Chuyến bay bị hủy vì 6 đồng xu may mắn

Trung QuốcMột người đàn ông ném 6 đồng xu vào động cơ máy bay khiến chuyến bay chở 148 hành khách bị huỷ bỏ.

Theo thông báo mới từ hãng hàng không GX Airlines, trong quá trình kiểm tra kỹ thuật trước giờ cất cánh, nhân viên nhận thấy có vật thể lạ trong động cơ máy bay sau khi phát hiện những đồng tiền xu trên mặt đất. Hãng buộc phải huỷ chuyến bay GX8814 bay từ Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đến Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam vào ngày 16/4, dời lại sang ngày hôm sau.

Những đồng xu bọc trong giấy đỏ được nhân viên sân bay tìm thấy. Ảnh: Guangxi Beibu Gulf Airlines

Trong quá trình thẩm vấn 148 hành khách, người đàn ông họ Wang thừa nhận đã ném 6 đồng xu bọc trong giấy đỏ vào động cơ trước khi lên máy bay. Anh ta cho biết muốn chuyến bay an toàn nên đã ném 6 đồng xu bọc trong giấy đỏ vào động cơ để "cầu xin phước lành". Nhân viên sân bay đã lấy được 6 đồng xu khỏi động cơ, nhưng chuyến bay vẫn buộc phải hủy vì lý do an toàn. Wang sau đó đã bị tạm giữ.

Trước đó, vào tháng 2/2019, Lu Chao, 28 tuổi, từ An Khánh đến Côn Minh trên chuyến bay của Lucky Air đã ném đồng xu vào động cơ máy bay, gây thiệt hại đến 20.000 USD. Hành khách này bị phạt 17.230 USD.

Trung Nghĩa (Theo Unilad)