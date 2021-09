Chuyến bay đưa 60 y bác sĩ trở về từ TP HCM

Traveloka và Vietnam Airlines đưa 60 y, bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Nghệ An về Hà Nội sau khi hỗ trợ người dân TP HCM phòng, chống dịch.

Góp sức cùng Vietnam Airlines trong chuyến bay vận chuyển các y bác sĩ, Giám đốc Traveloka Việt Nam - bà Huỳnh Thị Mai Thy, nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thuộc chương trình "#WalkTogether Against Covid-19" (tạm dịch: Cùng nhau sát cánh phòng chống Covid-19) do Traveloka khởi xướng. Bà dành lời tri ân cho lực lượng cán bộ của Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng như những "chiến sĩ áo trắng" đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ.

Chuyến bay của Vietnam Airlines đưa các "chiến sĩ áo trắng" trở về.

Giám đốc Traveloka Việt Nam khẳng định sự nghỉ ngơi, hồi phục sức lực, trí tuệ và tinh thần của lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu luôn cần được đề cao. Bởi có những "chiến sĩ áo trắng" tinh nhuệ, kiên cường là Việt Nam đang tiến thêm một bước giành phần thắng trong cuộc chiến dai dẳng chống Covid-19. "Những chuyến bay rồi sẽ lại tấp nập trên bầu trời, phục vụ một tương lai bình thường mới của người dân Việt Nam", bà Mai Thy nói.

Chuyến bay này được ví như một lời cảm ơn không chỉ của Traveloka hay Vietnam Airlines mà còn là của cả nước gửi tới đoàn y, bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Nghệ An nói riêng và hàng chục đoàn cán bộ trên những chuyến bay luân phiên tiếp viện nói chung. Để làm được điều đó cần sự chung tay của cả nước với tinh thần lạc quan, đồng lòng phòng chống dịch.

Tấm ảnh kỷ niệm, kết thúc chuyến đi công tác đáng nhớ nhất những năm làm nghề của các y, bác sĩ.

Hơn hai tháng trùm kín bộ đồ bảo hộ để làm việc hơn chục tiếng mỗi ngày từ khi trời nắng gắt đến lúc đổ mưa dông, các y bác sĩ cho biết rất vui mừng khi được trở về nhà trên chuyến bay do Traveloka và Vietnam Airlines hỗ trợ. TP HCM đã có chuyển biến tích cực, giảm ca lây nhiễm, số ca xuất viện hơn 50%, thành phố dần cho phép một số loại hình kinh doanh hoạt động, người dân rục rịch với nhịp sống mới.

Ngoài điều trị bệnh nhân Covid-19, các y, bác sĩ còn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác như hỗ trợ mổ lấy thai cho sản phụ, xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin cho người dân TP HCM.

Vào tháng 7, 60 người (gồm 27 nam, 33 nữ) là y bác sĩ, chuyên gia từ nhiều bệnh viện tuyến đầu tỉnh Nghệ An, xung phong bước lên chuyến bay tiến vào TP HCM giữa những ngày nắng đổ lửa, khi thành phố lớn phải vật lộn chiến đấu với đại dịch.

Anh Nguyễn Đình Hiệp, Trưởng đoàn y bác sĩ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết ngay khi nghe tin TP HCM cần hỗ trợ, cả đoàn nhanh chóng bàn họp, chọn nhân sự kỹ lưỡng để lên chuyến bay vào Nam. "Không ai biết hành trình sẽ dài bao lâu nhưng các anh em đều có tinh thần trách nhiệm cao, muốn chung tay với đồng nghiệp, giúp đỡ người dân trong TP HCM. Trong đoàn có cả những chị em mới sinh, con nhỏ được vài tháng nhưng cũng tạm xa gia đình để hoàn thành nhiệm vụ", anh Hiệp nói.

Ngay khi xuống xe và được phổ biến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Trưng Vương, 60 y bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã đảm nhiệm trọng trách về hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19 thở máy, thở oxy dòng cao, lọc máu... Ngoài điều trị bệnh nhân Covid-19, các y bác sĩ còn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác như: hỗ trợ mổ lấy thai cho sản phụ, xét nghiệm, tiêm chủng vaciine cho người dân TP HCM.

(Nguồn và ảnh: Traveloka)