Cán bộ Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

Ông Nguyễn Kim Hoàn, Trưởng phòng Quản lý cảng biển, bị bắt với cáo buộc sử dụng giấy tờ giả liên quan đến đất đai.

Ông Hoàn, 50 tuổi, Trưởng phòng Quản lý cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải, bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam, hôm 5/11.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, ông Hoàn liên quan đến chuyên án sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Hoàn sử dụng giấy tờ giả khi làm thủ tục xin cấp đất do Nhà nước quản lý cho tư nhân.

Trong chuyên án này, nhiều tháng qua, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt Nguyễn Văn Thanh, 41 tuổi, ở TP Vũng Tàu và khởi tố hàng loạt bị can là viên chức, cán bộ địa chính, lao động tự do tại một số huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức...

Cơ quan điều tra chưa công bố hành vi cụ thể của các bị can.

Trường Hà