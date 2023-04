Chuyến cắm trại 'tử thần' của cô gái

MỹThân thiết với hai em của bạn trai cũ, Lora Sinner cùng họ đi cắm trại trong khu bảo tồn hoang dã, nhưng không bao giờ trở về, năm 1998.

Lora Sinner, sinh năm 1977 ở Washington, bắt đầu hẹn hò với Timothy Smith vào mùa hè sau năm thứ nhất đại học. Nhưng khi kỳ nghỉ hè chấm dứt, cuộc tình cũng tan vỡ.

Mùa thu năm 1997, mẹ Lora qua đời vì bệnh bạch cầu. Lora tái hợp với Timothy để xoa dịu nỗi đau. Cặp đôi chuyển đến quê nhà của Timothy ở thành phố Redding, California vào tháng 3/1998. Lora nói với người thân rằng dự định gắn bó với Timothy, muốn gặp gia đình bạn trai để chuẩn bị kết hôn, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng cuộc sống mơ ước đó không bao giờ thành hiện thực với Lora. Vào sáng 18/4/1998, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Shasta tìm thấy thi thể cô sau khi nhận được trình báo của hai người đi cắm trại trong Khu bảo tồn hoang dã Trinity Alps ở phía bắc California.

Hiện trường đầy mảnh vỡ, chai rượu rỗng, cho thấy dấu hiệu của một cuộc vật lộn hoặc điều gì đó bất thường đã xảy ra. Cảnh sát dùng chó lần theo vết máu trên mặt đất, phát hiện một thi thể bên dưới đống tro tàn và những khúc gỗ bị đốt cháy trong hố lửa. Nạn nhân khỏa thân, cơ thể bầm tím, bị buộc một túi nylon rác màu đen quanh đầu, phía sau đầu có dấu vết bị đánh nhiều lần, trên cánh tay có nhiều vết cắt.

Cảnh sát tìm thấy một chiếc ví trong chiếc lều gần đó có bằng lái xe tên Lora Sinner. Hồ sơ nha khoa sau đó xác nhận nạn nhân là Lora. Có ít nhất 9 vết cắt trên cổ tay trái và nạn nhân có nồng độ cồn trong máu gần ngưỡng độc. Cảnh sát nhận định Lora bị tra tấn cho đến chết.

Khi nhận được tin dữ, bố Lora nói luôn lo lắng cho con gái kể từ khi cô chuyển đến California. Lora chỉ gọi cho bố một lần vào ngày 1/4, thông báo đã chia tay với Timothy. Ông đề nghị chuyển tiền xăng xe cho cô để quay về nhà, tuy nhiên Lora từ chối và nói muốn ở lại Redding.

Trước cảnh sát, Timothy tỏ ra bị sốc khi biết Lora đã chết vì không gặp cô từ ngày 30/3. Timothy cho biết Lora có mối quan hệ thân thiết với hai em của anh ta là Paul, 20 tuổi, và Lori, 19 tuổi. Sau khi hai người chia tay, Lora đến sống cùng họ tại nhà bố Timothy ở Redding, còn anh ta dọn đi.

Theo tài liệu tòa án, khi Timothy và Paul còn nhỏ, người bố thú nhận lạm dụng tình dục hai anh em và bị phạt tù. Ba anh em nhà Smith phải lớn lên trong cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Paul từng tấn công nhân viên và những người chung sống trong nhà tập thể, đồng thời bị nghi ngờ tấn công tình dục. Vài tuần trước án mạng, anh ta bị bắt vì dùng súng cướp một gái mại dâm. Lori cũng từng phải vào trại cải tạo trẻ vị thành niên.

Năm 1997, gia đình Smith trở lại sống cùng nhau tại nhà bố sau nhiều năm xa cách. Paul và Lori trở nên thân thiết. Cô hẹn hò với bạn của anh trai là Eric Rubio, 18 tuổi. Trong khi đó, Paul hẹn hò với Amy Stevens, thiếu nữ 14 tuổi bị anh ta thuyết phục bỏ trốn khỏi nhà nuôi dưỡng. Lora chơi cùng cả bốn người.

Khi nhà chức trách đang điều tra, Amy đến đồn cảnh sát, bày tỏ lo sợ cho sự an toàn của mình và cung cấp thông tin về vụ sát hại Lora.

Amy kể vào đầu tháng 4, cô đi cắm trại cùng Paul, Lori, Eric và Lora. Trong chuyến đi, Lora bắt đầu tán tỉnh Paul, khiến cô tức giận đánh vào mặt tình địch. Hai cô gái bắt đầu ẩu đả. Paul can thiệp, cầm lon đồ hộp đập vào đầu Lora, đánh đến chết bằng một dụng cụ sửa ôtô.

Khi bị thẩm vấn, Lori chỉ xác nhận một số chi tiết trong câu chuyện của Amy. Cô khai trong chuyến cắm trại, Paul ép mọi người chuốc say và tấn công Lora. Sau đó, Paul đánh đập, trói chân tay và bắt những người khác chứng kiến anh ta rạch cổ tay nạn nhân sao cho giống như vụ tự sát.

Lori khai Paul trùm túi nylon rác lên đầu Lora, đánh bằng dụng cụ sửa ôtô rồi bắt Eric hỗ trợ chôn thi thể. Anh ta dọa giết bất cứ ai tiết lộ chuyện này.

Lời kể của Lori và Amy có nhiều điểm khác biệt, cảnh sát không tin ai hoàn toàn. Họ tiếp tục thẩm vấn Paul và Eric, hai nghi phạm bị bắt với một chiếc xe Jeep ăn cắp.

Từ trái qua: Paul Smith, Lori Smith và Eric Rubio khi bị bắt. Ảnh: Oxygen

Theo Eric, họ đi cắm trại để uống rượu và sử dụng ma túy. Vì Lora khiến mọi người khó chịu, Amy khơi mào đánh nhau với cô, khi Lora chiếm thế thượng phong, Lori nhảy vào hỗ trợ Amy. Bộ đôi lần lượt dùng lon đồ hộp nặng gần 1 kg đánh vào đầu nạn nhân nhiều lần. Khi Lora ngã xuống đất bất tỉnh, cả hai đưa nạn nhân xuống một con lạch để rửa sạch máu trên tóc và nhìn thấy vết nứt trên hộp sọ.

Eric cho biết Paul lấy ra một lưỡi dao cạo, trói Lora lại rồi đột nhiên hỏi: "Cô muốn tự cắt cổ tay hay muốn tôi làm điều đó?'". Nạn nhân cố tự rạch tay nhưng vết thương không đủ sâu. Sau đó, Paul vừa gây án vừa ép Lora uống rượu. Cuộc tra tấn kéo dài khiến Lori mất kiên nhẫn, ra khỏi lều để đánh nạn nhân bằng dụng cụ sửa ôtô. Thấy cô đánh không đủ mạnh, Paul giành lấy hung khí và tự ra tay kết thúc. Eric nói bị Paul dọa giết, bắt hỗ trợ chôn thi thể.

Paul chứng thực lời khai của Eric, khẳng định vụ việc khởi đầu bằng cuộc chiến giữa ba cô gái và kết thúc bằng việc anh ta giết Lora. Anh ta nói Lora sẽ không sống nổi khi hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng nên quyết định giải thoát cho cô.

Paul Smith vẫn bị giam giữ tại Nhà tù bang Salinas Valley ở Soledad, California, ảnh chụp năm 2017. Ảnh: Thecinemaholic

Nhóm bốn người Paul Smith, Lori Smith, Eric Rubio và Amy Stevens bị cáo buộc sát hại Lora Sinner.

Eric và Lori nhận tội và đồng ý làm chứng chống lại Paul. Họ bị kết án tù chung thân nhưng Eric được ân xá vào năm 2015, Lori được ân xá vào năm 2021.

Amy mới 14 tuổi nên ra tòa án vị thành niên. Cô bị kết án ở mức tối đa dành cho tội phạm vị thành niên, phải ngồi tù cho đến năm 25 tuổi. Amy được trả tự do vào năm 2009.

Năm 2002, Paul bị kết tội Giết người cấp độ một và bị kết án tử hình. Năm 2004, anh ta nhận thêm một bản án chung thân vì âm mưu sát hại một quản giáo trong vụ vượt ngục bất thành.

Năm 2015, Tòa án Tối cao California hủy bỏ bản án tử hình của Paul, giảm xuống tù chung thân mà không có cơ hội được ân xá.

Vụ án là chủ đề của phim tài liệu tội phạm Murder Among Friends: Law of the Wild và Snapped: Killer Couples.

Tuệ Anh (Theo Oxygen)