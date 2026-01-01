Chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh Phú Quốc năm 2026

Những vị khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc nhận hoa chào đón, voucher khi đặt chân đến cảng hàng không Phú Quốc rạng sáng 1/1.

Chuyến bay mang số hiệu 7C2355 từ Busan (Hàn Quốc) hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào lúc một giờ, ngày 1/1. Ngay tại khu vực ga đến, đại diện cảng dành sự đón tiếp cùng những lời chúc mừng năm mới tới các hành khách. Đoàn khách "xông đất" nhận quà tặng là các voucher trải nghiệm dịch vụ vui chơi - giải trí tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) với trị giá lên đến một triệu đồng mỗi khách.

"Đây là lần đầu tôi đến Phú Quốc. Chúng tôi rất bất ngờ khi vừa bước xuống máy bay đã nhận được lời chúc và quà năm mới từ Cảng hàng không. Tôi thấy vui và hào hứng với chuyến đi đầu năm của mình", chị Kim Min-soo (Hàn Quốc), một trong những hành khách đầu tiên, chia sẻ.

Du khách được chào đón khi vừa đặt chân đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Sự kiện đón khách "xông đất" diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc vừa khép lại một năm tăng trưởng ngoạn mục. Năm qua, Đảo Ngọc ước đón hơn 8,1 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt), mang về doanh thu gần 44.000 tỷ đồng (tăng hơn 100% so với cùng kỳ). Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay đến đảo, với gần 50% là các chuyến bay quốc tế. Tương ứng với đà tăng trưởng của điểm đến, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến đạt khoảng 8 triệu lượt vào năm 2026.

Các du khách chụp ảnh lưu niệm tại sân bay. Ảnh: Sun Group

Đà tăng trưởng này, đặc biệt từ thị trường Hàn Quốc, được thúc đẩy bởi hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí ngày càng hoàn thiện tại Nam đảo, cùng mạng lưới hàng không mở rộng. Đáng chú ý, sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways với vị thế hãng hàng không lấy Phú Quốc làm tâm điểm cũng góp phần giúp việc kết nối đến Đảo Ngọc trở nên thuận tiện với chi phí tối ưu hơn.

Du khách có cơ hội trải nghiệm dịch vụ vui chơi - giải trí tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) với voucher trị giá một triệu đồng mỗi khách. Ảnh: Sun Group

Vào buổi chiều cùng ngày, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được chuyển giao vận hành cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group. Đây được xem là cột mốc chiến lược, hứa hẹn tạo ra cú hích mạnh mẽ không chỉ cho đặc khu kinh tế Phú Quốc mà còn cho sự phát triển dài hạn của tỉnh An Giang trong kỷ nguyên mới.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh Phú Quốc năm 2026 Video chào đón những vị khách đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Video: Sun Group

Hải My