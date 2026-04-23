Chuyến bay chậm hơn một giờ vì hành khách quát tiếp viên

Chuyến bay từ Trùng Khánh đi Kuala Lumpur phải quay lại bãi đỗ và chậm giờ khởi hành sau khi một hành khách quát tháo phi hành đoàn vì tiếp viên không giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu D7809 của hãng hàng không AirAsia X, dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Giang Bắc (Trùng Khánh) đi Kuala Lumpur (Malaysia) lúc 2h sáng 22/4.

Theo Channel NewsAsia, mâu thuẫn xảy ra ngay khi hành khách lên máy bay. Các nhân chứng cho biết một người phụ nữ trung niên đã nói chuyện điện thoại lớn tiếng, gây ảnh hưởng đến không gian chung. Khi một hành khách khác nhắc nhở, người phụ nữ này lập tức phản ứng, cáo buộc đối phương quay lén mình và yêu cầu xóa video.

Tình hình căng thẳng hơn khi phi hành đoàn có mặt để can thiệp. Một nam tiếp viên đã cố gắng trấn an người phụ nữ bằng tiếng Anh, yêu cầu bà giữ trật tự để máy bay chuẩn bị cất cánh. Tuy nhiên, hành động này vô tình "đổ thêm dầu vào lửa".

Trong các đoạn video do hành khách cùng chuyến bay ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, người phụ nữ bị kích động và liên tục quát tháo: "Tại sao các bạn không nói tiếng Quan Thoại, đây là chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc, nếu không biết tiếng Trung thì đừng làm ngành dịch vụ". Nữ hành khách tự xưng mình cũng là tiếp viên của một hãng hàng không lớn tại Trung Quốc và chỉ trích thái độ phục vụ của phi hành đoàn.

Đỉnh điểm của sự việc là khi người phụ nữ tuyên bố sẽ không để máy bay cất cánh nếu vấn đề không được giải quyết thỏa đáng ngay tại chỗ. Trước thái độ không hợp tác và có dấu hiệu gây mất an ninh hàng không, cơ trưởng đã quyết định đưa máy bay quay trở lại vị trí đỗ và triệu tập lực lượng an ninh sân bay.

Khi cảnh sát lên máy bay, người phụ nữ vẫn tiếp tục tranh cãi, yêu cầu được bồi thường vì "bị xúc phạm". Lực lượng chức năng sau đó đã buộc hành khách này phải rời khỏi máy bay cùng hành lý.

Đại diện AirAsia X, ông Benyamin Ismail, sau đó xác nhận sự việc và cho biết hãng ưu tiên hàng đầu sự an toàn và thoải mái của hành khách.

"Hành khách đã bị mời xuống máy bay do không tuân thủ các hướng dẫn an toàn và gây rối trật tự, chúng tôi không chấp nhận các hành vi đe dọa phi hành đoàn hoặc gây ảnh hưởng đến hành khách khác", ông Ismail khẳng định.

Sự cố khiến chuyến bay D7809 bị chậm trễ hơn 80 phút so với lịch trình. Máy bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào lúc 8h22 sáng cùng ngày.

Sự việc đã dấy lên làn sóng tranh luận trên các diễn đàn du lịch và hàng không. Nhiều người chỉ trích thái độ của nữ hành khách, cho rằng dù máy bay khởi hành từ đâu, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ hàng không quốc tế và hành khách cần tôn trọng quy định chung. Một số ý kiến khác cho rằng các hãng hàng không giá rẻ thường cắt giảm nhân sự đa ngôn ngữ để tối ưu chi phí, nhưng điều đó không biện minh cho hành vi gây rối.

Đây không phải lần đầu các tranh chấp về ngôn ngữ dẫn đến sự cố hàng không tại khu vực châu Á. Trước đó, nhiều hãng hàng không cũng từng gặp rắc rối tương tự khi hành khách yêu cầu quyền lợi được phục vụ bằng tiếng mẹ đẻ trên các chặng bay quốc tế.

Mai Phương (Theo CNA, Dimsum Daily)