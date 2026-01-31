Chuyến bay từ Nha Trang đi Bangkok hôm 30/1 phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách có hành vi cởi đồ, đe dọa phi hành đoàn và đòi nhảy khỏi máy bay.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 30/1 trên chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Air Asia, khởi hành từ sân bay Cam Ranh, Nha Trang đến sân bay Don Mueang, Bangkok. Theo truyền thông Nga, hành khách nam (chưa rõ danh tính) bắt đầu có những biểu hiện bất thường chỉ một thời gian ngắn sau khi máy bay cất cánh.

Nhiều hành khách cùng chuyến cho hay nam du khách ban đầu gặp gỡ và trò chuyện với một người đàn ông khác trên máy bay trước khi tâm lý trở nên bất ổn.

"Anh ta liên tục đi vào nhà vệ sinh với trạng thái kích động", một hành khách cho biết.

Hình ảnh nam du khách gây rối trên chuyến bay từ Nha Trang đi Bangkok. Ảnh: East2West News

Tình hình căng thẳng hơn khi người này bắt đầu tranh cãi dữ dội với tiếp viên hàng không, liên tục yêu cầu được xuống mặt đất ngay lập tức dù máy bay đang hành trình trên không. Các hành khách xung quanh đã nỗ lực trấn an, người đàn ông này vẫn không giữ được bình tĩnh, bắt đầu la hét và gây hấn, đòi hành hung phi hành đoàn.

Đỉnh điểm của sự việc, nam hành khách cởi bỏ quần áo, chỉ còn mặc đồ lót và chạy dọc hành lang cabin. Người này liên tục tìm cách mở cửa thoát hiểm để rời khỏi phi cơ khi máy bay đang chuẩn bị tiếp cận không phận Thái Lan.

Trước tình huống khẩn cấp đe dọa an toàn bay, cơ trưởng đã thông báo cho đài kiểm soát không lưu và thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Don Mueang. Ngay khi máy bay vừa tiếp đất và cửa được mở ra vào khoảng 19h (giờ địa phương), xe thang chưa kịp tiếp cận vị trí, nam du khách này liều lĩnh nhảy thẳng từ cửa máy bay xuống đường băng nhằm tẩu thoát.

Chuyến bay hạ cánh khẩn vì hành khách gây rối đòi cởi đồ Du khách ghi lại cảnh hành khách gây rối trên máy bay. Nguồn: Fakeoff/X

Cú nhảy từ trên cao khiến người này bị thương ở chân. Lực lượng an ninh sân bay và cảnh sát Thái Lan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế và bắt giữ đối tượng. Trang tin tức Shot của Nga đưa tin chuyến bay đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Sau khi tìm cách bỏ chạy không thành, người này đã bị cảnh sát áp giải về trụ sở để điều tra y tế và an ninh.

Hiện, phía hãng bay chưa đưa ra bình luận chính thức về mức độ thiệt hại và các khoản chi phí phát sinh do việc hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, theo quy định hàng không quốc tế, những hành khách gây rối như trên có thể phải đối mặt với mức phạt tài chính nặng, thậm chí bị cấm bay vĩnh viễn và xử lý hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi đe dọa an ninh hàng không.

Đây không phải là lần đầu tiên các hãng hàng không ghi nhận những trường hợp hành khách có hành vi thiếu kiểm soát trên các chuyến bay.

Vào tháng 2/2025, một sự cố tương tự cũng đã xảy ra trên chuyến bay từ Khabarovsk, Nga đến Phuket, Thái Lan. Một nữ hành khách sau khi sử dụng đồ uống có cồn đã tự ý cởi đồ ngay tại ghế ngồi và có những hành vi thiếu chuẩn mực với các hành khách xung quanh. Người này sau đó đã bị ngất và được phi hành đoàn giám sát chặt chẽ cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn.

Mai Phương (Theo DM, Mothership SG)