao nhiêu tôi để vợ giữ hết, không cầm đồng nào. Ngoài ra chúng tôi có thu nhập thụ động, 20 triệu đồng từ cho thuê nhà.

Tôi nhu cầu không cao, một tuần đôi lần, mỗi lần gần gũi có dạo đầu 10 phút nhưng sau đó vợ phải dùng gel bôi trơn, tôi không thích. Tôi khuyên vợ uống thuốc tăng nội tiết tố để đỡ phải dùng đến gel, vợ toàn để ngoài tai, không chịu tìm hiểu. Tôi bảo vợ, chuyện này tế nhị, nên tìm hiểu rõ cơ thể, chủ động về chuyện đó hơn để vợ chồng luôn yêu thương nhau. Là đàn ông, những lúc bí bách tôi đều tâm sự để vợ hiểu rõ hơn nhưng càng ngày gần vợ tôi càng không còn mấy cảm xúc. Vợ cũng cảm thấy áp lực khi bị như thế. Tôi không biết phải làm sao để cải thiện chuyện đó cho vợ, thậm chí còn cho xem phim nóng nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Có hôm mãi vợ chồng không thể hòa hợp, cuối cùng mỗi người nằm quay một bên rồi ngủ luôn.

Tôi thể dục, ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Vợ cũng thể dục nhưng vì công ty ép công việc nên chạy cho có lệ, không phải vì bản thân. Nói thật, mới ngoài 30 tuổi, ít ra vợ phải tự biết điều chỉnh cho phù hợp để vợ chồng có thể bù đắp cho nhau. Đằng này tôi bí bách, vợ chẳng thèm quan tâm, cứ làm như chính mình bị tổn thương. Tôi quan điểm rõ ràng, cái gì chưa tốt phải đưa ra giải pháp và khắc phục, không lý do này kia được.

Ai có cùng hoàn cảnh như tôi không, mong nhận được sự chia sẻ, góp ý, giúp tôi cải thiện tình hình chăn gối với vợ. Vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối cũng hơi buồn. Yêu nhau 10 năm rồi mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy vẫn chưa hiểu nhau lắm.

Hoàng Nam